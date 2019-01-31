 الحكم على متقاعدة ألمانية بغرامة مالية لتحريضها ضد اللاجئين | أخبار | DW | 05.02.2019

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أخبار

الحكم على متقاعدة ألمانية بغرامة مالية لتحريضها ضد اللاجئين

قضت محكمة في العاصمة الألمانية برلين بغرامة مالية على امرأة متقاعدة بعد إدانتها بتكرار التحريض ضد اللاجئين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. لكنها نفت أن تكون عنصرية أو معادية للأجانب.

Symbolbild Deutschland Justiz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

أدانت محكمة في برلين إمرأة ألمانية (64 عاما) بالتحريض ضد اللاجئين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 4600 يورو. وبررت المحكمة حكمها بأن المرأة قد كررت التحريض عبر فيسبوك خمس مرات، وقد اعترفت هذه السيدة والتي سبق وأن أدينت بنفس الجرم، بالتهم الموجهة إليها، أي التحريض ضد اللاجئين.

وحسب لائحة الاتهام نشرت المرأة المتقاعدة تعليقات محرضة ضد اللاجئين على ثلاثة حسابات فيسبوك لها في الفترة ما بين فبراير/ شباط وأب/ أغسطس 2017. وفي أكثر من تعليق دعت إلى المساواة بين اللاجئين والحيوانات والمطالبة بترحيلهم أو القضاء عليهم. وقالت رئيسة المحكمة إن المدانة قد كررت جريمتها مباشرة بعد إدانتها سابقا بنفس التهمة.

لكن المحكوم عليها قالت إنها ليست "عنصرية أو معادية للأجانب" وأضافت أن لديها أصدقاء أجانب، عائلة تركية وأخرى مصرية. وتابعت متأسفة أنها لم تكتبت التعليقات بنفسها ولا تعبر عن رأيها ولكنها قامت بمشاركة تعليقات كتبها مستخدمون آخرون.

تجدر الإشارة إلى أن المحكوم عليها قد سبق وأدينت في مايو/ أيار 2017  بتهمة التحريض ضد اللاجئين على الانترنت من خلال نشرها لصورة، وتم الحكم عليها بغرامة قدرها 1350 يورو.

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  • Berlin Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

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  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

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  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

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    ربما هي من المرات النادرة جداً، التي يُتلى فيها القرآن على التلفزيون الألماني ببث حي ومباشر. القناة الألمانية الأولى نقلت المظاهرة كاملة.

  • Berlin Gack bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

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  • Berlin Wulff Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

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  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    "ليس باسمي" هي لافتة رفعها أيضا العديد من المسلمين في مظاهرة مساء الثلاثاء في برلين، كهذه الفتاة المسلمة مثلاً.


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