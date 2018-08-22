الحكم بالسجن ثلاث سنوات على محامي ترامب السابق

حكمت محكمة فدرالية اليوم الأربعاء (12 كانون الأول/ ديسمبر 2018) بالسجن ثلاث سنوات على محامي ترامب السابق مايكل كوهين. المحكمة أدانت كوهين بجرائم عدة بينها دفع مبالغ لشراء صمت امرأتين هددتا بفضح علاقات غرامية ادعتا إقامتها مع ترامب.

وبعد أن شن كوهين هجوما لاذعا على ترامب، قال أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه: "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة". وأضاف كوهين (52 عاما) أنه يتحمل مسؤولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".

وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والمساهمات غير القانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونغرس. ولكن القاضي قال إنه كان على كوهين "أن يعرف ماذا يفعل" وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأمره بتسليم نفسه في السادس من آذار/مارس المقبل.

واعترف كوهين بذنبه في تهم وجهها إليه مدعون فدراليون في نيويورك ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016 وما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو.

وأقر كوهين بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعتا أنهما أقامتاها مع ترامب خلال حملة انتخابات العام 2016. وقال كوهين للمحققين أن تلك الدفعات تمت "بالتنسيق مع" ترامب "وبتوجيه منه".

واعترف كوهين الشهر الماضي بأنه كذب على الكونغرس عن اتصالاته مع روسيا بشأن تشييد "برج ترامب" في موسكو. وسعى ترامب إلى التقليل من أهمية تلك الدفعات وقال إنها "تحويلات مالية خاصة بسيطة" وأنها تسمى "خطأ" مساهمات في الحملة الانتخابية. كما اتهم كوهين بأنه "يحاول (بهذه الاعترافات) أن يخفض الحكم عليه".

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)