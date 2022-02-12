 الحوثيون يعلنون التوصل لاتفاق مع التحالف لتبادل الأسرى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2022

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أخبار

الحوثيون يعلنون التوصل لاتفاق مع التحالف لتبادل الأسرى

أعلن مسؤول حوثي عن اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف يمكن بموجبه تسليم شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد ساعات على قصف قامت به قوات التحالف رغم إعلان الحوثيين للهدنة.

مقاتلون من جماعة الحوثي -أرشيف

مقاتلون من جماعة الحوثي -أرشيف

قال مسؤول بجماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2022) إنه جرى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف الذي تقوده السعودية يشمل 16 سعوديا وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأضاف عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة المتحالفة مع إيران إن الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من الشهر برعاية الأمم المتحدة تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من التحالف، من بينهم أيضا ثلاثة سودانيين، ووزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي.

وتابع المرتضى على تويتر أن "الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى يوم الثلاثاء. أبدت الحركة أيضا استعدادها لإطلاق سراح أسرى من بينهم شقيق (الرئيس عبد ربه منصور) هادي".

مختارات

التحالف بقيادة السعوديّة في اليمن يعلن عن شنّ "هجمات عدائية" على منشآت شركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى جنوبي المملكة. والحوثيون يقولون إنهم استهدفوا عددا من "المنشآت الحيوية والحساسة" في السعودية.

قال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة كثفت الدعم العسكري للسعودية خلال الشهور القليلة الماضية، في أعقاب هجمات صاروخية نفذها الحوثيون على المملكة، في مؤشر على سعي واشنطن لتحسين العلاقات مع حلفائها الخليجيين.

بعدما صعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات على منشآت ومواقع سعودية حيوية، ورد التحالف بقصف صنعاء والحديدة، أعلن المتمردون أنهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعودية و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيام". فماذا كان الرد؟

لكن مسؤولا في الأمم المتحدة أبلغ رويترز بأن الصفقة ما زالت في طور النقاش بين الطرفين "ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بقوائم الأسرى الذين سيتم تبادلهم".

وكان الحوثيون أعلنوا أمس السبت أنهم سيعلقون استهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات لثلاثة أيام، في مبادرة قالوا إنها قد تصبح التزاما دائما إذا أوقف التحالف شن غاراته الجوية ورفع القيود المفروضة على الموانئ.

وشنّ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية غارات جوية في اليمن صباح الأحد، بعد ساعات من إعلان المتمردين الحوثيين الهدنة، في وقت دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ارتفاع منسوب العنف في النزاع الذي دخل عامه الثامن.

والجمعة، شنّ المتمردون هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية استهدفت 16 موقعا في المملكة، وتسبّبت بحريق ضخم في خزانيين نفطيين في جدة ليس ببعيد عن حلبة لسباق فورومولا واحد.

وكتب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على تويتر أنه "منخرط مع كافة الأطراف ويواصل جهوده نحو التوصل لهدنة خلال رمضان".

ع.ا/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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