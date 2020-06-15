الحكومة الألمانية تطلق تطبيق تتبع كورونا معلنة أنه غير إلزامي

بعد طرح التطبيق الرسمي لتعقب فيروس كورونا رسميا في ألمانيا، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن التطبيق "طوعي"، مشيراً إلى أن عدم استخدامه لن يترتب عليه أي عقوبات. وتابع أنه لا ينبغي أيضا مكافأة من يستخدمونه. وبعد أسابيع من الإعداد، أصبح التطبيق المسمى "كورونا وورن" متاحاً الآن للتحميل.

وتأمل الحكومة الألمانية في استخدام واسع النطاق للتطبيق كما وعدت بحماية عالية المستوى للبيانات. وقال كلاوس راينهاردت، رئيس الجمعية الطبية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية: "إنه وسيلة مفيدة للغاية"، مضيفاً أنه يوفر وسيلة سهلة لتتبع سلسلة الإصابات.

ويهدف التطبيق إلى تسهيل عملية تتبع سلسلة الإصابات بفيروس كورونا بهدف الحد من انتشار الفيروس في الوقت الذي تقوم فيه ألمانيا بتخفيف قواعد الإغلاق.

في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية (الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو 2020) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 378 ليصل إلى 186839.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8800 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

م.م/ع.ش (د ب أ، رويترز)