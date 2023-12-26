الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن جديدة في البحر الأحمر

رغم استمرار التحذيرات الدولية من عواقب تواصل الهجمات، جماعة الحوثي تعلن استهدف سفينة شحن جديدة كانت في طريقها من السعودية إلى باكستان، كما أعلنت إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وسمع دوي انفجارات في دهب المصرية.

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن الثلاثاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، استهداف سفينة شحن جديدة كانت تعبر البحر الأحمر. وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، إن "القوات البحرية في القوات المسلحة (تابعة للجماعة) نفذت عملية استهداف للسفينة التجارية (إم إس سي يونايتد) وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة".

وأضاف سريع أن "عملية استهدافِ السفينة جاءت بعدَ رفض طاقمِها وللمرة الثالثة نداءات القواتِ البحرية، وكذلك الرسائل التحذيرية الناريةَ المتكررة".

وتابع بأن سلاح الجو المسير للحوثيين، أطلق "عدداً من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية" في جنوب إسرائيل، مضيفاً أن جماعته تؤكد "على ما جاء في بياناتها السابقة" بشأن منع مرور كافة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل في مسعى لدفعها لوقف عملياتها العسكرية في غزة.

بيد أنه أكد في المقابل على حرص الحوثيين الكامل على استمرار حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء إسرائيل.

وفي وقت سابق، كانت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) قد أعلنت في بيان تعرض سفينة الحاويات يونايتد التابعة لها والتي كانت في طريقها من السعودية إلى باكستان لهجوم وأن طاقمها لم يتعرض لأذى، فيما "تجري عملية تقييم شاملة للسفينة".

وبالإضافة لهذا الهجوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بدورها، عن حدوث انفجارين آخرين في وقت سابق الثلاثاء وقعا بالقرب من سفينة قبالة مدينة الحديدة أيضًا.

كما سُمع دوي انفجارات قبالة سواحل جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية الثلاثاء، وفق ما أوردت قناة مقربة من الحكومة، فيما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا جسما يسقط في خليج العقبة.

وأكد الجيش الإسرائيلي لاحقا أن إحدى طائراته المقاتلة "اعترضت بنجاح في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) في منطقة البحر الأحمر هدفا جويا معاديا كان في طريقه الى الأراضي الإسرائيلية".

وبحسب البنتاغون، شنّ الحوثيون أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة.

وتعرّض هذه الهجمات المتواصلة الطريق البحري الذي ينقل ما يصل إلى 12 بالمئة من التجارة العالمية للخطر، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لحماية عمليات الشحن في البحر الأحمر.

و.ب/أ.ح/ ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)