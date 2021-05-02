الحمية الغذائية - خمسة أطعمة لا تستحق سمعتها الجيدة!

أثناء التسوق، يتجنب كثير من الأشخاص الذي يتبعون الحمية الغذائية الوجبات الخفيفة مثل ألواح الشكولاته وأكياس رقائق البطاطس؛ لكن في الوقت نفسه يمكنهم شراء أطعمة يفترض أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، غير أن بعض تلك الأطعمة لا يستحق سمعته الجيدة.
واستناداً إلى معلومات من المركز الفيدرالي للتغذية (BzfE) ومؤسسة "شتيفتونغ فارينتيست" الألمانية التي تقيم السلع والخدمات في السوق الاستهلاكي، كشف موقع "تي أونلاين" الألماني عن خمسة أطعمة لا تناسب الحمية الغذائية:
الأرز والكسكس
يعتقد الكثيرون أن الأرز من الأطباق الجانبية الخفيفة، لكنهم مخطئون. إذ يحتوي الأرز والمعكرونة على نفس العدد من السعرات الحرارية، أي تقريباً حوالي 130 لكل 100غرام.الكسكس أيضاً لا يحتوى على نسبة أقل من السعرات الحرارية، لأنه مثل المعكرونة عادة ما يصنع من سميد القمح القاسي وبالتالي له قيم غذائية مماثلة. كما أن نسبة السعرات الحرارية ليست وحدها العامل الحاسم في الحمية الغذائية وانقاص الوزن، بل الشعور بالشبع أيضاً.
البروتين والألياف هما المساهمان الرئيسيان في هذا الشعور. لكن الأرز والكسكس عبارة عن ألياف نباتية يصعب هضمها ولا يمكن للجسم أن يمتص منها سوى القليل من الطاقة ولا تمنح الشعور بالشبع.
ينصح خبراء التغذية باختار الحبوب الكاملة من الأرز والمعكرونة، فهي لا تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على الكثير من الألياف وبالتالي فهي تشبع بشكل أفضل.
الفواكه المجففة
يعد استبدال الفاكه بالحلويات فكرة جيدة، إذ تعتبر الفاكهة الطازجة مصدراً غنياً بالفيتامينات والألياف وتحتوى على نسبة أقل بكثير من السعرات الحرارية مقارنة بالشوكولاتة و أنواع الحلويات الأخرى. غير أن الفواكه المجففة مثل العنب والخوخ والتين والمانغو، تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية تتراوح من 200 إلى 300 سعرة حراري ة لكل 100 غرام عند عملية تجفيفها. إذا كنت لا تستطيع الإستغناء عن الفواكه المججفة، ينصح بتناول كميات صغيرة منها فقط.
الخبز المقرمش
اسمه يوحي بأنه خفيف للغاية، لكنه لا يختلف كثيراً عن رقائق البطاطس. كلاهما يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية: تحتوي رقائق البطاطس على حوالي 500 سعرة حرارية لكل 100غرام والخبز المقرمش على ما لا يقل عن 360 إلى 390 سعرة حرارية. يشترك الخبز الرقيق أو المقرمش مع وجبة رقائق البطاطس المملحة في احتواء كليهما على مادة "الأكريلاميد"، التي تحدثت دراسات عديدة عن مخاطرها وربطت بينها وبين أمراض خطيرة مثل السرطان.
"الموسلي"
تحتوي وجبة "الموسلي" على سعرات حرارية أقل بقليل من ألواح الشوكولاتة ،لكن الفرق بينهما هو فقط حوالي 40 إلى 100 سعرة حرارية. ربما تكون أكبر فوائدها الصحية أنها تحتوي على ألياف أكثر وسكر أقل، لذا فهذه الوجبة تشبع بشكل أفضل.ينصح بتناول وجبة الموسلي باعتدال وعند شراءها، التأكد من أنها تحتوي على نسبة قليلة من السكر.
السلطة
ارتبطت السلطة بالحمية الغذائية في جميع أنحاء العالم، نظراً لاحتوائها على نسبة أقل من السعرات الحرارية. غير أن بعض الإضافات إليها مثل الصلصات الجاهزة، التي تحتوي على الكثير من الدهون و السكر، أو إضافة كمية من المكسرات أو البذور أو الخبز المحمص، قد يرفع نسبة السعرات الحرارية بها.لهذا ينصح بتحضير صلصة منخفضة السعرات الحرارية مكونة مثلاً من الزبادي أو كريمة الصويا التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والأعشاب والخردل والقليل من العسل.
إ.م/ص.ش
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الكينوا
"غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزبادي اليوناني
على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
اللوز
"تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
القرفة
التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
جريب فروت
تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشاي الأخضر
هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الأفوكادو
كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
خل التفاح
لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزنجبيل
مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الفلفل الحار
كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