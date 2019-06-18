الحكومة الألمانية عَلمت بالتحالف المناهض لإيران من وسائل الإعلام

في صراعها مع إيران، الذي احتدم في الفترة الأخيرة، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء تحلف عالمي لمناهضة طهران، حسب تصريح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الأحد، قبل توجهه إلى السعودية، التي وصلها اليوم الإثنين (24 يونيو/ حزيران 2019).

ولم تطلب الولايات المتحدة من برلين رسميا المشاركة في هذا التحالف، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، اليوم الاثنين في برلين إنه تم العلم بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "عبر وسائل الإعلام" فقط.

وكان بومبيو أعلن أمس الأحد أن هذا التحالف "لا يمتد فقط لدول الخليج، بل أيضا لآسيا وأوروبا". وبحسب بياناته، فإن هذا التحالف سيكون على استعداد لدحر "أكبر راع للإرهاب في العالم".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا التحالف يُذكره بـ"تحالف الراغبين" في حرب العراق عام 2003، قال بورغر: "أعتقد أنه يتعين التعامل بحذر بالغ مع مثل هذه التشابهات التاريخية".

يُذكر أن الولايات المتحدة في ظل إدارة جورج دبليو بوش ضمت إليها عام 2003 حلفاء داعمين لشن هجوم سياسي وعسكري على العراق إبان حكم صدام حسين. وانقسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذلك الحين بشأن العراق، فبينما وافقت دول مثل بريطانيا وإسبانيا على المشاركة في التحالف، عارضت ألمانيا وفرنسا التدخل في العراق.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)