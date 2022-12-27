 الحكومة الألمانية تريد تسهيل منح تأشيرات لضحايا زلزال تركيا وسوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكومة الألمانية تريد تسهيل منح تأشيرات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يرغب كثير من الأقارب في ألمانيا في استقبال الناجين من كارثة الزلزال من البلدين. وتبحث الحكومة الألمانية الآن عن "حلول غير بيروقراطية قدر الإمكان" لمنح تأشيرات للناجين.

مواطنون أتراك تهدمت بيوتهم في الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا

دعا برلمانيون ألمان إلى إتاحة إمكانية للمتضررين من الزلزال يمكنهم من خلالها السكن مع أقاربهم في ألمانيا دون إجراءات بيروقراطية

تتطلع الحكومة الألمانية إلى إيجاد "حل عملي" لمنح تأشيرات للناجين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

مختارات

ودعا نواب برلمانيون على المستوى الاتحادي والولايات من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إتاحة إمكانية للمتضررين يمكنهم من خلالها العثور على سكن مع أقاربهم في ألمانيا على المدى القصير ومن دون بيروقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن الأفراد المتضررين من كارثة الزلزال في سوريا وتركيا، بصفتهم مواطنين من دول غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة التنقل الحر شينغن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة (10 فبراير/ شباط 2023) في برلين إنها تعمل عن كثب مع وزارة الداخلية الألمانية "لتمكين إيجاد حل عملي بسرعة كبيرة في هذه الحالات"، موضحة أن العديد من أفراد الجالية التركية في ألمانيا يريدون استقبال الأقارب المتضررين مؤقتاً.

وقالت: "مهمتنا الآن هي أن نرى كيف يمكننا جعل ذلك ممكناً"، مشيرة إلى أنه ليس بالإمكان الآن تقديم تسهيلات للحصول على التأشيرة، موضحة أن هناك عددا غير قليل من الجوانب التي يجب مراعاتها، مثل ما إذا كان المتضررون لا يزال لديهم جواز سفر وكيف يمكنهم الحصول على تأشيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارتين تتشاوران لإيجاد "حلول غير بيروقراطية قدر الإمكان".

حملات تبرع شعبية في ألمانيا لمنكوبي الزلزال

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن المواعيد المؤكدة في مركز طلبات التأشيرة في غازي عنتاب التركية لا تزال سارية رغم تضرر المركز نفسه من الزلزال. وأوضحت الوزارة أنه يمكن إجراء المقابلات والمواعيد في مركز آخر في تركيا.

وفي ضوء إغلاق السفارة في دمشق، يمكن للمتقدمين من سوريا الاستمرار في اللجوء للسفارات في بيروت أو الأردن أو إسطنبول، على سبيل المثال.

الجالية التركية بألمانيا تطالب بتسهيل الإجراءات

وتطالب الجالية التركية في ألمانيا (TGD) بتسهيل الحصول على تأشيرة للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، بحسب ما أوضحت رئيسة TGD في عموم ألمانيا، أصليهان يرليكايا - يورتباي، في بيان تم نشره.

وشددت يرليكايا - يورتباي على أنه لا يمكن أن تكون إجابة الحكومة الألمانية أنه على المتضررين أن "يثبتوا حيازتهم لجوازات السفر والتذاكر والقدرة المالية على الإنفاق في الوقت الذي فقدوا فيه كل شيء أو لم يعد بإمكانهم دخول شققهم ومنازلهم".

وقالت إنه يجب منح أقارب وأصدقاء الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا على الأقل الفرصة لتقديم إثبات وجود عائلة في ألمانيا فقط وعندها سيكون من الأسهل تقليل العوائق إلى الحد الأدنى.

بدوره، قال الرئيس المشارك للاتحاد الألماني التركي جوكاي سوفوغلو: "غالبًا ما يكون للأشخاص الذين كانوا يسكنون في المناطق المتضررة بتركيا عائلات وأصدقاء في ألمانيا يرغبون في استقبالهم"، وأضاف أن الحكومة الألمانية يجب ألا تدع هذا الاستعداد لاستقبال المتضررين يمر دون رد، كما أنه على المدى الطويل سيكون هناك حاجة ملحة لبرامج مساعدات من أجل إعادة الإعمار.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)

  • Türkei Erdbeben in Sivas 1940

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال أرزينجان- تركيا

    عام 1939 شهدت تركيا زلزالا مدمرا ضرب محافظة أرزينجان شرق البلاد يوم 27 ديسمبر/كانون الأول. يعد هذا الزلزال هو أعنف زلزال يضرب تركيا على مدار حوالي أربعة قرون. بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر وتسبب بمقتل حوالي 33 ألف شخص وقع هذا الزلزال المدمر في الواحدة صباحا وأدى إلى هدم المدينة القديمة بالكامل.

  • Algerien Erdbeben 1980

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال الأصنام- الجزائر

    وقع في شهر أكتوبر 1980 في مدينة الأصنام (الشلف حاليا) في شمال الجزائر. يعد الزلزال الأسوأ في الجزائر خلال القرن الماضي. بلغت قوته 7.3 درجة. خلف ما يزيد عن 10 آلاف قتيل ومئات الآلاف الجرحى. وقع في الواحدة ظهرا ويعد الأقوى في زلازل المنطقة الجنوبية من البحر المتوسط على مدار قرنين.

