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الحشد الشعبي

يشكل الحشد الشعبي في العراق قوات شبه عسكرية تعزز حضورها خلال مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في الموصل وغرب العراق. ويدعم الحشد قوات الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم داعش، وبعد الانتصار على التنظيم ترتفع الأصوات المطالبة بحله.

يقدر عدد قوات الحشد الشعبي بعشرات الآلاف. ومن أبرز فصائلها منظمة بدر وعصائب الحق وكتائب حزب الله. وتنتمي هذه القوات إلى المكون الشيعي، لاسيما وأن المرجعية الدينية الشيعية العليا تؤيد تشكيلها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وتتهم منظمة العفو الدولية الحشد الشعبي بقتل عشرات المدنيين من مكونات أخرى والقيام بإعدامات ميدانية.

Supporters of hardline Iraqi Shiite factions block streets and burn tires after the Electoral Commission announced the results of the parliamentary elections in Basra, Iraq, Sunday, Oct. 17, 2021. Pro-Iran factions in Iraq suffered significant losses in parliament elections held on Oct. 10. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

مناصرو الحشد الشعبي في العراق يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات التشريعية 19.10.2021

طاف مئات العراقيين الشوارع في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية في مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت خسارة عدد من  الأحزاب والكيانات الشيعية لمقاعدها في البرلمان العراقي الجديد.
Supporters of hardline Iraqi Shiite factions block streets and burn tires after the Electoral Commission announced the results of the parliamentary elections in Basra, Iraq, Sunday, Oct. 17, 2021. Pro-Iran factions in Iraq suffered significant losses in parliament elections held on Oct. 10. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

العراق ـ هل تقود الاتهامات بتزوير الانتخابات إلى توترات سياسية وأمنية؟ 18.10.2021

فيما يتجه التحالف الشيعي الموالي لإيران نحو تسجيل خسارة مدوية في الانتخابات مع فقدانه ثلث عدد نوابه، دعا الرئيس العراقي إلى توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار، وسط استعدادات لخروج مظاهرات ومخاوف من توترات سياسية وأمنية.
BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

انتخابات العراق ـ تكتل أحزاب شيعية يتحدث عن "أكبر عملية احتيال" 12.10.2021

بعد إعلانها نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات البرلمانية، والتي أظهرت تقدم كتلة الصدريين، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها ستبدأ في تسلم طلبات الطعون على النتائج. وتكتل أحزاب شيعية يعلن نيته الطعن بالنتائج.
A picture taken on January 13, 2020, during a press tour organised by the US-led coalition fighting the remnants of the Islamic State group, shows a view inside Ain al-Asad military airbase housing US and other foreign troops in the western Iraqi province of Anbar. - Iran last week launched a wave of missiles at the sprawling Ain al-Asad airbase in western Iraq and a base in Arbil, capital of Iraq's autonomous Kurdish region, both hosting US and other foreign troops, in an operation it dubbed a response to the killing of Qasem Soleimani, the head of the Guards' Quds Force, in a January 3 US drone strike near Baghdad's airport. (Photo by Ayman Henna / AFP) / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo has been modified in AFP systems, changing the byline in the following manner: [Ayman Henna] instead of [Ayman al-Amiri]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

قصف صاروخي جديد يستهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق 07.07.2021

قال الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة إن 14 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، والتي تستضيف قوات أمريكية ودولية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بجروح طفيفة.
BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بغداد تندد بالضربات الأمريكية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها 28.06.2021

نددت بغداد بالهجمات الأمريكية على فصائل عراقية تدعمها إيران واعتبرتها "انتهاكا سافرا" لسيادتها. وكانت واشنطن أكدت أمس الأحد أنها شنت جولة جديدة من الهجمات الجوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا.
Feb. 15, 2021.*** NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference ahead of a NATO defense minister's meeting at NATO headquarters in Brussels, Monday, Feb. 15, 2021. (Olivier Hoslet, Pool via AP)

الناتو يرفع عديد عناصره في العراق إلى أربعة آلاف عسكري 18.02.2021

"بناء على طلب الحكومة العراقية" قرر حلف الناتو زيادة عديد أفراده في العراق من 500 إلى 4000 شخص. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ كشف عن القرار في ختام اجتماع لوزراء دفاع الحلف.
FILE - In this Thursday, Sept. 17, 2015 file photo, a drone is used to record a military parade by Saudi security forces in preparation for the annual Hajj pilgrimage in Mecca, Saudi Arabia. Saudi Arabia said Tuesday, Dec. 15, 2015 that 34 nations have agreed to form a new Islamic military alliance to fight terrorism with a joint operations center based in the kingdom's capital, Riyadh. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy, File)

