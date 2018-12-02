 الحكومة الفرنسية تعلن تعليق زيادة الضريبة على الوقود | أخبار | DW | 04.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الحكومة الفرنسية تعلن تعليق زيادة الضريبة على الوقود

أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق رفع أسعار الوقود، بعد تحول احتجاجات "السترات الصفراء" على الضرائب الجديدة، في باريس تحديداً إلى العنف. بينما انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي لمستوى تاريخي وفق استطلاع للرأي نشر اليوم الثلاثاء.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris | Édouard Philippe, Premierminister (Getty Images/AFP/L. Marin)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الثلاثاء (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018) تعليق الزيادات المرتقبة في ضرائب الوقود لمدة ستة أشهر استجابة لاحتجاجات استمرت أسابيع وشابها العنف في بعض الأحيان في أول تراجع كبير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد 18 شهرا على توليه السلطة. وقال فيليب في كلمة ألقاها لإعلان القرار إن من لا يسمع أو يرى الغضب في الشوارع بشأن سياسة وصفها ماكرون بأنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي "إما أصم أو كفيف". وأضاف في الكلمة التي بثها التلفزيون "الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجديا، هذا ما نريده نحن كذلك. إذا لم أتمكن من شرحه، إذا لم تتمكن الأغلبية الحاكمة من إقناع الفرنسيين فإن شيئا يتعين أن يتغير".


وإلى جانب تعليق زيادة الضريبة لمدة ستة أشهر قال فيليب إن هذه الفترة ستستغل لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على السيارات للذهاب إلى العمل والمتاجر. ولمح مسؤولون في وقت سابق إلى زيادات محتملة في الحد الأدنى للأجور لكن فيليب لم يعلن أي التزام بهذا الشأن. لكنه نبه المواطنين إلى أنه لا يمكنهم توقع خدمات عامة أفضل وخفض الضرائب في نفس الوقت لذلك يتعين على الجانبين تقديم تنازلات.
وبدأت الحركة التي تحمل اسم "السترات الصفراء" يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني كمجموعة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وركزت على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود. لكن على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد كثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأثرياء ولا تفعل شيئا لمساعدة الفقراء. وذهبت بعض الجماعات إلى حد مطالبة الرئيس ماكرون بالاستقالة.

 

مشاهدة الفيديو 01:34
بث مباشر الآن
01:34 دقيقة

كيف نشأت حركة"السترات الصفراء" التي تهدد حكومة ماكرون في فرنسا و ماهي مطالبها؟

 

وركزت الاحتجاجات على التنديد بارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة ماكرون على الوقود والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة. لكن منذ ذلك الحين تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد الكثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي. وتشكل تحركات "السترات الصفراء" التي انطلقت بالأساس احتجاجا على زيادة الضرائب على المحروقات، أخطر أزمة يواجهها الرئيس ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف ولا سيما السبت الماضي، تركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزيليزيه. وتحولت الاحتجاجات في باريس يوم الأول من ديسمبر/ كانون الأول إلى العنف فشوهت قوس النصر وعانت الشوارع المحيطة بالشانزيليزيه من أعمال تخريب.

انخفاض شعبية ماكرون لمستوى تاريخي

Frankreich Präsentation 10-Jahres-Energieplan (picture-alliance/dpa/Maxppp/B. Eliot)

الرئيس ماكرون بجوار رئيس الوزراء فيليب ووزيرة الصحة والتضامن آنياس بيزون

ومن جهة أخرى حكمت محكمة فورية أمس الاثنين على متظاهرَين من "السترات الصفراء" بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع مساء السبت بوسط فرنسا تم خلاله إحراق مقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار، على ما أفادت السلطة وكالة فرانس برس.

وأظهر استطلاع أجراه معهد إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) نشر اليوم الثلاثاء أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء".
وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة.
وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا أولوند في أواخر عام 2013 وفقا لمجلة باري ماتش. وكان أولوند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.


ص.ش/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

  • Paris Angela Merkel & Emmanuel Macron (Reuters/S. Mahe)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    زار إيمانويل ماكرون برلين بعد يوم واحد من دخوله قصر الاليزيه، في إشارة إلى قوة العلاقات الألمانية الفرنسية. كما أن اهتمام ماكرون بمخططات إصلاح منطقة اليورو التى توليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اهتماما كبيرا، أسهم في تعزيز علاقة باريس مع برلين، هذه العلاقة التي تعد الشريان المغذي للوحدة الأوروبية.

  • Mali Macron fordert mehr Einsatz von Deutschland und Europa (Reuters/C. Petit Tesson)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    قرار ماكرون المفاجئ بخفض ميزانية الانفاق العسكري بمقدار 850 مليون يورو، كان وراء استقالة قائد الاركان بيير دي فيلييه من منصبه الذي كان يشغله منذ ثلاث سنوات. وقد أدى ذلك الخفض إلى خلاف حاد بين الرجلين انتهى باستقالة دي فيلييه.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    لاقى قرار منح بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، لقب السيدة الأولى معارضة شديدة من الحكومة. لأن منحها اللقب يعني تخصيص ميزانية لها وتعيين موظفين خاصين لها.

