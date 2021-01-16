الحماية الثانوية شكل من أشكال الحماية التي تمنح لطالبي اللجوء في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي تُمنح للذي لا يمكنه الحصول على حق اللجوء، ولا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب احتمال تعرضه لـخطر حقيقي.

يُمنح الحاصلون على حق الحماية الثانوية تصريح إقامة لمدة سنة قابلة للتمديد. كما يمكنهم الحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تقديم طلب اللجوء شريطة استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش ومعرفة اللغة الألمانية. أما وثيقة السفر ذات اللون الرمادي الخاصة بهذا اللجوء فهي لا تعطي للاجئ الحق بالسفر خارج البلد الذي حصل فيه على هذه الإقامة.