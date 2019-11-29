 الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية فوق اليمن | أخبار | DW | 29.11.2019

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أخبار

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية فوق اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، إسقاط طائرة آباتشي سعودية قبالة منطقة عسير جنوب الممكلة السعودية، ومصرع طاقمها. يأتي ذلك بعد يوم من إقراج السعودية عن عشرات الأسرى الحوثيين لديها.

صورة لمروحية أباتشي الأمريكية القتالية

صورة من الأرشيف لمروحية أباتشي، التي أعلن الحوثيون عن إسقاط مروحية سعودية مثلها فوق اليمن

أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إسقاط طائرة مروحية سعودية اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) وقال في بيان " تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا". وأوضح أنه "تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقها بالكامل" بحسب موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين. وأشار العميد سريع في تغريدة له على تويتر إلى أن عملية إسقاط المروحية السعودية موثقة.

ولم يرد أي تأكيد أو نفي من السعودية لإسقاط الطائرة، حتى كتابة هذا الخبر.

مختارات

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من وصول العشرات من الأسرى الحوثيين الذين أفرجت السعودية، عنهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس، حيث قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلت المحتجزين من السعودية إلى اليمن إنه تم نقل 128 شخصا إلى صنعاء. كما كانت أنباء سابقة قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين السعودية والحوثيين بشأن إنهاء الحرب في اليمن.

وكان مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، قد أعلن أمس الخميس، أن هجمات جديدة تسببت في مقتل المزيد من المدنيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن. وأضاف المكتب، في بيان أن "تقارير أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 22 آخرين، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، خلال هجوم وقع  (أول) أمس الأربعاء، على سوق الرقو في مديرية منبه في صعدة".

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


مختارات

بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

الانتقادات التي تتعرض لها السعودية بخصوص حرب اليمن والدعوات لإنهاء هذه الحرب كان لها تأثير على التحالف العربي بقيادة السعودية. مجموعة من الدول آخرها المغرب انسحبت من هذا التحالف. فهل هي بداية التفكك؟ (08.02.2019)  

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