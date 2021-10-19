يشكل الحشد الشعبي في العراق قوات شبه عسكرية تعزز حضورها خلال مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في الموصل وغرب العراق. ويدعم الحشد قوات الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم داعش، وبعد الانتصار على التنظيم ترتفع الأصوات المطالبة بحله.

يقدر عدد قوات الحشد الشعبي بعشرات الآلاف. ومن أبرز فصائلها منظمة بدر وعصائب الحق وكتائب حزب الله. وتنتمي هذه القوات إلى المكون الشيعي، لاسيما وأن المرجعية الدينية الشيعية العليا تؤيد تشكيلها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وتتهم منظمة العفو الدولية الحشد الشعبي بقتل عشرات المدنيين من مكونات أخرى والقيام بإعدامات ميدانية.