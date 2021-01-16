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الحماية الثانوية

الحماية الثانوية شكل من أشكال الحماية التي تمنح لطالبي اللجوء في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي تُمنح للذي لا يمكنه الحصول على حق اللجوء، ولا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب احتمال تعرضه لـخطر حقيقي.

يُمنح الحاصلون على حق الحماية الثانوية تصريح إقامة لمدة سنة قابلة للتمديد. كما يمكنهم الحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تقديم طلب اللجوء شريطة استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش ومعرفة اللغة الألمانية. أما وثيقة السفر ذات اللون الرمادي الخاصة بهذا اللجوء فهي لا تعطي للاجئ الحق بالسفر خارج البلد الذي حصل فيه على هذه الإقامة.

30.07.2019, Sachsen, Leipzig: Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben. (zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

مسؤول ألماني: رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين مواطنينا" 16.01.2021

في حوار مع DW قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".
ARCHIV - Flüchtlinge mit Koffern und Plastiktüten gehen am 27.08.2013 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an Unterkünften vorbei. (zu dpa (zu dpa «UNHCR wirbt im Bundestag für Familiennachzug zu allen Flüchtlingen» vom 29.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كورونا يعرقل لم شمل عائلات اللاجئين في ألمانيا ويطيل انتظارهم 04.08.2020

أدت أزمة كورونا إلى حدوث شبه توقف في عمليات لم شمل العائلات الموجودة في الخارج مع أقاربهم المقيمين في ألمانيا. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الجائحة ساهمت بتقليل عدد التأشيرات الممنوحة لنسب ضئيلة جدا مقارنة بالعام السابق.
ARCHIV - Flüchtlinge mit Koffern und Plastiktüten gehen am 27.08.2013 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an Unterkünften vorbei. (zu dpa (zu dpa «UNHCR wirbt im Bundestag für Familiennachzug zu allen Flüchtlingen» vom 29.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- أكثر من 10 آلاف تأشيرة لم شمل للاجئي الحماية الثانوية 20.12.2019

رغم العمل بوتيرة أسرع وتذليل بعض العقبات، بشأن منح تأشيرة لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، لم يصل عدد هذه التأشيرات إلى الرقم الذي حددته الحكومة، ولا تزال هناك آلاف الطلبات قيد الدراسة.
Treffen Familie Flughafen: Tag der Einreise der Familie am Frankfurter Flughafen. Von links nach rechts: Onkel, Omar, Hussain mit Laia auf dem Arm, Abdulrahman, Aischa, Ali und Hala

عام على قرار لم الشمل العائلي الجديد بألمانيا.. أية حصيلة؟ 01.08.2019

مضى عام على دخول قرار لم الشمل العائلي الجديد حيز التنفيذ. وحسب القرار الذي يشمل الحاصلين على الحماية الثانوية فإن ألمانيا ستمنح ألف تأشيرة شهريا. فكيف تبدو الحصيلة؟ DW زارت عائلة شملها القرار وأعدت التقرير التالي.

ARCHIV - Syrische Flüchtlinge kommen am 04.04.2016 in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). (zu dpa «Zahlen und Kosten zum Familiennachzug von Flüchtlingen unbekannt» vom 20.12.2016) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ تسعة آلاف تأشيرة لم شمل لعوائل الحاصلين على الحماية الثانوية 30.07.2019

منذ عام سمحت الحكومة الألمانية للحاصلين على الحماية الثانوية مجدداً بلم شمل عوائلهم بعد تعليق هذا الحق لمدة عامين. ومنذ ذلك الحين حصل حوالي 9تسعة آلاف شخص من عوائل اللاجئين على تأشيرات للدخول إلى ألمانيا.
ARCHIV - Flüchtlinge mit Koffern und Plastiktüten gehen am 27.08.2013 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an Unterkünften vorbei. (zu dpa (zu dpa «UNHCR wirbt im Bundestag für Familiennachzug zu allen Flüchtlingen» vom 29.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

لم شمل أسر اللاجئين بألمانيا ـ رضا حكومي رغم تذبذب الأرقام 26.07.2019

تبدو الحكومة الألمانية راضية على سير برنامجها الخاص بشأن لم شمل ذوي الحماية الثانوية، حيث يجري تنفيذ برنامج السماح لألف شخص شهريا بالقدوم إلى ألمانيا، لكن الانتقادات بشأن سقف البرنامج مستمرة ولا تنقطع.
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كيف تصبح مواطناً ألمانياً؟ 06.05.2019

بعد حصولهم على حق اللجوء أو الحماية الثانوية في ألمانيا يبدو أن الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على الجنسية. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف الحصول على الجنسية الألمانية.
ARCHIV - Flüchtlinge mit Koffern und Plastiktüten gehen am 27.08.2013 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an Unterkünften vorbei. (zu dpa (zu dpa «UNHCR wirbt im Bundestag für Familiennachzug zu allen Flüchtlingen» vom 29.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ لمُ الشمل لذوي الحماية الثانوية يصل الحد الأقصى المتفق عليه 26.02.2019

وصل عدد التأشيرات الممنوحة لللاجئين من ذوي البحماية ثانوية إلى 1000 تأشيرة شهريا، وهو الحد الأقصى الذي قررته الحكومة الألمانية لهذه الفئة من اللاجئين. بينما ما زال ينتظر نحو 36 ألف شخص للحصول على مثل هذه التأشيرة.
ARCHIV - 27.08.2015, Rheinland-Pfalz, Ingelheim/Rhein: Flüchtlinge laufen mit Koffern bepackt auf einem Weg einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. (zu dpa «Ankunft von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz weiter rückläufig» vom 05.01.2019) Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

