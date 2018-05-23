 الحكم على مدرس قايض تلميذاته بصور عارية وقبلات | عالم المنوعات | DW | 17.10.2018

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منوعات

الحكم على مدرس قايض تلميذاته بصور عارية وقبلات

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن الادعاء العام في مدينة براونشفايغ الألمانية بأن حكما صدر بحق مدرس طالب تلميذة تدرس لديه بصورة عارية من أجل حصولها على علامات أفضل. المدرس لم يتوقف عند حد الحد بل قدم عروضا أخرى لعدة تلميذات.

Symbolbild Volljährigkeit Schulklasse (picture-alliance/dpa)

صورة رمزية من الأرشيف

ذكر الادعاء العام في مدينة براونشفايغ، والتي تقع في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، أنه صدر حكم بحق مدرس بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بمبلغ 5000 يورو، بسبب طلبه صورة عارية من فتاة تدرس لديه، حسب ما أشار إليه موقع "ndr".

وتابع نفس الموقع أن، المدرس (37 عاماً) طلب من الفتاة التي تدرس لديه إرسال صوة عارية لها، من أجل أن تحصل على علامات دراسية أفضل، وتمكن المدرس بالفعل من الحصول على صورة عارية للفتاة. وأضاف أن نفس الفتاة أرسلت للمدرس صورة أخرى لها بهدف تجنب أن يخبر المدرس والديها.

مختارات

اختلاس النظر والتقاط صور فاضحة لنساء بملابس "مغرية" أمر غير مقبول لدى من تلتقط لهم مثل هذه الصور، ولكن هذه المرة ألقت الشرطة اليابانية القبض على السيدة ذات الملابس المغرية وزوجها معها بتهمة نصب فخ للرجال والنصب عليهم. (11.09.2014)

طلبت شركة فسيبوك من مستخدميها إرسال صورهم العارية. وتهدف من وراء هذا الإجراء الغريب تحويل هذه الصور إلى بصمة رقمية للحماية من "الثأر الإباحي" فماذا يعني ذلك بالضبط وهل سيساعد هذا الأمر على التقليل من الابتزاز؟ (08.11.2017)

وبحسب الموقع الألماني، تعود ملابسات هذه الواقعة إلى سنة 2013، حيث دخل المدرس في محادثات مع الفتاة، التي كانت آنذاك في الـ14 من العمر. وأضاف أن المدرس وعدها بالحصول على علامات أفضل في الامتحان.

وفي نفس السياق، أوضح موقع صحيفة "ذي فيلت" أن المدرس فاتح أيضاً عدة تلميذات يدرسن لديه وقدم لهن عدة عروض. وأردف الموقع الألماني أنه عرض على تلميذتين علامات أفضل مقابل حصوله مثلاً على قبلات منهن. وتابع أن التلميذتين رفضتا عرض الأستاذ.

من جهته أستأنف المدرس ضد الحكم الصادر بحقه، فيما قال متحدث باسم الجهة المشرفة على التعليم في ولاية ساكسونيا السفلى إنه تم إعفاء المدرس من مهامه المدرسية وأن هذا الأخير لا يُدرس حاليا.

ر.م/ع.ج.م

  • Universität Leipzig Labor

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    نبدأ بترتيب عكسي. في المركز العاشر جاءت جامعة لايبزغ. تخرج منها غوته، نيتشه، فاغنر وأنغيلا ميركل. 9 من خريجيها نالوا جائزة نوبل. كلية الطب فيها تضم 3000 طالب.

  • Symbolbild Bachelor-Master-System

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    9- تشتهر جامعة فرايبورغ بتدريس الإنسانيات والعلوم الطبيعية. ولكنها تضم أيضا كلية للطب ومشافٍ ومؤسسات طبية عدة. يعمل فيها 10 آلاف طبيب وممرض، وتعالج 58 ألف مريض سنويا.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Universität Tübingen

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    8- جامعة توبنغن: إحدى أقدم الجامعات الكلاسيكية في ألمانيا. تمتاز بنجاحها في مضمار الدراسات الطبية والطبيعية. عدد كبير من خريجيها نالوا جائزة نوبل للطب.

  • Medizinstudent

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    7- الكلية الطبية في جامعة فورتسبورغ ، أنشئت عام 1402، ثم أعيد إنشاؤها عام 1582 ، وبذا فهي تقف ضمن اعرق المؤسسات الجامعيات في ألمانيا. وتضم 16 معهدا و21 قسما طبيا.

  • Wilhelms Universität in Münster FLASH-Galerie

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    6- جامعة مونستر: أنشئت الجامعة عام 1780. تضم حاليا 15 كلية، تغطي 250 حلقة دراسية. وتفتخر الجامعة بأنها تضم نحو 5 آلاف مدرس، و37 ألف طالب.

  • Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    5- جامعة ماغديبورغ: إحدى أحدث جامعات ألمانيا، وقد استحدثت الكلية الطبية فيها عام 1993. تضم 1300 متخصصا في الطب. مشفى الكلية يستقبل نحو 45 ألف مريض سنويا.

  • Universität Witten-Herdecke

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    4- جامعة فيتن/هيرديكه: جامعة خاصة أنشئت عام 1983 تضم 1200 طالبا يدرسون الطب والتمريض وطب الأسنان، وغيرها. يدفع الطالب بين 400 إلى 1000 يورو شهريا كأجور تعليم.

  • Universität Lübeck

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    جامعة لوبيك: كلية الطب فيها تتصدى لأمراض تنتشر في القرن الواحد والعشرين. وتركز حاليا على إصابات والتهابات الدماغ، وسلوك جهاز الهضم، وعلوم الجينات.

  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    2- جامعة آخن التقنية: تأسست عام 1966، وتضم كلية طبية استثنائية الإمكانات. كما يوجد فيها عيادات كثيرة ومعاهد أبحاث وعيادات تجريبية. يدرس في كلية الطب نحو 2700 طالب.

  • Bibliothek Universität Heidelberg

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    1- أفضل كلية طب في ألمانيا موجودة في جامعة هايدلبيرغ: يبلغ عمر الكلية الطبية في هذه الجامعة العريقة 6 قرون، وتسعى للاستجابة لتحديات القرن الـ21. الكاتب: ملهم الملائكة/ ف.ي


مختارات

أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

تعد الجامعات الألمانية أفضل وجهة يقصدها دارسو العلوم الطبية عبر العالم. وتضم ألمانيا عددا كبيرا من الجامعات التي تدرّس الطب. أحسن 10 جامعات لدراسة الطب وفقا لتصنيف عام 2014 نستعرضها في هذا الملف المصور (01.11.2014)  

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