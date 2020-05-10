 الحليب الذهبي.. فوائد صحية كبيرة وطريقة تحضير سهلة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.05.2020

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صحة

الحليب الذهبي.. فوائد صحية كبيرة وطريقة تحضير سهلة

تشير العديد من المواقع الصحية إلى مشروب الحليب الذهبي، مؤكدة على تاريخه الطويل الضارب في القدم، فما هي هذه الوصفة الصحية، ومم تتكون، وما فائدتها؟ ومن أين استمد هذا المشروب اسمه الذهبي؟

صورة رمزية)

صورة رمزية

يعتبر الحليب الذهبي من بين التقاليد الصحية العريقة في الهند، إذ يؤكد العديد من خبراء التغذية هناك على فوائده الصحية. ويتمثل دوره الأول في تفعيل قوى الشفاء الذاتي في الجسم، وقدرة الجسم على مقاومة الأمراض. ويتكون المشروب - بحسب ما نشرت مجلة شتيرن الألمانية - من الحليب في المقام الأول. حيث يمكن استخدام حليب البقر العادي أو المنتجات النباتية مثل حليب الصويا أو حليب جوز الهند.

ويلعب الكركم دورا رئيسا في هذا المشروب الصحي، فمنه يستمد بعضا من لونه الذهبي، كما أن فوائد الكركم الغذائية والصحية على الجسم عديدة ومتنوعة.

أما العنصر الثالث المهم هو نبات الزنجبيل، وهو ما يساعد أيضا على طعم المشروب المميز، وإعطائه لونا ذهبيا. والعنصر الرابع المهم هو القرفة التي تمد المشروب بفوائد عديدة وطعم مميز.

فوائد صحية جمّة

مختارات

معظم الناس يعرفون الكركم بصفته من التوابل الخاصة بالمطبخ الهندي، كما يتم تذوق العديد من أطباق الكاري معها. بيد أن أن الكركم له تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وينصح به خبراء التغذية كمحفز للهضم.

وبحسب موقع فت فور فن الألماني،يتميز الكركم بخمس فوائد صحية، فهو يخفض الكوليسترول، وتأثيره فعال كمضاد للأكسدة، كما أنه مناسب لعلاج الكثير من الالتهابات. ومن المرجح أنه يحد أيضا من الإصابة بمرض السرطان. ويقلل الكركم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ويساعد الكركم أيضا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو الدماغ.

أما نبات الزنجبيل فله فوائد صحية عديدة، إذ يؤكد المختصون على أنه عامل وقائي ضد السرطان، على الرغم من أن هذا لم يتأكد علميا بعد، بحسب ما نشرت المجلة الألمانية شتيرن. ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد بحسب الخبراء؛ فالتوابل تحفز أنشطة الكبد وبالتالي تساعد على إزالة السموم من الجسم. ولا عجب أن الحليب الذهبي هو المشروب الأول لمن يريدون التخلص من سموم الجسم بطرق طبيعية.

كما أن الزنجبيل يعد واحدا من أشهر التوابل المستخدمة منذ القدم. ويستخدم في الطب الصيني كعلاج للالتهابات كالروماتيزم أو التهاب المفاصل. ويستخدم أيضا كمسكن للآلام ومضاد للأكسدة.

وصفة الحليب الذهبي

ومن أجل تحضير هذا المشروب بالطريقة الصحيحة يلزم ما يلي:

300 ملليلتر من الحليب

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة عسل

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 رشة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

يوضع الحليب في قدر صغير ويسخن على نار هادئة، مع اشتراط عدم غليانه، ثم تضاف التوابل والعسل وتحرك جيدا، ويتم تصفية المشروب بمصفاة صغيرة قبل شربه.

استمتع بوجبتك!

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