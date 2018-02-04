 ″الحمار الوحشي المزيف″ في مصر- حقيقة أم ضرب خيال؟ | عالم المنوعات | DW | 03.08.2018

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منوعات

"الحمار الوحشي المزيف" في مصر- حقيقة أم ضرب خيال؟

حمار بلدي أم وحشي؟ ما يزال العالم يبحث عن إجابة لهذا السؤال الذي ظهر منذ أيام حين انتشرت صورة لأحد زوار الحديقة الدولية في القاهرة إلى جانب الحيوان. فما الذي حصل بالضبط؟

Screenshot Facebook Mahmoud A. Sarhan (Facebook/Mahmoud A. Sarhan)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن "الحمار الوحشي المزيف" في حديقة الحيوانات الدولية بالعاصمة المصرية، القاهرة. طلاء الحمار باللون الأسود، كما زعم البعض، دفع الجهات المعنية للتدخل ونفي الخبر، لكن دون أن يُحسم في صحة الأمر من عدمه.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن اللواء محمد سلطان، مدير الحديقة الدولية في القاهرة، قام بتحويل مستأجر الحديقة، للنيابة للتحقيق معه في واقعة "تزوير الحمار الوحشي"، بتهمة الإساءة لسمعة مصر والحديقة الدولية بالقاهرة.

وكان طالب يُدعى محمود سرحان قد زار الحديقة ونشر صورة للحيوان الذي بدا شكله أقرب للحمار البلدي نظرا لحجمه الصغير وأذنيه اللتين تختلفان عن أذني الحمار الوحشي، بالإضافة إلى البقع السوداء على وجهه. سرحان زعم أن الحديقة تحتفظ بحمار مزيف آخر إلى جانب هذا.

وحسب ماذكرته صحيفة واشنطن بوست فإن الحمار الملون قد كان بوجهه لطخات طلاء نتيجة سيلان الألوان في حر الصيف بمصر. وكان مغردون وبينهم أطباء بيطريون قد أكدوا على أن الحمار ليس وحشيا.

وبالرغم من أن حديقة الحيوانات قد نفت ذلك، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يكفوا عن الاستهزاء بالحديقة والمسؤولين عليها وكذلك رثاء الوضع الحالي للحدائق بالبلد.وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع قالت إن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحدائق بمصر لطلاء الحمار البلدي على أساس أنه وحشي، وقد حصل ذلك في حديقة بمدينة الجيزة عام 2009.

م.م/ ط.أ 

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    شعبية الحمير في كينيا

    هواء أنظف وضوضاء أقل

    يُمَكّن الحمار شباب الجزيرة من العمل كمرشدين سياحيين. ومن فوائد العيش على جزيرة يعتبر الحمار فيها وسيلة النقل الرئيسة، التمتع بالهواء النقي والهدوء.

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    شعبية الحمير في كينيا

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    الحمار، حيوان لا يحظى بشعبية في وسط الكينيين فحسب بل ولدى السياح أيضا، فجولة على ظهر الحمار بمحاذاة شاطئ لامو صارت أمرا لا غنى عنه لدى زوار الجزيرة.

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    شعبية الحمير في كينيا

    شعبية الحمار في كينيا

    لا تحظى الحمير عادة بشعبية كبيرة في الدول الإفريقية على غرار الفيلة والأسود وحيوان وحيد القرن، لكن الأمر يختلف تماما في جزيرة لامو الكينية حيث يحظى الحمار بشعبية كبيرة.

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    شعبية الحمير في كينيا

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    لا توجد في شوارع الجزيرة الضيقة مساحة كافية للسيارات، لكن الحمير تجد طريقها بكل سهولة فيها، وتحولت أيضا إلى وسيلة نقل للكبار والصغار.

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    سباق الحمير هو واحد من أبرز المهرجانات السنوية في الجزيرة ويحصل الفائز فيه على 150 دولارا. وهذا يعتبر مبلغا كبيرا في كينيا حيث يعيش العديد من الناس على دولارين يوميا.

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    شعبية الحمير في كينيا

    حمّام في المحيط

    تحظى الحمير بفرصة الاستحمام في المحيط الهندي قبل السباق. وفقط الحمير التي حصلت على غذاء جيد وتم الاعتناء بها بشكل جيد، تكون مؤهلة أكثر من غيرها للفوز بالسباق. بوندا شميت / سهام أشطو | المحرر: عبد الرحمن عثمان

    الكاتب: بوندا شميت/ سهام أشطو


مختارات

شعبية الحمير في كينيا

الحمار، حيوان لا يحظى بشعبية في وسط الكينيين فحسب بل ولدى السياح أيضا، فجولة على ظهر الحمار بمحاذاة شاطئ لامو صارت أمرا لا غنى عنه لدى زوار الجزيرة. (11.03.2013)  

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