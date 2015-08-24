الحليب غذاء غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، وتناول الحليب في الصغر يساعد على نمو العظام لأنه غني بالكالسيوم، أما لدى الكبار فتناوله ضروري للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

يعد الحليب الغذاء الأساسي للأطفال الرضع، فهو يحتوي على عناصر غذائية تساعد على تقوية الجسم وحماية الأسنان من التسوس. غير أن الإكثار منه بالنسبة للكبار مضر بالصحة بسبب سكر الحليب/ اللاكتوز التي يؤدي إلى التهابات تعيق القدرة على إزالة السموم، فضلا عن أن هناك بعض الأشخاص غير قادرين على هضم السكر المذكور. ومن تبعات ذلك ظهور بعض الاعراض الجانبية مثل الغازات وآلام البطن والشعور بانتفاخ البطن.