الحكم على مدرس قايض تلميذاته بصور عارية وقبلات

ذكر الادعاء العام في مدينة براونشفايغ، والتي تقع في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، أنه صدر حكم بحق مدرس بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بمبلغ 5000 يورو، بسبب طلبه صورة عارية من فتاة تدرس لديه، حسب ما أشار إليه موقع "ndr".
وتابع نفس الموقع أن، المدرس (37 عاماً) طلب من الفتاة التي تدرس لديه إرسال صوة عارية لها، من أجل أن تحصل على علامات دراسية أفضل، وتمكن المدرس بالفعل من الحصول على صورة عارية للفتاة. وأضاف أن نفس الفتاة أرسلت للمدرس صورة أخرى لها بهدف تجنب أن يخبر المدرس والديها.
وبحسب الموقع الألماني، تعود ملابسات هذه الواقعة إلى سنة 2013، حيث دخل المدرس في محادثات مع الفتاة، التي كانت آنذاك في الـ14 من العمر. وأضاف أن المدرس وعدها بالحصول على علامات أفضل في الامتحان.
وفي نفس السياق، أوضح موقع صحيفة "ذي فيلت" أن المدرس فاتح أيضاً عدة تلميذات يدرسن لديه وقدم لهن عدة عروض. وأردف الموقع الألماني أنه عرض على تلميذتين علامات أفضل مقابل حصوله مثلاً على قبلات منهن. وتابع أن التلميذتين رفضتا عرض الأستاذ.
من جهته أستأنف المدرس ضد الحكم الصادر بحقه، فيما قال متحدث باسم الجهة المشرفة على التعليم في ولاية ساكسونيا السفلى إنه تم إعفاء المدرس من مهامه المدرسية وأن هذا الأخير لا يُدرس حاليا.
ر.م/ع.ج.م
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
نبدأ بترتيب عكسي. في المركز العاشر جاءت جامعة لايبزغ. تخرج منها غوته، نيتشه، فاغنر وأنغيلا ميركل. 9 من خريجيها نالوا جائزة نوبل. كلية الطب فيها تضم 3000 طالب.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
9- تشتهر جامعة فرايبورغ بتدريس الإنسانيات والعلوم الطبيعية. ولكنها تضم أيضا كلية للطب ومشافٍ ومؤسسات طبية عدة. يعمل فيها 10 آلاف طبيب وممرض، وتعالج 58 ألف مريض سنويا.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
8- جامعة توبنغن: إحدى أقدم الجامعات الكلاسيكية في ألمانيا. تمتاز بنجاحها في مضمار الدراسات الطبية والطبيعية. عدد كبير من خريجيها نالوا جائزة نوبل للطب.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
7- الكلية الطبية في جامعة فورتسبورغ ، أنشئت عام 1402، ثم أعيد إنشاؤها عام 1582 ، وبذا فهي تقف ضمن اعرق المؤسسات الجامعيات في ألمانيا. وتضم 16 معهدا و21 قسما طبيا.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
6- جامعة مونستر: أنشئت الجامعة عام 1780. تضم حاليا 15 كلية، تغطي 250 حلقة دراسية. وتفتخر الجامعة بأنها تضم نحو 5 آلاف مدرس، و37 ألف طالب.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
5- جامعة ماغديبورغ: إحدى أحدث جامعات ألمانيا، وقد استحدثت الكلية الطبية فيها عام 1993. تضم 1300 متخصصا في الطب. مشفى الكلية يستقبل نحو 45 ألف مريض سنويا.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
4- جامعة فيتن/هيرديكه: جامعة خاصة أنشئت عام 1983 تضم 1200 طالبا يدرسون الطب والتمريض وطب الأسنان، وغيرها. يدفع الطالب بين 400 إلى 1000 يورو شهريا كأجور تعليم.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
جامعة لوبيك: كلية الطب فيها تتصدى لأمراض تنتشر في القرن الواحد والعشرين. وتركز حاليا على إصابات والتهابات الدماغ، وسلوك جهاز الهضم، وعلوم الجينات.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
2- جامعة آخن التقنية: تأسست عام 1966، وتضم كلية طبية استثنائية الإمكانات. كما يوجد فيها عيادات كثيرة ومعاهد أبحاث وعيادات تجريبية. يدرس في كلية الطب نحو 2700 طالب.
-
أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
1- أفضل كلية طب في ألمانيا موجودة في جامعة هايدلبيرغ: يبلغ عمر الكلية الطبية في هذه الجامعة العريقة 6 قرون، وتسعى للاستجابة لتحديات القرن الـ21. الكاتب: ملهم الملائكة/ ف.ي