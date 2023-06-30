الحمية الغذائية في منطقة المتوسط ​​تدعم علاج الروماتيزم

في الدراسة التي قامت بها الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم وقام خبراء بتقييم الآثار الصحية لأنواع مختلفة من التغذية، توصلت الجمعية الألمانية إلى أن الحمية الغذائية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط لها تأثير إيجابي واضح تمام على الأمراض الروماتيزمية الالتهابية عكس الحميات الغذائية الأخرى، حسب ما صدر في موقع "تاغس شبيغل" الألماني.

الحمية الغذائية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط تتميز، بحسب ما جاء في موقع "غيلبه ليسته" الألماني، بتناول الكثير من البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات والأسماك وكمية قليلة جدا من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وكمية قليلة من السكر وكم كبير من المكسرات وزيت الزيتون، "مع وجود اختلافات طفيفة، تنطبق هذه المبادئ في جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط​" كما أكد غيرنو كيسير، المتحدث باسم لجنة الشفاء التكميلي والتغذية في الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم.

ومن المؤكد أن الحمية الغذائية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط تقلل كذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض التمثيل الغذائي مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وسرطان القولون، وفقا لبيان صحفي للجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم.

كما يبدو أن مسار الأمراض الروماتيزمية الالتهابية يتأثر بشكل إيجابي بالحمية الغذائية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. فقد تحسنت أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل طفيف، واستفاد مرضى التهاب المفاصل الفقاري أو الذئبة الحمامية الجهازية قليلا من هذه الحمية.

ع.اع. / ع.ج.م. DW