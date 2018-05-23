الحكم على مدرس قايض تلميذاته بصور عارية وقبلات

ذكر الادعاء العام في مدينة براونشفايغ، والتي تقع في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، أنه صدر حكم بحق مدرس بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بمبلغ 5000 يورو، بسبب طلبه صورة عارية من فتاة تدرس لديه، حسب ما أشار إليه موقع "ndr".

وتابع نفس الموقع أن، المدرس (37 عاماً) طلب من الفتاة التي تدرس لديه إرسال صوة عارية لها، من أجل أن تحصل على علامات دراسية أفضل، وتمكن المدرس بالفعل من الحصول على صورة عارية للفتاة. وأضاف أن نفس الفتاة أرسلت للمدرس صورة أخرى لها بهدف تجنب أن يخبر المدرس والديها.

وبحسب الموقع الألماني، تعود ملابسات هذه الواقعة إلى سنة 2013، حيث دخل المدرس في محادثات مع الفتاة، التي كانت آنذاك في الـ14 من العمر. وأضاف أن المدرس وعدها بالحصول على علامات أفضل في الامتحان.

وفي نفس السياق، أوضح موقع صحيفة "ذي فيلت" أن المدرس فاتح أيضاً عدة تلميذات يدرسن لديه وقدم لهن عدة عروض. وأردف الموقع الألماني أنه عرض على تلميذتين علامات أفضل مقابل حصوله مثلاً على قبلات منهن. وتابع أن التلميذتين رفضتا عرض الأستاذ.

من جهته أستأنف المدرس ضد الحكم الصادر بحقه، فيما قال متحدث باسم الجهة المشرفة على التعليم في ولاية ساكسونيا السفلى إنه تم إعفاء المدرس من مهامه المدرسية وأن هذا الأخير لا يُدرس حاليا.

ر.م/ع.ج.م