متى يمكن إلغاء حالة اللجوء أو الحماية الثانوية للأشخاص؟ 15.02.2019

لا يعتبر قبول طلب اللجوء أو الحماية الثانوية بالإضافة إلى برامج إعادة التوطين والحماية الإنسانية من الأمور الثابتة أو المستقرة بشكل دائم. فمتى يمكن إلغاء هذه الحالات؟
01.02.2018, Berlin: Flüchtlinge protestieren anlässlich der aktuellen Debatte vor dem Deutschen Bundestag gegen die Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz. Die Abgeordneten entscheiden heute unter anderem über mehrere Gesetzentwürfe und Anträge zum Thema Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

أكثر من 50 منظمة ألمانية تطالب بحق لم الشمل لجميع اللاجئين 02.02.2019

بدعوة من أكثر من 50 منظمة مدافعة عن اللاجئين وتحت شعار "الحياة الأسرية للجميع! لمّ الشمل الآن!" خرجت تظاهرات في عدة مدن ألمانية ضد تقييد لم أسر لاجئي "الحماية الثانوية"، متهمة الحكومة والسلطات بعدم احترام حقوق اللاجئين.
In this Friday, Sept. 11, 2015 photo, a Syrian man holds his family's passports as he lines up with other Syrians to apply for asylum visas, outside the German embassy, in Rabieh, north Beirut, Lebanon. Many of those applying are seeking asylum - a process that could take months. Lebanon hosts more than 1.1 million Syrian refugees or a quarter of the country's entire population while Jordan hosts about 630,000 Syrian refugees, who now make up about 10 percent of the country's population. (AP Photo/Hussein Malla)

برلين تتمسك بإلزامية جواز السفر كشرط لحصول اللاجئين السوريين على تصريح الإقامة 17.12.2018

يتمتع أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ"الحماية الثانوية". وتشترط ألمانيا جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم للسفارة السورية. ويرى حزب الخضر أن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء اللاجئين.

ARCHIV - Flüchtlinge mit Koffern und Plastiktüten gehen am 27.08.2013 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an Unterkünften vorbei. (zu dpa (zu dpa «UNHCR wirbt im Bundestag für Familiennachzug zu allen Flüchtlingen» vom 29.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مصدر ألماني: حوالي نصف حالات لم الشمل المقررة هذا العام لن تتم 13.12.2018

بشق الأنفس توصلت أطراف الحكومة الألمانية إلى اتفاق بلمّ شمل ألف عائلة من الحاصلين على الحماية الثانوية. الجديد هو قول وزارة الخارجية إنه من آب/أغسطس وحتى نهاية الشهر الماضي تمت الموافقة على حوالي ألفين حالة فقط.
In this Friday, Sept. 11, 2015 photo, Syrian citizens line up to apply for visas, outside the German embassy, in Rabieh north Beirut, Lebanon. Many of those applying are seeking asylum -- a process that could take months. Lebanon hosts more than 1.1 million Syrian refugees or a quarter of the country's entire population while Jordan hosts about 630,000 Syrian refugees, who now make up about 10 percent of the country's population. (AP Photo/Hussein Malla) |

ألمانيا- عدد تأشيرات لم الشمل الممنوحة أقل بكثير من الحد الأقصى 28.09.2018

أشارت صحيفة ألمانية في تقرير لها إلى أن عدد تأشيرات السفر الممنوحة لعوائل الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية في إطار لم الشمل أقل بكثير من العدد الأقصى المسموح به.
In this Friday, Sept. 11, 2015 photo, Syrian citizens line up to apply for visas, outside the German embassy, in Rabieh north Beirut, Lebanon. Many of those applying are seeking asylum -- a process that could take months. Lebanon hosts more than 1.1 million Syrian refugees or a quarter of the country's entire population while Jordan hosts about 630,000 Syrian refugees, who now make up about 10 percent of the country's population. (AP Photo/Hussein Malla) |

عدد قياسي لطلبات لم شمل أمام السفارات الألمانية وأغلبها للسوريين 16.08.2018

مع فتح باب لم شمل العوائل للأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا منذ بداية الشهر الحالي، فإنه يوجد أكثر من 31 ألف طلب لهذا الغرض أمام البعثات الألمانية في الخارج، غالبيتها في بيروت لعوائل اللاجئين السوريين.

كيف ينظر لاجئون سوريون بألمانيا لقانون لم الشمل الجديد؟ 02.08.2018

ابتداء من شهر أغسطس الحالي دخل قانون جديد للم شمل أسر اللاجئين أصحاب الحماية الثانوية في ألمانيا، حيز التنفيذ. كيف ينظر لاجئون سوريون لهذا القانون وما هي أبرز مضامينه؟

27.01.2018 *** In Berlin lebende Flüchtlinge demonstrieren in Berlin gegen die Aussetzung des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge oder Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz snapshot-photography/F.Boillot *** Berlin-based refugees demonstrate in Berlin against the suspension of family reunification for recognised refugees or refugees with subsidiary protection snapshot photography F Boillot

قواعد لم الشمل الجديدة بألمانيا..لاجئون سوريون بين الأمل والقلق 02.08.2018

بعد يوم من سريان القواعد الجديدة للمّ شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية في ألمانيا. DW عربية ترصد آراء لاجئين سوريين في مدينة بون الألمانية. فهل يكون هذا القانون الجديد حلا لمعاناة طالت سنوات أم أن آمالهم ستبقى معلقة؟
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