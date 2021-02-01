 الحكم بسجن المعارض الروسي نافالني لسنوات ودعوات غربية للإفراج عنه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.02.2021

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الحكم بسجن المعارض الروسي نافالني لسنوات ودعوات غربية للإفراج عنه

أمرت محكمة في موسكو بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، مستندة إلى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ، الأمر الذي دفع أنصاره إلى توجيه دعوة للتظاهر احتجاجا. فيما دعت عواصم غربية بينها برلين إلى الإفراج عن المعارض الروسي.

Russland Gerichtsverhandlung Nawalny

أصدرت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا قرارا بتطبيق حكم قضائي سابق على المعارض الروسي أليكسي نافالني. وقالت القاضية إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف بموجب الحكم السابق الصادر عام 2014، تُحذَف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

واعتبرت المحكمة أن المعارض انتهك شروط المراقبة القضائية التي أرفقت بعقوبته، الأمر الذي تمت الإشارة إليه أيضا في طلبي مصلحة السجون والنيابة. وعليه بالتالي أن يمضي عامين ونصف في السجن، وفق منظمته "صندوق مكافحة الفساد"، التي دعت إلى تظاهرة فورية في موسكو.

وكتبت المنظمة على تويتر "أرسل أليكسي نافالني إلى السجن لعامين ونصف عام. سنتجمع في وسط موسكو فورا، نحن في انتظاركم". وعقوبة السجن هذه هي الأطول بحق نافالني، الخصم الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين، فالعقوبات السابقة ضده لم تتجاوز أياما أو أسابيع.

مختارات

قمع التظاهرات التي خرجت في روسيا تأييدا للمعارض أليكسي نافلني واستمرار حبسه، خلف إدانات دولية واسعة منها دعوة فرنسا لألمانيا لإيقاف مشروع الغاز "نورد ستريم 2"، لكن يبدو أن برلين متشبثة بهذا المشروع الضخم.

قبل تظاهرات مقررة غداً، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي إلى "الإفراج الفوري" عن المعارض أليكسي نافالني. هذا في وقت تشن السلطات الروسية حملة صارمة بحق مؤيدي زعيم المعارضة.

بعد يومين من توقيفه، اتهم المعارض الروسي أليكسي نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بامتلاك مجمع فخم، واصفاً المجمع بأنه "دولة داخل روسيا"، وقال إن بوتين "مهووس بالثروات والترف". لكن الكرملين نفى اتهامات نافالني.

ويؤكد المعارض أن السلطات الروسية تسعى إلى اسكاته وإلى قمع حركة معارضة ناشئة أيدها عشرات آلاف الروس الذين تظاهروا في الأسبوعين الأخيرين. وقال محامي نافالني إن موكله سيستأنف الحكم.

وسرعان ما دعت برلين إلى ضرورة الإفراج عن نافلني. حيث طالب وزير الخارجية الألماني بـ"الإفراج فورا" عن المعارض الروسي.

كما طالبت واشنطن ولندن بالإفراج عن نافالني "فورا ومن دون شروط"، وقال وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في بيان: "في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

مشاهدة الفيديو 42:36

بتوقيت برلين - صراع السلطة في روسيا: هل يتمكن نافالني من إسقاط بوتين؟

 

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