  • Erdbebenkatastrophe im Iran 1990

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال رودبار/منجيل- إيران

    ضرب محافظة رودبار شمالي البلاد صيف 1990، وتحديدا مدينتي رودبار ومنجيل. بلغت قوته 7.4 درجة. رقم القتلى كان هائلا ويقدر ما بين 35 و 50 ألفا، فضلا عن عشرات الآلاف الجرحى والمشردين. وقع بعد منتصف الليل بقليل وخلف دمارا كبيرا للغاية ويعد أكثر الزلزال دموية في تاريخ إيران خلال القرن الماضي.

  • Izmit Erdbeben Flash-Galerie

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال إزميد- تركيا

    وقع عام 1999 في مدينة أزميد عاصمة محافظة قوجه ايلي شمال غرب البلاد. يعرف كذلك بزلزال مرمرة. تسبب بمقتل حوالي 18 ألف شخص بينما تقول مصادر أخرى إن الرقم أعلى. حدث الزلزال في الثالثة صباحاً وبلغت درجته 7.6 درجة. أدى إلى نشوب حريق واسع في المصفاة النفطية ما أدى إلى طلب المساعدة الدولية وإلى تأثير كبير على الاقتصاد التركي.

  • Algerien Erdbeben 2003

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال بومرداس - الجزائر

    وقع في أقصى شمال الجزائر شهر مايو 2003، في ولاية بومرداس وولاية الجزائر. بلغت قوته 6.8 درجة وخلف ما بين 2000 إلى 3000 آلاف قتيل فضلاً عن مئات الجرحى. وقع في السابعة مساءً. وصلت تداعيات الزلزال إلى العاصمة الجزائر وأدى إلى تهدم آلاف المباني بالكامل، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تغيير قوانين البناء في عدة مناطق.

  • Erdbeben in Iran 2003

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال بم - إيران

    عانت إيران من زلازل كثيرة في العقود الماضية، وصل عدد الخطيرة منها إلى سبعة. من أخطرها زلزال مدينة بم في جنوب إيران شهر ديسمبر عام 2003. بلغت قوته 6.6 درجة، عدد القتلى وصل إلى 34 ألفا، كثير منهم من الأطفال. وقع في الخامسة صباحا وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.

  • Marokko Erdbeben 2004

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال الحسيمة - المغرب

    وقع في فبراير 2004 عند الساعة الثانية صباحا. تسبب بمقتل حوالي 630 شخص ومئات الجرحى فضلا عن تدمير عدة ممتلكات. توجد مدينة الحسيمة في شمال المغرب، ووصل الضرر إلى قرى وبلدات صغيرة. بلغت قوته 6.3 درجة.

  • Erdbeben Türkei Hatay | Rettung eines Mädchens

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال كهرمان مرعش- تركيا وسوريا

    ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ليلة السادس من فبراير 2023 في الرابعة صباحا. خلّف لحد الآن أكثر من 17 ألف قتيل. وقد حدث تحديدا في غرب غازي عنتاب التركية. زاد من حجم المأساة تداعيات الحرب الأهلية السورية ما صعّب إيصال المساعدات وفرق الإنقاذ خصوصا إلى مناطق المعارضة. بلغت درجته 7.8 درجة ما جعل سكان دول مجاورة يحسون به.


مواضيع ذات صلة

ARCHIV - 24.07.2020, Ungarn, Tata: Einer der neuen Panzer wird zur Demonstration bei der feierlichen �bergabe der ersten vier Panzer von Typ Leopard 2 A4 an die ungarische Armee gefahren. F�r die �bergabe von Panzern an die Ukraine soll der Nato-Partner Tschechien z�gig mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland ausgestattet werden. �Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen�, teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zust�ndigen Obleuten im Bundestag mit. (zu dpa: �Tschechien soll erste Leopard-Panzer noch in diesem Jahr erhalten�) Foto: Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا صدرت أسلحة بقيمة تجاوزت 8 مليارات يورو عام 2022 27.12.2022

تجاوزت قيمة صفقات بيع الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية عام 2022 ثماني مليارات يورو في تراجع بقيمة مليار يورو مقارنة بـ2021.

Iranische Demonstration in Berlin am 22. Oktober 2022.

حزب الخضر الألماني يدعو لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية 13.11.2022

دعا رئيس حزب الخضر الألماني الاتحاد الأوروبي لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحات شولتس الأخيرة بشأن إيران بأنها "تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية".

30.11.22***Der Bundestag gedenkt in seiner Sitzung dem Holodomor in der Ukraine. +++ dpa-Bildfunk +++

البرلمان الألماني يقر تسريع إجراءات اللجوء وتسهيل "فرص حق الإقامة" 02.12.2022

أقر البرلمان الألماني قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء سيجري بموجبه إلغاء ما يسمى بالمراجعة الدورية من قبل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. كما مرر البرلمان قانونا يسهل حصول الأجانب على الإقامة.