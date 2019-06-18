 الحكومة الألمانية عَلمت بالتحالف المناهض لإيران من وسائل الإعلام | أخبار | DW | 24.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكومة الألمانية عَلمت بالتحالف المناهض لإيران من وسائل الإعلام

تسعى واشنطن لتشكيل تحالف عالمي ضد إيران لن يقتصر فقط على دول الخليج وسيشمل أيضا دولا من آسيا وأوروبا، حسب بومبيو. ومن غير الواضح بعد، ما إذا كانت ألمانيا مدعوة لهذا التحالف، فهي لم تسمع به سوى من الإعلام، حسب برلين.

USS Carl Vinson (picture-alliance/Zumapress/M. Brown)

في صراعها مع إيران، الذي احتدم في الفترة الأخيرة، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء تحلف عالمي لمناهضة طهران، حسب تصريح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الأحد، قبل توجهه إلى السعودية، التي وصلها اليوم الإثنين (24 يونيو/ حزيران 2019).

ولم تطلب الولايات المتحدة من برلين رسميا المشاركة في هذا التحالف، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، اليوم الاثنين في برلين إنه تم العلم بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "عبر وسائل الإعلام" فقط.

مختارات

بحضور مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات والأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف تبدأ جتماعات غير مسبوقة على مدى يومين بالقدس تركز نقاشاتها على الشرق الأوسط. (24.06.2019)

قالت صحيفة واشنطن بوست وموقع ياهو نيوز إن لديهما معلومات بأن أمريكا ردت بشكل آخر على إسقاط طهران لطائرة استطلاع أمريكية مسيرة وأن ترامب أذن بشن هجمات إلكترونية انتقامية، فيما رفض البنتاغون التعليق على تلك الأنباء. (23.06.2019)

وكان بومبيو أعلن أمس الأحد أن هذا التحالف "لا يمتد فقط لدول الخليج، بل أيضا لآسيا وأوروبا". وبحسب بياناته، فإن هذا التحالف سيكون على استعداد لدحر "أكبر راع للإرهاب في العالم".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا التحالف يُذكره بـ"تحالف الراغبين" في حرب العراق عام 2003، قال بورغر: "أعتقد أنه يتعين التعامل بحذر بالغ مع مثل هذه التشابهات التاريخية".

يُذكر أن الولايات المتحدة في ظل إدارة جورج دبليو بوش ضمت إليها عام 2003 حلفاء داعمين لشن هجوم سياسي وعسكري على العراق إبان حكم صدام حسين. وانقسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذلك الحين بشأن العراق، فبينما وافقت دول مثل بريطانيا وإسبانيا على المشاركة في التحالف، عارضت ألمانيا وفرنسا التدخل في العراق.

ص.ش/ح.ز (د  ب أ)

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn Harley Davidson Captain America

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    صورة أمريكا في العالم

    هناك رموز عديدة إذا ما شاهدها أحد منّا، فإنه سيستحضر على الفور الولايات المتحدة وثقافتها. ومن بين تلك الصور، دراجة هارلي ديفدسون، أو بيل غيتس، الشخصية التي جسدت الحلم الأمريكي بامتياز بعد نجاحه المدهش، إضافة إلى سلسلة مطاعم ماكدونالد

  • Karte der Militärregierung, Haus der Geschichte Bonn, Ausstellung The American Way. Die USA in Deutschland

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    نهاية الحرب العالمية الثانية

    يعرض متحف التاريخ في مدينة بون الألمانية معرضا حول تطور العلاقات الأمريكية الألمانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتوضح الخارطة كيف تمّ تقسيم ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب إلى مناطق كانت كل واحدة منها خاضعة لإحدى قوات التحالف، وكانت الولايات المتحدة تدير مناطق في الجنوب

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn Begrüßung

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    "الولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا"

    تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي أيزنهاور خلال زيارته لألمانيا عام 1959. ولكي لا تبقى صورة المحتل عالقة بهم، قام الجنود الأمريكيون بتوزيع الحلوى والشكولاته على الألمان. فيما أنشأت في الولايات المتحدة منظمة كاير الإنسانية وبفضل مساعداتها استطاع الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ في ألمانيا التغلب على الجوع والفقر

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn RIAS

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    إذاعة أمريكية

    كانت قناة رياس الإذاعية تحظى بشعبية كبيرة لدى الألمان، والتي كانت تذيع برامجها من ألمانيا. وكانت القناة تُسمع حتى في الجزء الشرقي من ألمانيا والذي كان يخضع تحت السيطرة الروسية. وهو ما أثار حفيظة السلطات هناك، حيث أمروا بحملة مضادة لمنافسة البرامج والموسيقى الأمريكية التي كانت قناة رياس تذيعها.

