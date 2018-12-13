الحكومة الألمانية تطالب باحترام الهدنة المتفق عليها في اليمن

عقب تجدد العنف في اليمن، طالبت الحكومة الألمانية بالالتزام بالهدنة، التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي ومراقبتها بصرامة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين اليوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الثاني 2018) في برلين: "هذا أمر حاسم لبناء الثقة".

شتيفن زايبرت، المتحدث باسم حكومة برلين

وأضاف زايبرت أن المساعي الدبلوماسية أحرزت خطوة أولى مهمة في هذا الاتجاه، وقال: "يتعين مواصلة عملية التفاهم"، مؤكدا أنه لا يمكن حل النزاع إلا بالطرق السياسية.

يذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الشيعة اتفقوا يوم الخميس الماضي خلال محادثات سلام في السويد على هدنة في مدينة الحديدة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية. ورغم ذلك لا تزال المعارك مستمرة هناك. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الهدنة في الحديدة اختبار لكافة الأطراف "بشأن ما إذا كانت هناك إرادة جيدة متوفرة تجاه إحلال السلام".

ويسيطر الحوثيون في الحديدة على الميناء الذي يلعب دورا مركزيا في إدخال الإمدادات للبلاد. وتقول وزارة الخارجية الألمانية إن 70 في المائة من المساعدات الإنسانية والبضائع الاقتصادية تدخل عن طريق الحديدة. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه "هو حالة اختبار لكل المشاركين، سواء من حيث نجاحه الآن وما إذا كانت هناك رغبة صادقة في اتجاه السلام".

ص.ش/ح.ز (د ب أ/ ك ن أ)