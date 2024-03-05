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سياسةمصر

الحكم بالإعدام على مرشد الإخوان و7 من قيادات الجماعة

٥ مارس ٢٠٢٤

محكمة استئنافية في مصر تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة من قيادات الجماعة.وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، ولكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض.

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أرشيف: محكمة استئنافية في مصر تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة من قيادات الجماعة.
محكمة استئنافية في مصر تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة من قيادات الجماعة.صورة من: picture alliance/dpa/K. Elfiqi

قضت محكمة استثنائية في مصر الاثنين (الخامس من مارس/ آذار 2024) بالإعدام على مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف "لأغراض إرهابية" أثناء اعتصام في القاهرة في عام 2013، وفق صحيفة الأهرام الحكومية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين نظمت اعتصاما في ميدان رابعة العدوية في القاهرة احتجاجا على إطاحة الجيشالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013. وفي آب/ أغسطس من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى الى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار الإخوان المسلمين.

وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة التي تم توقيف آلاف من أعضائها وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن. وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، ولكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي إعدامات بحق قيادات الإخوان.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، صُنف تنظيم الإخوان رسميا في مصر "جماعة إرهابية". ويتّهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحافيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.

ع.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

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