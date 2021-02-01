الحكم بسجن المعارض الروسي نافالني لسنوات ودعوات غربية للإفراج عنه

أصدرت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا قرارا بتطبيق حكم قضائي سابق على المعارض الروسي أليكسي نافالني. وقالت القاضية إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف بموجب الحكم السابق الصادر عام 2014، تُحذَف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

واعتبرت المحكمة أن المعارض انتهك شروط المراقبة القضائية التي أرفقت بعقوبته، الأمر الذي تمت الإشارة إليه أيضا في طلبي مصلحة السجون والنيابة. وعليه بالتالي أن يمضي عامين ونصف في السجن، وفق منظمته "صندوق مكافحة الفساد"، التي دعت إلى تظاهرة فورية في موسكو.

وكتبت المنظمة على تويتر "أرسل أليكسي نافالني إلى السجن لعامين ونصف عام. سنتجمع في وسط موسكو فورا، نحن في انتظاركم". وعقوبة السجن هذه هي الأطول بحق نافالني، الخصم الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين، فالعقوبات السابقة ضده لم تتجاوز أياما أو أسابيع.

ويؤكد المعارض أن السلطات الروسية تسعى إلى اسكاته وإلى قمع حركة معارضة ناشئة أيدها عشرات آلاف الروس الذين تظاهروا في الأسبوعين الأخيرين. وقال محامي نافالني إن موكله سيستأنف الحكم.

وسرعان ما دعت برلين إلى ضرورة الإفراج عن نافلني. حيث طالب وزير الخارجية الألماني بـ"الإفراج فورا" عن المعارض الروسي.

كما طالبت واشنطن ولندن بالإفراج عن نافالني "فورا ومن دون شروط"، وقال وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في بيان: "في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)