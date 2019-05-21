الحوثيون يستهدفون مطار نجران للمرة الثالثة خلال أسبوع

أعلنت السعودية الخميس (23 أيار/ مايو 2019) أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها المتمردون الحوثيون اليمنيون على مطار نجران في جنوب المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي في بيان أنه تم اعتراض "طائرة مسيرة تحمل متفجرات". وأضاف المالكي أن الطائرة المسيرة كانت تستهدف "مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً".

من جهتها، أوردت قناة المسيرة المتحدثة باسم الحوثيين أن هذا هو "ثالث هجوم استهدف المطار خلال 72 ساعة". بيد أن المسيرة قدمت رواية أخرى وقالت إنه تم استهداف "منظومة باتريوت في المطار". وهذه ثالث ضربة للحوثيين أو محاولة للهجوم على نجران خلال أسبوع وفقا لتقارير من السعودية والحوثيين.

وشنّ المتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران الأسبوع الماضي هجوماً ضدّ محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخّخة، ما أدّى إلى وقف ضخّ النفط فيه ليومين. السعودية اتّهمت السعودية وقتها إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية.

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً في آذار/مارس 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حرباً كلامية بين إيران، التي تقول إن دعمها لتمرّدي اليمن ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتتّهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بمدّ الحوثيين بالسلاح والمال.

أ.ح/ع.ج.أ (أ ف ب، رويترز)