الحوثيون يتبنون الهجوم بطائرات مسيرة على أرامكو السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم السبت (14 أيلول/سبتمبر 2019) استهداف مصافي في شركة أرامكو السعودية بعشر طائرات مسيرة. وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعشرِ طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريٍص التابعتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية صباح اليوم.

وأضاف سريع أن الاصابة "كانت دقيقة ومباشرة وقد سميت هذه العملية بعملية (توازن الردع الثانية)". وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار حقهم "المشروع والطبيعي في الرد على جرائم العدوان" (التحالف العربي) وحصاره المستمر على اليمن منذ خمس سنوات.

وبحسب سريع، تعتبر هذه العملية إحدى أكبر العمليات التي تنفذُها قواتهم في العمق السعودي "وقد أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة، ورصد مسبق وتعاون من الشرفاء والأحرار داخل المملكة". وتوعد سريع "النظام السعودي بأن العمليات القادمة ستتوسع أكثر فأكثر، وستكون أشد إيلاماً مما مضى طالما استمر في عدوانه وحصاره". واستطرد بالقول:" بنكَ أهدافنا يتسع يوماً بعد يوم، ولا حل أمام النظام السعودي إلا وقف العدوان والحصار على بلدنا".

مشاهدة الفيديو 02:51 شارك واشنطن تتفاوض سرا مع جماعة الحوثي.. فكيف سيقلب ذلك المعادلة السياسية والميدانية في اليمن؟ #مسائية_DW إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Oepl واشنطن تتفاوض سرا مع جماعة الحوثي.. فكيف سيقلب ذلك المعادلة السياسية والميدانية في اليمن؟ #مسائية_DW

وكان متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار مسيرة "درون" .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله "تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك". لكن المتحدث الرسمي السعودي لم يذكر مصدر الهجمات.

في غضون ذلك، ذكر التلفزيون السعودي اليوم السبت نقلا عن مراسله أن صادرات المملكة النفطية مستمرة.

يذكر أن جماعة الحوثيين في اليمن تشن منذ أشهر هجمات بطائرات مسيرة على أهداف مهمة داخل الأراضي السعودية، بينها مطار أبها ومصانع شركة أرامكو العملاقة للصناعات النفطية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا/أ.ف.ب)