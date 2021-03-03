الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو والرياض تؤكد إسقاط صاروخ باليستي

قال المتمردون الحوثيون في اليمن اليوم الخميس (الرابع من مارس/آذار 2021) إنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في مدينة جدة (غرب)، وسط تصعيد في الهجمات على المملكة. ولم يصدر أي إعلان أو تأكيد من قبل شركة "أرامكو" أو السلطات السعودية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على تويتر أنه تم استهداف "شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس2 وكانت الإصابة دقيقة". ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات مالية على اثنين من "كبار القادة" الحوثيين في اليمن، متهمين ب"التخطيط لهجمات" ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.

من جهته أعلن تحالف "دعم الشرعية باليمن"، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس عن تدمير صاروخ باليستيأطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان" جنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قوله إن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم تدمير طائرة مفخخة حوثية، باتجاه مدينة خميس مشيط ( جنوب غرب) المملكة.

مشاهدة الفيديو 02:03 شارك صنعاء: الحوثيون يتبنون هجمات على الرياض ويتوعدون بعمليات "أوسع" إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3q2gj صنعاء: الحوثيون يتبنون هجمات على الرياض ويتوعدون بعمليات "أوسع"

وسبق أن نفّذ الحوثيون هجمات كبرى ضد المملكة، وتبنوا عملية غير مسبوقة ضد منشآت تابعة لشركة أرامكو في أيلول/سبتمبر 2019 لكن المملكة قالت إن إيران تقف خلفها.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعّد المتمرّدون هجماتهم على السعودية بعدماشطبتهم الولايات المتحدة من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة دونالد ترامب. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

ويأتي ذلك بينما يشن الحوثيون هجوما شرسا على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب والواقعة في محافظة غنية بآبار النفط قريبة من العاصمة صنعاء.

وأودت الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات في اليمن بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

هـ.د/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)