الحكم بالمؤبد على بياته تشيبه العضو في خلية "ان اس أو" اليمينية المتطرفة

تقرير: تراجع ملحوظ في عدد الجرائم بدوافع يمينية متطرفة في ألمانيا

تراجع عدد الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة في ألمانيا على نحو ملحوظ خلال العام الماضي. ورغم تراجع هذا النوع من الجرائم فإن النصف الأول من العام الجاري، شهد هجوماً كل يومين تقريباً على نزل للاجئين في ألمانيا.