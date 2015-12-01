أهم شيء يجب أن نعرفه عن الحمضيات أنها من المواد الغذائية الغنية بفيتامين سي/C والأملاح المعدنية المفيدة جدا لمناعة أجسامنا. والحمضيات فواكه منعشة ومغذية لكافة الأعمار، فضلا عن دورها في علاج العديد من الأمراض.

تتميز الحمضيات بطعم منعش ما يجعلها من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين. وللحمضيات أنواع متعددة منها الليمون والبرتقال واليوسفي والغريب فروت غيرها. وتختلف أنواع الحمضيات عن بعضها من حيث الشعبية، فضلا عن أن لكل نوع من الحمضيات فوائده الخاصة. فبينما يعد البرتقال هو أكثر أنواعها شعبية، يتسم الليمون بأنه الأكثر حموضة وله دور فعال في تقوية جهاز المناعة والوقاية من السرطان. كما أنه يساعد على تحسين الحالة النفسية.