الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية فوق اليمن

أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إسقاط طائرة مروحية سعودية اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) وقال في بيان " تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا". وأوضح أنه "تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقها بالكامل" بحسب موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين. وأشار العميد سريع في تغريدة له على تويتر إلى أن عملية إسقاط المروحية السعودية موثقة.

ولم يرد أي تأكيد أو نفي من السعودية لإسقاط الطائرة، حتى كتابة هذا الخبر.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من وصول العشرات من الأسرى الحوثيين الذين أفرجت السعودية، عنهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس، حيث قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلت المحتجزين من السعودية إلى اليمن إنه تم نقل 128 شخصا إلى صنعاء. كما كانت أنباء سابقة قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين السعودية والحوثيين بشأن إنهاء الحرب في اليمن.

وكان مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، قد أعلن أمس الخميس، أن هجمات جديدة تسببت في مقتل المزيد من المدنيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن. وأضاف المكتب، في بيان أن "تقارير أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 22 آخرين، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، خلال هجوم وقع (أول) أمس الأربعاء، على سوق الرقو في مديرية منبه في صعدة".

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)