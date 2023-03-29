 الحكومة الألمانية تقر مشروعا لجذب العمالة الأجنبية المتخصصة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.03.2023

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أخبار

الحكومة الألمانية تقر مشروعا لجذب العمالة الأجنبية المتخصصة

في ضوء نقص العمالة، تريد ألمانيا جذب المزيد من العمالة الأجنبية المتخصة. ومن أجل ذلك أقرت الحكومة الاتحادية مشروعا يتضمن تعديل قانون هجرة الكفاءات، وجعل الشروط أكثر مرونة.

مركز استقبال العمال الأجانب في فرانكفورت.

أقرت حكومة المستشار أةلاف شولتس تعديلات على مشروع قانون لجذب العمالة الأجنبية المتخصصة.

في سعيها لمحاربة نقص العمالة في البلاد، تريد الحكومة الألمانية تسهيل هجرة العمال المهرة. ولذلك قرر مجلس الوزراء تعديل قانون هجرة الكفاءات، والذي ينص بشكل أساسي على تسهيل التعرف على المؤهلات المهنية وما يسمى ببطاقة الفرصة على أساس نظام النقاط.

مختارات

وكانت عدة شخصيات في الاقتصاد الألماني قد دعت بالفعل إلى تعديل  قانون هجرة الكفاءات  بسرعة، واصفين ما طرحته الحكومة بأن إصلاح "فاتر". وقال وزير العمل هوبيرتوس هايل، الأربعاء (29 مارس/آذار 2023)، عند تقديم مشروع القانون: "التقدم يحتاج إلى وجود عمال مهرة".

سيتقاعد من يطلق عليهم جيل طفرة المواليد قريبا (ولدوا في خمسينات وستينات القرن العشرين)، وبعد ذلك سيكون هناك أجيال شابة ذات ولادات أقل، وهذا هو السبب في النقص الهائل في الموظفين المتخصصين والعاملين في جميع القطاعات.

فيما أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، إلى أنه في العام الماضي كان هناك نحو  مليوني وظيفة شاغرة في جميع أنحاء ألمانيا،  "وهي أعلى قيمة تم قياسها على الإطلاق".

وتابعت فيزر بما أن الإمكانات المحلية لن تكون كافية، فسيتم إصلاح قانون الهجرة. أي شخص حاصل على درجة علمية معترف بها في الخارج، ولديه خبرة مهنية لمدة عامين ويتقاضى راتباً أعلى من حد معين في ألمانيا، لن يحتاج إلى الاعتراف بشهادته في ألمانيا - أو يمكن أن يبدأ العمل هنا، وثم تأتي إجراءات الاعتراف بأثر رجعي.

ووفقًا للخطط، يمكن لأي شخص ليس لديه وظيفة في هذا البلد الاستفادة من "بطاقة الفرص"، وذلك وفق نظام النقاط.

ألمانيا تعتزم تعديل قوانين الهجرة لزيادة أعداد العاملين

نظام النقاط

وبالإضافة إلى المؤهلات والمهارات اللغوية، يشمل نظام النقاط أيضا معايير مثل العمر ووجود علاقة سابقة بألمانيا وموضوع الزواج. وحتى أثناء فترة البحث عن وظيفة، يُسمح للشخص بالعمل المحدود في ألمانيا.

وتريد الحكومة الألمانية  الإعلان عن الوظائف الشاغرة على المستوى الدولي وتوسيع دورات اللغة الألمانية في الداخل والخارج.

ومن أجل التمكن من استغلال إمكانات القوى العاملة في ألمانيا بشكل أفضل، وافق التحالف الحكومي أيضا على تعزيز التدريب والتعليم الإضافي.

ولكن ردود الفعل في القطاع الاقتصادي جاءت متحفظة، ووجهت انتقادات واضحة لخطط الحكومة، وترى بأنها غير كافية.

وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).

وأكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في كانون الثاني/يناير.

وحيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرا بينما تعمد الشركات الى اختبار الاستخدام المتزايد للروبوتات كما هي الحال في مجال تقديم الرعاية للمسنين.

وفي مطلع الشهر حذر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط "لن يكون كافياً" لتعويض النقص. يحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الاجانب.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 2013 وحدها هاجر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى ألمانيا. بدأت الهجرة إلى ألمانيا في خمسينات القرن الماضي حيث قصدها خاصة الباحثون عن العمل، أما أغلب المهاجرين الجدد حاليا فهم من دول الاتحاد الأوروبي.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    خلال خمسينات القرن الماضي بدأت "المعجزة الاقتصادية في ألمانيا الغربية" وساهم المهاجرون في سد النقص الحاصل في الأيدي العاملة. قدم أغلبهم بأمتعة قليلة ودون أسرهم.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في الفترة ما بين 1955 و1968 وقعت حكومة ألمانيا على تسع اتفاقيات تعاون مع إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب وجنوب كوريا والبرتغال وتونس ويوغسلافيا، لاستقدام عمال من هذه الدول.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    من ضمن شروط القبول للعمل في ألمانيا القيام بإجراء فحوصات طبية تثبت خلو الباحث عن العمل من الأمراض وقدرته على العمل. وتم إجراء الفحوصات الطبية في البلدان الأصلية.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كان المهاجر البرتغالي أرماندو رودريغز دي سا المهاجر رقم مليون عندما وصل إلى محطة قطارات كولونيا – دويتس. فوجئ أرماندو باحتفال استقباله وبدراجة ناريه هدية له. أخذه شعور الخوف من ترحيله للبرتغال عندما سمع إسمه في مكبر الصوت .

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    بهذه السيارة "فورد ترانزيت" وصل المهاجر التركي صبري غولير إلى ألمانيا قادما من تركيا عن طريق البر. كان المهاجرون الأتراك يفضلون هذه السيارة التي أطلق عليها آنذاك إسم "عربة الأتراك".

  • Ausstellung Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في ألمانيا الشرقية بدأت هجرة العمال إليها خلال منتصف ستينيات القرن الماضي ووقعت حكومتها على اتفاقيات مع دول المعسكر الاشتراكي ومع فيتنام لاستقدام عمال لمصانع النسيج والألبسة.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    مكث "العمال الضيوف" في ألمانيا واستقدموا عائلاتهم لاحقا للعيش معهم في ألمانيا. انتشرت المطاعم والأطباق الأجنبية مع انتشار المهاجرين الأجانب في ألمانيا، فأصبحت أكلة الشاورما التركية "دونر" من أكثر الأكلات الشعبية مبيعا في البلد.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 1989 وقبل سقوط الجدار بلغ عدد العمال الأجانب في ألمانيا الشرقية نحو 190 ألف عامل، أما في ألمانيا الغربية فكان عددهم 5 ملايين شخص. وبدأت مخاوف البعض من زيادة أعداد المهاجرين تظهر للعيان وتتصدر عنوانين الصحف والمجلات.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كانت هناك تخوفات أيضا لدى بعض الأجانب من الاندماج في المجتمع الجديد. المخرج التركي الأصل فاتح أكين سلط الضوء على هذه الظاهرة في فلمه "ضد الجدار"، والذي حاز على جائزة "البرليناله" عام 2004.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    عام 2011 تم اختيار مواطن من أصل أوغندي أميرا لاحتفالات الكرنفال التقليدية في إحدى الجمعيات، فأصبح بذلك رمزا للاندماج في مدينة آخن وإيقونة ضد أي مظهر عنصري.


ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب)

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