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn Liedblatt Muss i denn

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    إلفيس برسلي والألمان

    لم يطبع أحد جيل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا والولايات المتحدة، مثل ما فعل النجم الموسيقي الأمريكي، إيلفيس بريسلي، ملك الروكن رول. وإلى غاية اليوم يعد هذا المغني من أكثر المغنيين نجاحا في التاريخ. وغنى إليفيس باللغة الألمانية حين كان مجندا في معسكر بألمانيا، وهو ما عزز من شهرته في هذا البلد

  • Haus der Geschichte Bonn Ausstellung The American Way. Die USA in Deutschland Schmuckteller John F. Kennedy

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    "أنا برليني"

    بعدما ازدادت شعبية الولايات المتحدة لدى الألمان، ذكرت أرقام نشرت عام 1966 أن 58% من الألمان يكنون الحب للولايات المتحدة. وهناك إجماع على أن الزيارة التي قام بها جون ف. كينيدي إلى ألمانيا الغربية كان لها دور كبير في ذلك، خاصة وأنه صرح في خطاب شهير في برلين "أنا برليني"

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn Torflügel aus dem Depot Mutlangen US-Mittelstreckenraketen

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    مواقف مناوئة لواشنطن

    بيد أن العلاقة الوطيدة التي نمت بين ألمانيا الغربية والولايات المتحدة، سرعان ما عكرت صفوها سلسلة من المواقف المناوئة لواشنطن، فخرجت في ستينيات القرن الماضي مظاهرات مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام. ثم في الثمانينيات مظاهرات أخرى رافضة لقيام واشنطن بوضع صواريخ باليستية في منطقة موتلانغن. وبلغ التوتر أوجه حين رفض المستشار السابق غيرهارد شرودر دعم الولايات المتحدة في حربها على العراق

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn World Trade Center

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    هجمات الـ11 من أيلول/ سبتمبر 2011

    في سابقة تعد الأولى في العالم، يعرض متحف برلين أشياء تتعلق بالهجمات الإرهابية التي ضربت مركز التجارة العالمي في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2011.، مثل بقايا نافذة إحدى الطائرات التي نفذت بها الهجمات. وعقب الهجمات تعهد المستشار الألماني بالدعم غير المشروط للولايات المتحدة

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn World Trade Center Mitarbeiter-Ausweis des deutschen Bankangestellten Sebastian Gorki

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    ضحايا الإرهاب

    والعديد من الألمان لقوا حتفهم في تلك الهجمات. وخصص قسم خاص للإحتفاء بذكرى ضحايا الهجمات.

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn Transparent Obama for Kanzler

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    "نعم نستطيع"!

    بعد أن سئم العالم، ومعهم الألمان، من الرئيس جورج بوش الذي قاد الحرب على العراق، جاء منافسه باراك أوباما الذي زرع الأمل في قلوب الملايين بعد حملة انتخابية ناجحة ومقنعة بجميع المقاييس، قادته إلى ألمانيا 2008 وحينها التقى في العاصمة برلين بالآلاف في ساحة النصر، وكان تعاطف الألمان معه واضحا بقوة

  • The American Way Die USA in Deutschland Ausstellung Haus der Geschichte Bonn Tablet-App zur Ausstellung

    العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

    زيارة رقمية

    ومن يتعذر عليه زيارة متحف التاريخ في بون، يستطيع متابعة العرض عبر الانترنت. إذ يعرض المتحف تطبيقات مجانية مخصصة للكمبيوتر اللوحي. ومن يرغب في ذلك عليه أن يبحث عن العرض تحت إسم "American Way“ .

    الكاتب: نيكولاس فيشر/ وفاق بنكيران


مختارات

العلاقات الأمريكية الألمانية على مدى العقود السبعة الأخيرة

دخلت العلاقات الأمريكية الألمانية عند انتهاء الحرب العالمية الثانية منعطفا نوعيا، فأعداء الأمس شكلوا تحالفا استراتيجيا متميزا. ويعرض متحف التاريخ في بون بين شهري مارس وأكتوبر تطور تلك العلاقات بدء من عام 1945 (24.03.2013)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

ميركل: ألمانيا تسعى لحل الأزمة مع إيران بالطرق السلمية 18.06.2019

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لنزع فتيل التوترات المتصاعدة مع إيران بطريقة سلمية لكن يتعين على طهران الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

Deutschland Außenminister Heiko Maas reist nach Moskau

حرب اليمن والنووي الإيراني على رأس أجندة جولة ماس في المنطقة 07.06.2019

في "رحلة إلى الأزمة" يبدأ وزير الخارجية الألماني زيارة للشرق الأوسط تشمل الأردن والإمارات وإيران. حرب اليمن وإنقاذ النووي الإيراني على رأس أجندة زيارة الوزير الألماني، الذي يعتزم الدعوة للتعقل واحتواء التصعيد بالمنطقة.

Berlin US Außenminister Pompeo bei Maas

بومبيو في برلين ـ ألمانيا تسعى لـ"تهدئة النزاع" بين واشنطن وطهران 31.05.2019

تسعى ألمانيا إلى تبني دور متوازن بين الولايات المتحدة وإيران، حسب مسؤول ألماني. ويشكل الملف الإيراني محور زيارة بومبيو الحالية لألمانيا، في ظل اختلاف وجهات النظر بين البلدين في قضايا عدة منها الموقف من طهران.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  