 الحفلات الفنية في السعودية ـ انفتاح ترفيهي أم تلميع سياسي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 16.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الحفلات الفنية في السعودية ـ انفتاح ترفيهي أم تلميع سياسي؟

تثير إقامة حفلات فنية في السعودية جدلاً واسعاً بين مؤيد ومستنكر، وتثور تساؤلات كثيرة حول الغاية منها، خصوصا وأنها تأتي وسط اتهامات للمملكة بانتهاكات لحقوق الإنسان، فما الغرض من هذا "الانفتاح" المفاجئ للمملكة المحافظة؟

Südkorea Band Super Junior (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Stringer)

لم تمض أيام على إعلان مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج انسحابها من حفل مقرر لها في السعودية، دعماً لحقوق المرأة والمثليين، وذلك بعد جدل واسع حول زيارتها، حتى عاد الجدل من جديد حول إقامة حفلات لفرق موسيقية عالمية في المملكة.

ففي نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه ميناج إلغاء حفلتها المقررة ضمن فعاليات مهرجان جدة، أقامت فرقة سوبر جونيور الكورية حفلاً موسيقياً في المهرجان نفسه، لتكون أول فرقة كورية تعقد حفلاً موسيقياً من هذا النوع في المملكة. 

وبعد استضافة هذه الفرقة الكورية المعروفة في مجال موسيقى K-Pop، وهي موسيقى مصحوبة باستعراضات راقصة، أعلن مدير هيئة الترفيه السعودية أنهم تواصلوا مع فرقة كورية أخرى مشهورة بتقديم النوع الموسيقي نفسه، وهي فرقة BTS. ومن المقرر أن تعقد الفرقة أولى حفلاتها في السعودية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.


وتثير إقامة هذه الحفلات في السعودية تساؤلات حول غاية قيادة المملكة من ذلك، خصوصاً أنها تأتي مع استمرار انتقادات المنظمات الدولية للرياض بشأن ملفات حقوق الإنسان.
فبعد إلغاء نيكي ميناج لحفلها، أكدت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها على أن ذلك "يجب أن يكون تذكيرًا للسلطات بأن تتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في داخل وخارج البلاد".


 

غايات سياسية واجتماعية


وتحتجز السعودية ناشطات لاتهامات تتعلق بنشاطهن في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية لاقت اهتماما عالميا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي.

وترى سوزانا كولبل، الكاتبة الصحفية في مجلة دير شبيغل الألمانية والمطلعة على الأوضاع في السعودية، أن إقامة الحفلات الموسيقية في السعودية تشير إلى أن المملكة تريد أن تظهر نفسها بصيغة جديدة، وتتابع لـDW: "موسيقى البوب والتجارة والسياسة تتحد هنا".

وتؤكد كوليل أن لإقامة هذه الحفلات في السعودية غايات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي، وتوضح: "لهذه الحفلات وظيفة اجتماعية لكي يعيش الشباب كبقية شباب العالم (...) وتسعدهم وترضيهم لينفسوا عن أنفسهم، فلم يكن هناك شيء مسموح به في المملكة".

مشاهدة الفيديو 01:39

رياح التغيير في السعودية وأوضاع المرأة


وتضيف الكاتبة: "لكن لها جوانب سياسية أيضاً وهي إرسال إشارات واضحة بدحر التطرف والتوجه إلى الغرب (...) وهذه الحفلات سياسية لأنها كسرت التقاليد التي كانت ترى الموسيقى شيئاً يستحق الشجب".

ورغم أن ولي العهد السعودي يريد أن يجعل المجتمع منفتحاً، كما ترى كوليل، إلا أنها تشير إلى أن السعودية "لن تنفتح سياسياً"، وتضيف: "من الواضح أن السعودية ستبقى دكتاتورية تصدر قوانين لا يمكن التظاهر ضدها، ومن يعترض عليها يواجه عقوبات كبيرة".

جدل على مواقع التواصل


ويبدي سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي سعادتهم بإقامة حفلات للفرق الموسيقية الكورية في السعودية، ويرجون أن تستمر.
وكتبت ريم في تغريدة على تويتر: "لأول مرة يقام حفل في السعودية لفرقة كورية. ستبقى ذكرى جميلة لن ننساها مع فرقة سوبر جونيور، وإن شاء الله ما توقف عندها ويكون بعدها مشاهير K-Pop وغيرها".


فيما تشير مغردة أخرى إلى أنها لم تكن تتوقع أبداً أن "تصبح السعودية محطة لأكبر فنانين في كوريا"، ومعبرة عن سرورها بذلك.


