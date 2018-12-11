الحكومة الألمانية تستعد لتمديد فترة مراجعة طلبات اللجوء

تسعى الحكومة الألمانية تمديد فترة مراجعة قرارات منح اللجوء، التي صدرت خلال أزمة اللاجئين، لمدة عام على الأقل بحسب ما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية الاتحادية.
والسبب في ذلك هو الحمل الزائد على موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf)، الذي يتعين عليهم مراجعة ما يقرب من 773 ألف حالة في إطار ما يعرف بإجراءات "إلغاء وإبطال" (قرارات اللجوء) بحلول عام 2020.
وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسيتم تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني بهذا الشأن. والاقتراح، الذي يجري إعداده حالياً في وزارة الداخلية الألمانية، ينص على تمديد الموعد النهائي لمراجعة قرارات عام 2015 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. أما الموعد النهائي لمراجعة القرارات التي صدرت في عام 2016 فتمدد حتى نهاية عام 2020. ومن المقرر إرسال المقترح إلى الوزارات الأخرى قريبا من أجل الموافقة عليه.
ما الذي تتم مراجعته؟
ويقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) بشكل عام بالتحقق مما إذا كان الوضع في بلد الشخص الحاصل على اللجوء قد تغير إلى حد أن العودة ستكون ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، ينظر المكتب فيما إذا كانت هناك معلومات جديدة حول هوية اللاجئ.
وتتم المراجعة بعد ثلاث سنوات على أقصى تقدير. وإذا لم يقدم المكتب أي اعتراض، فيمكن لسلطة الأجانب إصدار تصريح بالإقامة الدامة للاجئ. وبسبب هذا النظام الخاص، المخطط له، سيكون لدى موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الآن ما بين أربعة إلى خمسة أعوام تقريبًا. "ومن خلال ذلك ينبغي أن يكون هناك ضمان للقيام بفحص شامل ودقيق لقرارات اللجوء التي صدرت في 2015 و 2016"، حسبما قالت من وزارة الداخلية الألمانية.
ص.ش/ح.ز
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
التسامح تجاه الآخر
يولي المجتمع الألماني أهمية كبيرة للتسامح تجاه الآخر، وكل مواطن ومواطنة في ألمانيا يمكن أن يمارس تصوراته الدينية والجنسية طالما كانت لا تخرق حقوق الآخرين. كما أن مثليي الجنس يتمتعون بالاحترام هنا حالهم في ذلك حال أصحاب المعتقدات الأخرى واللادنيين.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
احترام حقوق المرأة
تتمتع المرأة في ألمانيا بذات الحقوق المتاحة للرجل. وفي العمل تحقق المرأة نجاحات كبيرة حالها في ذلك حال زملائها من الرجال.. كما أنها ترتدي في ألمانيا ما يعجبها من الملبس، ولا توجد أي قيود على ذلك. إضافة إلى ذلك فإن من القانون يمنع منعاً باتاً العنف ضد المرأة، حتى لو كان ذلك في إطار الزواج.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
يمنع استخدام العنف ضد الأطفال
يمنع منعاً باتاً ضرب الأطفال ومعاقبتهم في ألمانيا. والضرب أو الإيذاء الجسدي يمنع استخدامه كوسيلة تربية، سواء في البيت أو المدرسة. وينص القانون الألماني على أن "للأطفال الحق في تربية خالية من العنف. العقوبة الجسدية، الإيذاء النفسي وغيرها من التدابير المهينة ممنوعة".
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
التعليم إلزامي
لا يسمح ببقاء الأطفال في سن التعليم الإلزامي في البيت أو السماح لهم بالعمل، فحين يبلغ الطفل السادسة يجب أن يذهب إلى المدرسة ويلتزم بالدوام. والتعليم الإلزامي مدته عشر سنوات. والإعفاء من التعليم الإلزامي لأسباب دينية غير ممكن.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
يمنع تقديم الحلوى لأطفال الآخرين أو تقبيلهم
لا يسمح بتقبيل أطفال الآخرين أو بمداعبتهم أو تقديم الحلوى لهم دون إذن أهلهم حتى ولو كانوا منفتحين عليك.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
الحفاظ على البيئة
يولى أغلب الألمان أهمية كبيرة لحماية البيئة، فقد تم استثمار أموال طائلة خلال العقود الماضية في تنظيف الأنهار. ومن خلال تدوير النفايات بتصنيفها إلى ورق وبلاستيك وقمامة عضوية. وفصل هذه النفايات يبدأ من المنزل، والتقاعس عنه قد لا يؤدي إلى علاقة طيبة بجيرانك.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
العمل بدون ترخيص ممنوع
على عكس ما هو دارج في بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا، يمنع العمل في ألمانيا بدون إجازة أو ما يعرف بالعمل "الأسود". حيث يعتبر ذلك مخالفة لقانون الضرائب والضمان الاجتماع. وعقوبة من يعمل في ألمانيا "بالأسود" الغرامة المالية وحتى يمكن أن تكون العقوبة سجنا أيضا.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
احذر التهرب الضريبي
النظام الضريبي في ألمانيا معقد جدا، رغم ذلك فإن التهرب الضريبي عقوبته شديدة، إذ يعتبر "سرقة لأموال المجتمع". ودفع الضريبة يعد واجبا على كل مواطن الالتزام به مثلما الانتخاب حق له. طبعا الأجانب الذين يعلمون في ألمانيا عليهم أيضاً دفع الضرائب.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
المحافظة على الهدوء
حتى عندما يكون هناك ضيوف أعزاء في البيت ولم تكن قد التقيتهم منذ مدة طويلة، يجب الالتزام بالهدوء وعدم إزعاج الجيران. ويجب الالتزام واحترام فترة هدوء الليل التي تمتد من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.
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عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا
الأسعار محددة في السوبر ماركت
المفاوضة على الأسعار في الأسواق الشعبية والبازار، أمر ممتع جدا بالنسبة للبعض ويمكن تحقيق صفقة جيدة من خلال ذلك. لكن هذا الأمر غير وارد في السوبر ماركت ومعظم المحلات، ولكن يمكن الحصول على ما يحتاجه المرء وبسعر رخيص إذا بحث جيدا في الانترنت.
الكاتب: عماد غانم/ ع.ج