  • Frankreich Emmanuel Macron spricht während eines Sonderkongresses - Versailles (picture alliance/dpa/abaca/C. Liewig)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    إعلان ماكرون رغبته في خفض عدد أعضاء البرلمان بمقدار الثلث، وقرار الحكومة بخفض مساعدات السكن، أظهرت ملامح سياسته التقشفية. ما أدى إلى تراجع شعبيته بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصبه.

  • Belgien internationale Presseschau zur Frankreich Wahl (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حملة توقيع من قبل 23 وسيلة إعلامية فرنسية ضد "ممارسات حكومية" أثارت قلقها، أدت إلى التساؤل حول حرية الصحافة في ظل حكومة ماكرون.

  • Japan französische Präsidentschaftswahl in Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    بعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية تحت شعار "معا من أجل فرنسا" قبل أربعة أشهر، أظهرت إستطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، وتنشط نقابات العمال لجعل الـ 12 من سبتمبر/أيلول المقبل يوما وطنيا للاحتجاج ضد إصلاح قانون العمل.

  • Frankreich Macron nimmt Friedensgespräche für Libyen auf (Reuters/P. Wojazer)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    نجح ماكرون في بداية رئاسته بجمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، حيث استطاع جمع خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" مع رئيس حكومة التوافق الوطني فايز السراج واتفاقهما على وقف إطلاق النار، في لقاء كان فيه الرئيس الفرنسي هو المستفيد الأكبر، بطرحه فكرة إنشاء مخيمات للاجئيين على الأراضي الليبية. وهو ما انتقدته منظمات حقوقية.

  • Frankreich Nationalfeiertag in Paris | Trump & Macron (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال عسكري رسمي في باريس، في زيارة كان الهدف منها تعزيز العلاقات بين البلدين. كما أبدى ماكرون تفهمه لقرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما يسعى الرئيسان إلى تعزيز تعاون بلديهما في مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    فاجأ ماكرون المتابعين للسياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية، حين صرح في لقاء صحفي بأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد شرطا فرنسيا لإيجاد حل للصراع القائم في سوريا. إعداد: فريدة تشامقجي


مختارات

ماكرون يبحث عن حلول في مواجهة "السترات الصفراء"  

هكذا تفاعل مدونون عرب مع احتجاجات فرنسا!

أعادت مظاهرات فرنسا حنين الكثير من المدونين العرب إلى أيام ثورات الربيع العربي، لكن مؤيدي الحكومات لم يقفوا منها موقف المتفرج فأدلوا بدلوهم ليدور جدل على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لما تشهده فرنسا. (03.12.2018)  

"السترات الصفراء" ..تراجع زخم الإحتجاجات وانزلاق نحو العنف

شهدت فرنسا السبت يوماً احتجاجيّاً جديداً على زيادة رسوم المحروقات نفّذته حركة "السترات الصفراء" التي بدا أنّ قدرتها على الحشد تراجعت على المستوى الوطني مقارنةً بالأسبوع الماضي. وماكرون يشعر بـ"العار" إزاء العنف. (25.11.2018)  

حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

علق الفرنسيون آمالا كبيرة على أصغر رئيس انتخبوه قبل نحو أربعة أشهر، إلا أن ماكرون ركز اهتمامه على الشأن الخارجي، متبعا سياسة تقشفية على المستوى الداخلي لم ترق للفرنسيين، ما أدى الى تراجع شعبيته. (21.08.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كيف نشأت حركة"السترات الصفراء" التي تهدد حكومة ماكرون في فرنسا و ماهي مطالبها؟  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Macron nach den Ausschreitungen der Gelbwesten

ماكرون يلزم الصمت أمام ضغط "السترات الصفراء" 02.12.2018

نتيجة ضغط الشارع الفرنسي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الحكومة، ادوار فليب عقد لقاء مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثل عن مجموعة "السترات الصفراء" لبحث تداعيات أحداث الشغب التي وقعت أمس السبت.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

فرنسا- أكثر من مائة معتقل في اشتباكات للشرطة مع "السترات الصفراء" 01.12.2018

في السبت الثالث على التوالي، خرج من جديد متظاهرو "السترات الصفراء" إلى الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية، ومن جديد أيضا تسلل وسطهم مثيرو الشغب، لتقع صدامات مع الشرطة التي ردت بقنابل بالغاز وقبضت على أكثر من مائة شخص.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

حكومة ماكرون في سباق مع الزمن لتهدئة تحرك "السترات الصفراء" 03.12.2018

تجد الحكومة الفرنسية نفسها في سباق مع الزمن لإيجاد مخرج لأزمة "السترات الصفراء". الحكومة بدأت حواراً مع قادة الأحزاب وتنوي توسيعه ليشمل ممثلي "السترات الصفراء" بهدف التوصل لاتفاق حول التهدئة قبل موعد التحرك المقبل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  