ويرى البعض أن إقامة حفلات لفرق موسيقية كورية هو من "إنجازات" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، حيث نشر الشاعر على الغامدي مقطع فيديو عما قال إنه لفرقة موسيقية كورية تتمنى زيارة السعودية، وفي الفيديو يظهر أفراد الفرقة وهم يقولون "أحبكم" باللغة العربية.


لكن البعض الآخر يرى أن إقامة حفلات لهذه الفرق في السعودية أمر "مُخزٍ"، مشيراً إلى المكانة الدينية للسعودية. وكتب الكاتب السعودية خالد العسكر في تغريدة: "وصلتني فيديوهات مؤلمة مبكية مضحكة في جدة.. استقبال وتصوير وصراخ بنات وحريم (نساء) جدة من أجل فرقة كورية تغني بالكوري وتصوير سلفي مع الفرقة.. مخزي جداً.. جدة لا تبعد عن مكة والمدينة، وفي الأشهر الحرم.. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".


ويتهم بعض السعوديين أعضاء الفرق الكورية بأنهم "متشبهون بالنساء"، وتتحدث إحداهن على تويتر عن أم ضربت ابنتها لأنها تتابع هذه الفرق على هاتفها المحمول.


وترى الكاتبة الصحفية سوزانا كولبل أنه وبالرغم من أنه يمكن القول، بحسب البعض، بأن الفنانين الذين يقدمون عروضاً في السعودية قد يكونون مشاركين في التغطية على تجاوزات حقوق الإنسان فيها، إلا أنها تؤكد أن الفنان يستطيع من خلال الحضور أيضاً أن يظهر موقفه من ذلك.

محيي الدين حسين/نرمين اسماعيل

  • Reema Bandar Al Saud | saudische Prinzessin (Getty Images/B. Barket)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    ريما بنت بندر.. أول سفيرة للسعودية

    في سابقة من نوعها، اختارت السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة في واشنطن، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلد. التنصيب لاقى ترحيبا واسعا من طرف السعوديات، وخاصة اللواتي يناضلن من أجل المساواة بين الجنسين.

  • Porträt - Hala Aldosari (privat)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    هالة الدوسري .. خليفة خاشقجي في واشنطن بوست

    أعلنت صحيفة واشنطن بوست عن اختيار الناشطة والمعارضة هالة الدوسري خلفاً للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تُتهم السعودية بقتله في قنصليتها بإسطنبول. وقررت الصحيفة أيضا ترجمة مقالات الدوسري للغة العربية. تُعرف الدوسري بأنها ناشطة وكاتبة في مجال الحقوق والحريات، وتم اختيارها لعضوية المجلس الاستشاري لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

  • Lubna S. Olayan (picture alliance/dpa/K. Selmaoui)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    لبنى العليان .. أكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018

    وهي الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها. وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي الايرلندية، بحسب سيرتها الذاتية. اختارتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" كأكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018.

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    سمر بدوي .. أشجع نساء العالم

    عُرفت سمر بدوي بنضالها من أجل الدفاع على حقوق النساء والدعوة إلى المساواة بين الجنسين، كما أنها شقيقة رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وهي زوجة المعارض والسجين وليد أبو الخير. وبدوي محتجزة منذ عام 2016، وتسببت في حدوث أزمة سعودية كندية عام 2018 بعد مطالبة الأخيرة بالإفراج عنها. حازت سمر على جائزة أشجع نساء العالم عام 2012.

  • Sarah Al Suhaimi First Woman to Chair Saudi Arabia Stock Exchange - Riyadh (picture-alliance/abaca)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    سارة السحيمي .. أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية

    استطاعت سارة السحيمي أن تكون أول امرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول". وشغلت سارة مناصب مهمة في مؤسسات مصرفية كبرى ببلدها، سواء العمومية أو الخاصة، كـ"الأهلي كابيتال" و"مجموعة سامبا المالية".

  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الكاتبة والناشطة السعودية منال الشريف

    تعد منال الشريف واحدة من أهم السعوديات اللواتي كافحن من أجل قيادة السيارة. وعملت خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الاجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين قبل أن يسمح للسعوديات بذلك. ألفت كتاب "القيادة نحو الحرية" الذي تُرجم إلى عدة لغات.

