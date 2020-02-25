 الحكم بسجن المنتج السينمائي الأمريكي واينستين 23 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكم بسجن المنتج السينمائي الأمريكي واينستين 23 عاما

وجهت أكثر من 80 امرأة، بينهن نجمات كبيرات في هوليود، اتهامات للمنتج السابق هارفي واينستين تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب. والآن أصدرت محكمة في حكما قاسيا عليه بعد إدانته في قضية اعتبرت انتصارا لحركة "#مي تو".

المنتج الهوليوودي هارفي واينستين المدان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

المنتج الهوليوودي هارفي واينستين أدين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وحكم عليه بالسجن 23 عاما، لكن محاموه أعلنوا نقض الحكم.

قضت محكمة اليوم الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020) بسجن المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين لمدة 23 عاما بعد إدانته الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في قضية اعتُبرت انتصارا لحركة (#مي تو) التي شجعت النساء على فضح سوء السلوك الجنسي لرجال من ذوي النفوذ.

وتلا القاضي جيمس بورك في مانهاتن صيغة الحكم على واينستين المدان بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتقترب هذه العقوبة من العقوبة القصوى المحدّدة بـ29 عاماً. وتعتبر عقوبة قاسية بالنظر خصوصاً إلى عمر واينستين البالغ 67 عاماً.

وقد وأدين المنتج السينمائي النافذ سابقا، بالتهمتين في 24 شباط/ فبراير من قبل المحلفين..

ومثل واينستين أمام المحكمة على كرسي متحرك عند إعلان الحكم.

وكان النائب العام قد طلب صراحةً من قبل بتوقيع عقوبة شديدة على واينستين وقال "لقد أساء واينستاين للنساء لعقود ولم يظهر حتى الآن أي ندم". وقد أعلن دفاع هارفي واينستاين أنه سيقدم طعنا على الحكم.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن أكثر من 80 امرأة بينهم ممثلات شهيرات مثل أنجيلينا جولي وسلمى حايك قد اتهمن المنتج السينمائي بالتحرش الجنسي والعنف على مدى عقود من الزمان. ونفى واينستين هذه المزاعم وقال إن ممارسة النساء للجنس معه كانت جميعها بالتراضي.

غير أن القضايا التي أدين بها الآن في نيويورك تتعلق بحالتين فقطتعودان لعام 2006 وعام 2013. حيث أجبر مساعدة انتاج على الجنس الفموي وقام باغتصاب سيدة تعمل الآن مصففة شعر.

يذكر أن حركة "#مي تو" (أنا أيضا) التي انتشرت في العالم في خريف 2017 شجعت الكثير من النساء على الحديث عن حالات تعرضن فيها للاعتداء أو التحرش الجنسي وصمتن لسنوات.

ص.ش/أ.ح (رويترز)

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب

    خمسة أشهر قضاها النجم المغربي وراء القضبان في سجن فرنسي، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها وضربها في أكتوبر من عام 2017، وقد حصل صاحب أغنية "لمعلم" على الإفراج المؤقت وقام بإنتاج أغنية جديدة لكن القضية مازالت تنظر أمام القضاء الفرنسي.

  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    كيفن سبيسي يتحرش بطفل

    اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.

  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    تصرفات مخلة بالآداب

    اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات. وقالت إن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام 1989.

  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    وودي ألن والتحرش بابنته

    اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".

  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    بن أفليك وسلسلة من الاتهامات

    واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.

  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    داستن هوفمان والتحرش بمتدربة

    اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".

  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير

    يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.

  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما

    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    النساء متهمات أيضا بالتحرش

    تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم

    حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.


مختارات

هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

استطاعت حملة "مي تو" أو "أنا أيضا" أن تسلط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي عبر العالم، الحملة أزاحت الغطاء عن العديد من الفضائح الجنسية للمشاهير كما أسقطت الكثير من الأقنعة. (22.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

USA New York Weinstein Prozess

حركة "مي تو" تحتفي بأول انتصار قانوني بعد إدانة واينستين 25.02.2020

اقتيد أحد أبرز منتجي هوليود إلى سجن نيويورك السيء الصيت، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب. ورغم أن هيئة المحلفين لم تحكم في كل التهم الموجه لهارفي واينسيتن، لكن العقوبة السجنية التي تنتظره قد تصل إلى 25 عاما.

Los Angeles, Oscarverleihung: Parasite ist bester Film

"طفيلي" يحصد أربعة جوائز أوسكار في إنجاز تاريخي لسينما كوريا الجنوبية 10.02.2020

"طفيلي" يفوز بأربع جوائز أوسكار، ليصبح بذلك أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية، وأول فيلم في تاريخ كوريا الجنوبية يحقق هكذا إنجاز. بينما اكتفى "جوكر" بجائزتين "فقط".

USA Pennsylvania - Bill Cosby vor Urteilsverkündigung

عقوبة صارمة على الممثل الكوميدي بيل كوسبي 25.09.2018

يعتبر الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي أول شخصية شهيرة تدان بالاعتداء الجنسي منذ انطلاق حركة (مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي. محكمة أمريكية حكمت عل كوسبي بالسجن لما يصل إلى عشر سنوات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  