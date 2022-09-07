 الحكومة الألمانية تشيد باتفاق الغاز مع قطر والمعارضة تنتقده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.11.2022

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الحكومة الألمانية تشيد باتفاق الغاز مع قطر والمعارضة تنتقده

فيما أعرب المستشار الألماني عن "سعادته البالغة" بصفقة الغاز المسال مع قطر، باعتبارها خطوة نحو تأمين وتنويع مصادر الطاقة لبلاده، رأى زعيم المعارضة في ألمانيا أن كمية الغاز القطري المزمعة "صغيرة ولا تلفت الانتباه".

ألمانيا ستحصل على غاز مسال من قطر اعتبارا من 2026 ولمدة 15 عاما. صورة رمزية لمحطة راس لفان للغاز المسال التي تقع على بعد 50 ميلا شمالي الدوحة.

ألمانيا ستحصل على غاز مسال من قطر اعتبارا من 2026 ولمدة 15 عاما. صورة رمزية لمحطة راس لفان للغاز المسال التي تقع على بعد 50 ميلا شمالي الدوحة.

رحب المستشار الألماني أولاف شولتش اليوم الثلاثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) بصفقة جديدة للغاز الطبيعي المسال مع قطر ووصفها بأنها "لبنة" لإمدادات الطاقة في ألمانيا في المستقبل.

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أكدت ألمانيا أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماما، فيما أعلنت عن افتتاح أول منصة لاستقبال حاويات الغاز المسال. يأتي ذلك في إطار جهود تأمين مصادر بديلة للغاز الروسي، الذي بدأت صادراته أيضا تتهاوى.

وفي مبنى المستشارية في برلين، قال شولتس، مساء الثلاثاء، بعد محادثات مع رؤساء المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية الرئيسية في العالم، من بينهم مديرة صندوق النقد الدولي: "بشكل عام، سنسعى ليكون لدينا العديد من الدول المختلفة، التي تضمن لنا إمدادات الطاقة".

وبالإضافة إلى الإمدادات من أوروبا الغربية والإمدادات عبر البنية التحتية الجديدة للاستيراد على سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق، تحدث شولتس أيضا عن عقود التوريد مع "شركاء جدد". 

وعبر شولتس عن أنه "سعيد جدًا" بالاتفاق مع قطر، وقال: "بقدرٍ ما، أنا واثق جدًا من أن هذا هو لبنة مهمة أخرى في منزل قمنا ببنائه بالفعل إلى حد كبير".

الحياد الكربوني سيضع قيودا على الغاز

وفي وقت تسعى فيه برلين للدخول في شراكات جديدة في مجال الطاقة بعد تراجع الغاز القادم من روسيا، وقعت شركة قطر للطاقة اليوم الثلاثاء اتفاقيتي بيع وشراء مع كونوكو فيليبس لتصدير الغاز الطبيعي المُسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل اعتبارا من 2026. ومن المقرر نقل شحنات الغاز الطبيعي المُسال لمحطة في بلدة برونسبوتل بشمال ألمانيا . ويمكن للكمية المزمعة أن تغطي نحو 3% من احتياج ألمانيا السنوي من الغاز.

ألمانيا تتوصل لاتفاق مع قطر في مجال الطاقة لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي

ومن جانبه، عبر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء عن رضاه إزاء مدة اتفاق توريد الغاز الطبيعي المُسال المُبرم مع قطر. وعلّق هابيك خلال مشاركته في مؤتمر للأعمال في برلين على أجل الاتفاق بالقول "15 عاما أمر رائع". وأشار إلى خطة ألمانيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045، الأمر الذي سيضع قيودا على كميات الغاز التي ستستوردها في المستقبل.

وأضاف أنه سيتعين على ألمانيا خفض استهلاكها من الغاز اعتبارا من منتصف 2030 إذا كانت تريد تحقيق هدفها الطموح.

ولم يكشف هابيك المزيد من التفاصيل حول الاتفاق مع قطر وقال إن ألمانيا ستشتري بأفضل العروض المتاحة. وتابع "هذا يشمل قطر لكنها ليست المورد الوحيد في السوق العالمية".

المعارضة الألمانية: كمية لا يلتفت إليها

زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس (أرشيف)

زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس (أرشيف)

ومن جهته، أبدى زعيم المعارضة المسيحية الألمانية  فريدريش ميرتس  رد فعل متحفظ حيال الإعلان عن توريد شحنات من الغاز المسال من قطر إلى ألمانيا بداية من عام 2026، وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض اليوم الثلاثاء في إشارة إلى أزمة الطاقة الحالية: "كنا نحتاج الآن إلى عقود توريد بمقدار أكبر بكثير"، مشيرا إلى أن الشحنات ستأتي متأخرة للغاية ولن تحل أيا من المشاكل الراهنة. وأعرب ميرتس الذي يتزعم أيضا الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري) عن اعتقاده بأن العقد يتعلق بكمية صغيرة لدرجة "أنها لا تلفت الانتباه بالأساس".

وبيد أن كوشال راميش، كبير محللي الغاز الطبيعي المُسال في مؤسسة ريستاد إنرجي لأبحاث الطاقة، علق بالقول "حجم الاتفاق منطقي، ويمثل خطوة كبيرة في تنويع الإمدادات"

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

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