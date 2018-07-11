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المؤبد لبياته تشيبه العضو في خلية "ان اس أو" اليمينية المتطرفة
الحكم بالمؤبد على بياته تشيبه العضو في خلية "ان اس أو" اليمينية المتطرفة
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هز التطرف اليساري ألمانيا في نهايات سبعينات القرن العشرين، والتطرف اليميني اشتد عوده منذ تسعينات القرن نفسه. أما إرهاب القاعدة و"داعش" فبدأ بالظهور منذ بداية الألفية الجديدة. ما أوجه الاختلاف والتشابه بين تلك الجماعات؟
تراجع عدد الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة في ألمانيا على نحو ملحوظ خلال العام الماضي. ورغم تراجع هذا النوع من الجرائم فإن النصف الأول من العام الجاري، شهد هجوماً كل يومين تقريباً على نزل للاجئين في ألمانيا.
تحيي برلين وأنقرة اليوم ذكرى أحد أسوأ الاعتداءات العنصرية في المانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وقع قبل 25 عاما، وقد وعدت المستشارة أنغيلا ميركل بهذه المناسبة، بمواجهة اليمين بكل حزم.
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