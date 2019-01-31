الحكم على متقاعدة ألمانية بغرامة مالية لتحريضها ضد اللاجئين

أدانت محكمة في برلين إمرأة ألمانية (64 عاما) بالتحريض ضد اللاجئين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 4600 يورو. وبررت المحكمة حكمها بأن المرأة قد كررت التحريض عبر فيسبوك خمس مرات، وقد اعترفت هذه السيدة والتي سبق وأن أدينت بنفس الجرم، بالتهم الموجهة إليها، أي التحريض ضد اللاجئين.

وحسب لائحة الاتهام نشرت المرأة المتقاعدة تعليقات محرضة ضد اللاجئين على ثلاثة حسابات فيسبوك لها في الفترة ما بين فبراير/ شباط وأب/ أغسطس 2017. وفي أكثر من تعليق دعت إلى المساواة بين اللاجئين والحيوانات والمطالبة بترحيلهم أو القضاء عليهم. وقالت رئيسة المحكمة إن المدانة قد كررت جريمتها مباشرة بعد إدانتها سابقا بنفس التهمة.

لكن المحكوم عليها قالت إنها ليست "عنصرية أو معادية للأجانب" وأضافت أن لديها أصدقاء أجانب، عائلة تركية وأخرى مصرية. وتابعت متأسفة أنها لم تكتبت التعليقات بنفسها ولا تعبر عن رأيها ولكنها قامت بمشاركة تعليقات كتبها مستخدمون آخرون.

تجدر الإشارة إلى أن المحكوم عليها قد سبق وأدينت في مايو/ أيار 2017 بتهمة التحريض ضد اللاجئين على الانترنت من خلال نشرها لصورة، وتم الحكم عليها بغرامة قدرها 1350 يورو.

مهاجر نيوز