"الحمار الوحشي المزيف" في مصر- حقيقة أم ضرب خيال؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن "الحمار الوحشي المزيف" في حديقة الحيوانات الدولية بالعاصمة المصرية، القاهرة. طلاء الحمار باللون الأسود، كما زعم البعض، دفع الجهات المعنية للتدخل ونفي الخبر، لكن دون أن يُحسم في صحة الأمر من عدمه.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن اللواء محمد سلطان، مدير الحديقة الدولية في القاهرة، قام بتحويل مستأجر الحديقة، للنيابة للتحقيق معه في واقعة "تزوير الحمار الوحشي"، بتهمة الإساءة لسمعة مصر والحديقة الدولية بالقاهرة.

وكان طالب يُدعى محمود سرحان قد زار الحديقة ونشر صورة للحيوان الذي بدا شكله أقرب للحمار البلدي نظرا لحجمه الصغير وأذنيه اللتين تختلفان عن أذني الحمار الوحشي، بالإضافة إلى البقع السوداء على وجهه. سرحان زعم أن الحديقة تحتفظ بحمار مزيف آخر إلى جانب هذا.

وحسب ماذكرته صحيفة واشنطن بوست فإن الحمار الملون قد كان بوجهه لطخات طلاء نتيجة سيلان الألوان في حر الصيف بمصر. وكان مغردون وبينهم أطباء بيطريون قد أكدوا على أن الحمار ليس وحشيا.

وبالرغم من أن حديقة الحيوانات قد نفت ذلك، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يكفوا عن الاستهزاء بالحديقة والمسؤولين عليها وكذلك رثاء الوضع الحالي للحدائق بالبلد.وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع قالت إن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحدائق بمصر لطلاء الحمار البلدي على أساس أنه وحشي، وقد حصل ذلك في حديقة بمدينة الجيزة عام 2009.

م.م/ ط.أ