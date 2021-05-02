الحمية الغذائية - خمسة أطعمة لا تستحق سمعتها الجيدة!

أثناء التسوق، يتجنب كثير من الأشخاص الذي يتبعون الحمية الغذائية الوجبات الخفيفة مثل ألواح الشكولاته وأكياس رقائق البطاطس؛ لكن في الوقت نفسه يمكنهم شراء أطعمة يفترض أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، غير أن بعض تلك الأطعمة لا يستحق سمعته الجيدة.

واستناداً إلى معلومات من المركز الفيدرالي للتغذية (BzfE) ومؤسسة "شتيفتونغ فارينتيست" الألمانية التي تقيم السلع والخدمات في السوق الاستهلاكي، كشف موقع "تي أونلاين" الألماني عن خمسة أطعمة لا تناسب الحمية الغذائية:

الأرز والكسكس

يعتقد الكثيرون أن الأرز من الأطباق الجانبية الخفيفة، لكنهم مخطئون. إذ يحتوي الأرز والمعكرونة على نفس العدد من السعرات الحرارية، أي تقريباً حوالي 130 لكل 100غرام.الكسكس أيضاً لا يحتوى على نسبة أقل من السعرات الحرارية، لأنه مثل المعكرونة عادة ما يصنع من سميد القمح القاسي وبالتالي له قيم غذائية مماثلة. كما أن نسبة السعرات الحرارية ليست وحدها العامل الحاسم في الحمية الغذائية وانقاص الوزن، بل الشعور بالشبع أيضاً.

البروتين والألياف هما المساهمان الرئيسيان في هذا الشعور. لكن الأرز والكسكس عبارة عن ألياف نباتية يصعب هضمها ولا يمكن للجسم أن يمتص منها سوى القليل من الطاقة ولا تمنح الشعور بالشبع.

ينصح خبراء التغذية باختار الحبوب الكاملة من الأرز والمعكرونة، فهي لا تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على الكثير من الألياف وبالتالي فهي تشبع بشكل أفضل.

الفواكه المجففة

يعد استبدال الفاكه بالحلويات فكرة جيدة، إذ تعتبر الفاكهة الطازجة مصدراً غنياً بالفيتامينات والألياف وتحتوى على نسبة أقل بكثير من السعرات الحرارية مقارنة بالشوكولاتة و أنواع الحلويات الأخرى. غير أن الفواكه المجففة مثل العنب والخوخ والتين والمانغو، تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية تتراوح من 200 إلى 300 سعرة حراري ة لكل 100 غرام عند عملية تجفيفها. إذا كنت لا تستطيع الإستغناء عن الفواكه المججفة، ينصح بتناول كميات صغيرة منها فقط.

الخبز المقرمش

اسمه يوحي بأنه خفيف للغاية، لكنه لا يختلف كثيراً عن رقائق البطاطس. كلاهما يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية: تحتوي رقائق البطاطس على حوالي 500 سعرة حرارية لكل 100غرام والخبز المقرمش على ما لا يقل عن 360 إلى 390 سعرة حرارية. يشترك الخبز الرقيق أو المقرمش مع وجبة رقائق البطاطس المملحة في احتواء كليهما على مادة "الأكريلاميد"، التي تحدثت دراسات عديدة عن مخاطرها وربطت بينها وبين أمراض خطيرة مثل السرطان.

"الموسلي"

تحتوي وجبة "الموسلي" على سعرات حرارية أقل بقليل من ألواح الشوكولاتة ،لكن الفرق بينهما هو فقط حوالي 40 إلى 100 سعرة حرارية. ربما تكون أكبر فوائدها الصحية أنها تحتوي على ألياف أكثر وسكر أقل، لذا فهذه الوجبة تشبع بشكل أفضل.ينصح بتناول وجبة الموسلي باعتدال وعند شراءها، التأكد من أنها تحتوي على نسبة قليلة من السكر.

السلطة

ارتبطت السلطة بالحمية الغذائية في جميع أنحاء العالم، نظراً لاحتوائها على نسبة أقل من السعرات الحرارية. غير أن بعض الإضافات إليها مثل الصلصات الجاهزة، التي تحتوي على الكثير من الدهون و السكر، أو إضافة كمية من المكسرات أو البذور أو الخبز المحمص، قد يرفع نسبة السعرات الحرارية بها.لهذا ينصح بتحضير صلصة منخفضة السعرات الحرارية مكونة مثلاً من الزبادي أو كريمة الصويا التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والأعشاب والخردل والقليل من العسل.

إ.م/ص.ش