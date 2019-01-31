الحكم على متقاعدة ألمانية بغرامة مالية لتحريضها ضد اللاجئين

أدانت محكمة في برلين إمرأة ألمانية (64 عاما) بالتحريض ضد اللاجئين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 4600 يورو. وبررت المحكمة حكمها بأن المرأة قد كررت التحريض عبر فيسبوك خمس مرات، وقد اعترفت هذه السيدة والتي سبق وأن أدينت بنفس الجرم، بالتهم الموجهة إليها، أي التحريض ضد اللاجئين.
وحسب لائحة الاتهام نشرت المرأة المتقاعدة تعليقات محرضة ضد اللاجئين على ثلاثة حسابات فيسبوك لها في الفترة ما بين فبراير/ شباط وأب/ أغسطس 2017. وفي أكثر من تعليق دعت إلى المساواة بين اللاجئين والحيوانات والمطالبة بترحيلهم أو القضاء عليهم. وقالت رئيسة المحكمة إن المدانة قد كررت جريمتها مباشرة بعد إدانتها سابقا بنفس التهمة.
لكن المحكوم عليها قالت إنها ليست "عنصرية أو معادية للأجانب" وأضافت أن لديها أصدقاء أجانب، عائلة تركية وأخرى مصرية. وتابعت متأسفة أنها لم تكتبت التعليقات بنفسها ولا تعبر عن رأيها ولكنها قامت بمشاركة تعليقات كتبها مستخدمون آخرون.
تجدر الإشارة إلى أن المحكوم عليها قد سبق وأدينت في مايو/ أيار 2017 بتهمة التحريض ضد اللاجئين على الانترنت من خلال نشرها لصورة، وتم الحكم عليها بغرامة قدرها 1350 يورو.
مهاجر نيوز
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
شارك الآلاف في مظاهرة غير مسبوقة عند بوابة براندنبورغ، دعا إليها المجلس الأعلى للمسلمين والجالية التركية. ومع بداية المظاهرة، قام المسؤولون في المنظمات المسلمة بوضع باقة من الزهور البيضاء أمام مقر السفارة الفرنسية قرب بوابة براندنبورغ كتب عليها "الإرهاب: لا يحدث باسمنا".
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
رئيس المجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزيك قال في كلمته: "إن الإرهابيين لم يربحوا ولن يربحوا"، قبل أن يطلب الوقوف دقيقة صمت، تكريما لذكرى الضحايا الـ17 للاعتداءات التي وقعت في فرنسا الأسبوع الماضي. وأضاف: "هل كان الإرهابيون يريدون الانتقام للنبي؟ كلا ! بعملهم هذا ارتكبوا أكبر معصية".
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
المشاركون شبكوا أذرعهم في لقطة رمزية لإظهار وحدة الشعب الألماني بكافة أطيافه ضد العنصرية. كبار السياسيين الألمان كانوا أول المبادرين لذلك.
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
الحضور لم يقتصر على المسلمين فقط، وإنما شارك في التظاهرة ممثلين عن المسيحيين الكاثوليك والبروتسانت، وكذلك عن اليهود.
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
متظاهرون يرفعون لافتة تحمل كلمة الحرية، وهي من القيم التي يطالب الكثير من الساسة الألمان حالياً بالدفاع عنها إلى جانب قيم التسامح والتعايش مع الآخر.
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
ربما هي من المرات النادرة جداً، التي يُتلى فيها القرآن على التلفزيون الألماني ببث حي ومباشر. القناة الألمانية الأولى نقلت المظاهرة كاملة.
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
الرئيس الألماني يواخيم غاوك ألقى كلمة في هذه المناسبة، وتوجه إلى الشعب الألماني، وخاصة المسلمين، بالقول: "نحن جميعا ألمانيا".
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
كما كان الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف من بين الحضور، وهو الذي كان أول من قال تلك العبارة الشهيرة: "الإسلام جزء من ألمانيا"، في عام 2010 عندما كان رئيساً للبلاد.
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مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية
"ليس باسمي" هي لافتة رفعها أيضا العديد من المسلمين في مظاهرة مساء الثلاثاء في برلين، كهذه الفتاة المسلمة مثلاً.