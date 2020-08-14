الحكومة القطرية تتهم هيومن رايتس ووتش بـ"تضليل الرأي العام"

أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً رد فيه على تقرير نشرته منظمة"هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق اليوم الاثنين (24 أغسطس/ آب 2020)، واتهم المنظمة بتعمد تضليل الرأي العام في التقرير.

وقال المكتب في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "لقد تعمدت منظمة هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم". وأضاف: "لقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة".

وقال بيان الحكومة إن "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية"، مضيفاً أن عدد هذه الحالات قد "شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".

ولفت البيان إلى أن المنظمة الدولية لم تتواصل مع قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، و"لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير نشرته اليوم الاثنين بأنه رغم "التقدم المحدود في حماية العمال الوافدين" إلا أن حكومة قطر لم تنفذ بعد وعودها بإصلاحات أساسية رغم اقتراب موعد كأس العالم.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة. ورغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر".

وأصدرت المنظمة تقريرها بعنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، تحدثت فيه أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من عدد من الانتهاكات.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :"عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".

ع.غ/ ع.ج. م (د ب أ ، آ ف ب)