  • Nahed Taher (picture-alliance/M.Voskresenskiy)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الدكتورة ناهدة طاهر .. سيدة أعمال ناجحة

    حصلت ناهد طاهر على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، وبعدها على الماجستير في الاقتصاد المالي ومن ثم دكتوراه من جامعة لانكاستر في المملكة المتحدة. وعملت في مجال الاقتصاد وعينت كأول سعودية ترأس بنكا استثماريا خليجيا هو غولف ون بالبحرين 2005. وعملت كرئيسة للدائرة الاقتصادية للبنك الأهلي التجاري سابقا، وحازت على جائزة أفضل مدير تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2005 .

  • Twitter Screenshot Maram Butairi (Twitter)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    مرام البتيري .. من أفضل مدربات الكرة النسائية

    فازت مرام البتيري بجائزة أفضل مدرب في دوري الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات في البحرين، هذا إلى جانب عملها كمحللة مالية لدى أرامكو السعودية. مرام تنشط في المجالين الرياضي والاقتصادي، وهي مدربة كرة قدم، ومحكمة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الناشطة الحقوقية هتون الفاسي

    الدكتورة هتون الفاسي أستاذة في جامعة الملك سعود في الرياض، وهي تنشط منذ زمن بعيد من أجل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة، واشتهرت بدفاعها عن حقوق المرأة و مطالبتها بمشاركتها السياسية في المملكة، اعتقلتها السلطات السعودية في حزيران/يونيو عام 2018. الكاتبة: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ماذا وراء تسريب "السماح للمرأة السعودية السفر دون ولي الأمر"؟

تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أفاد أن السعودية تخطط للتخفيف من قيود السفر المفروضة على النساء. فهل هناك نية حقيقية لهذه الخطوة الإصلاحية؟ أم أن الأمر لن يتعدى مسألة تلميع صورة المملكة دولياً؟ (15.07.2019)  

ماريا كاري في السعودية.. هل تقطف نساء البلد ثمار "الترفيه"؟

بعد إنريك إغليسياس، وياني، وديفيد غيتا وعمرو دياب وماجدة الرومي وغيرهم من نجوم الغناء، تستقبل السعودية هذا الأسبوع ماريا كاري. فهل ستستفيد النساء من هذا الانفتاح؟ وهل هناك انفتاحٌ حقاً في ظل واقع حقوق الإنسان بالبلد؟ (29.01.2019)  

من الترهيب إلى الترفيه.. السعودية تحاول التحرّر من قبضة الوهابية

"لن يذخر آل سعود جهدا لترويض الوهابية حتى يستمر النظام الحالي"، هكذا تقول متحدثة لـDW عربية. كلّ المؤشرات تُظهر أن السعودية ماضية نحو انفتاح مجتمعي، لكن التحديات متعددة، أهمها أولويات المواطن وثقل المؤسسة الدينية. (23.02.2018)  

نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

استطاعت نساء سعوديات النجاح في مجالات عدة رغم المجتمع السعودي المحافظ، ومنهن من تبوأت مناصب سياسية واقتصادية مهمة وأخريات قبعن خلف القضبان بسبب مطالبتهن بحقوق المرأة. في ألبوم صور نستعرض بعض أهم السعوديات. (08.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

رياح التغيير في السعودية وأوضاع المرأة  

مواضيع ذات صلة

Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman

ظل خاشقجي يلاحق العلاقات الأمريكية السعودية 10.07.2019

دعت خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أنييس كالامار الولايات المتحدة مجددا إلى التحرك بشأن دور الرياض في مقتل الصحافي جمال خاشقجي. ولا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي تتوصل إليها.

Großbritannien l Proteste gegen Saudi-Arabien im Fall Khashoggi in London

في مهمة لم يُعلن عنها.. "مراسلون بلا حدود" تزور السعودية 10.07.2019

في مهمة غير مسبوقة، كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن وفدا لها زار السعودية في نيسان/ أبريل بهدف الدعوة لإطلاق سراح 30 صحفيا محتجزين في سجونها. المنظمة دعت لتكثيف الضغوط على الرياض قبل قمة العشرين المقرر أن تستضيفها.

Türkei Istanbul Protest gegen Ermordung von Khashoggi durch Saudis

قضية اغتيال خاشقجي.. بن سلمان وضجيج الاتهامات مجددا! 20.06.2019

رغم أن السعودية بذلت جهودا كبيرة لاحتواء تداعيات مقتل خاشقجي، إلا أن جهودها تبدو في مهب الريح حاليا بعد صدور تقرير المحققة الأممية لشؤون الإعدام خارج القانون كالامار والذي دعا إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي في الجريمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  