هل تصبح السعودية الساحة الجديدة لحرب الطائرات المسيرة؟ 29.01.2021

تبنت ميليشيا عراقية الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على الرياض. ويذهب خبراء إلى أنه يتعين على السعوديين النوم من اليوم فصاعداً "مستيقظين". ما سر "الذخائر العائمة" وهل كانت الهجمات لتحصل دون مباركة طهران؟
18.11.2016 +++ An Iraqi special forces soldier fires his rifle at Islamic State fighters in Mosul, Iraq, November 18, 2016. REUTERS/Goran Tomasevic

مقتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي واتهام "داعش" بالوقف خلف الهجوم 23.01.2021

هجوم في العراق على أحد الألوية التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا فيه. والاتهامات تتجه إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وطائرات التحالف الدولي تستهدف عناصر من "داعش" في موقعين.
Iraqis, including supporters of Hashid Shaabi (Popular Mobilization Forces), hold placards as they gather to mark the one year anniversary of the killing of senior Iranian military commander General Qassem Soleimani and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis in a U.S. attack, in Baghdad, Iraq January 3, 2021. REUTERS/Thaier Al-Sudani

آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني 03.01.2021

تظاهر آلاف العراقيين في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية. المتظاهرون رددوا هتافات من بينها "كلا كلا أميركا" و"الانتقام".
17.10.2020, Irak, Baghdad: Anhänger der schiitischen Volksmobilisierungskräfte (PMF) setzten bei einem Protest den Büros der Kurdischen Demokratischen Partei das Gebäude in Brand. Foto: Khalid Mohammed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

إدانات واسعة لحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد 17.10.2020

لقي الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وحرقه "من قبل مجموعة من المتظاهرين" يعتقد أنهم من الحشد الشعبي، إدانات واسعة، وسط دعوات للتحقيق في الحادثة.
FILE - In this Sept. 18, 2016 file photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Revolutionary Guard Gen. Qassem Soleimani, center, attends a meeting with Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and Revolutionary Guard commanders in Tehran, Iran. Iran's Revolutionary Guard is warning Islamic State militants that missile attacks launched into eastern Syria the previous day can be repeated if the extremists take action against Iran's security. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP) |

خبيرة أممية: لهذه الأسباب قتل سليماني "غير قانوني" 07.07.2020

خلصت خبيرة أممية متخصصة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى أن عملية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة في بغداد كانت "غير قانونية".
20.02.2020 *** German Chancellor Angela Merkel gives a statement in Berlin, Germany, February 20, 2020, after a shooting in Hanau near Frankfurt that left nine people dead. REUTERS/Fabrizio Bensch

نواب ألمان يرفعون دعوى ضد ميركل على خلفية مقتل سليماني 27.02.2020

ما علاقة ألمانيا بمقتل قاسم سليماني في العراق؟ ثمانية نواب من حزب اليسار الألماني المعارض يتهمون الحكومة الألمانية بالمساعدة في قتله "من خلال عدم القيام بشيء". ليس هذا فحسب، بل رفعوا دعوى ضد المستشارة وبعض وزرائها.
BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 1: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRESIDENCY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraq's former communications minister Mohammed Tawfiq Allawi speaks after assigned by Iraq's president Barham Salih to form a new government, in Baghdad, Iraq on February 1, 2020. IRAQI PRESIDENCY PRESS OFFICE / HANDOUT / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

العراق ـ علاوي يعلن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة 19.02.2020

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي الانتهاء من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان للتصويت على منحها الثقة. وتعهد بـ"انتخابات مبكرة حرة ونزيهة"، وبتقديم المعتدين على المتظاهرين والقوات الأمنية للعدالة.
January 4, 2020 - Iraq - A U.S. Marine with 2nd Battalion, 7th Marines, assigned to the Special Purpose Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Central Command (SPMAGTF-CR-CC) 19.2, stands post during the reinforcement of the Baghdad Embassy Compound in Iraq, Jan. 4, 2020. The SPMAGTF-CR-CC is a quick reaction force, prepared to deploy a variety of capabilities across the region. (Credit Image: © U.S. Marines/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

إصابة مقر للتحالف في المنطقة الخضراء ببغداد بصواريخ 16.02.2020

أصابت عدة صواريخ قاعدة عراقية تضم قوات أميركية قرب سفارة واشنطن في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حسب تأكيدات من مصادر عسكرية أمريكية، فيما استهدف صاروخ آخر مقر "الحشد الشعبي".
Titel: Iran und Irak's Flaggen Schlagwörter: Iran, Irak, Flagge Rechte: moghavemati news

عبر الاقتصاد.. إدارة ترامب تضغط على العراق لإبعاده عن إيران 15.02.2020

بدأت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الضغط على العراق، من بوابة اقتصاده الهش، بهدف وضع حد لتقاربه مع إيران، عبر تقليص فترة الاستثناء من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع طهران وتأخير السماح بإرسال دفعات نقدية حيوية.
Supporters of Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr protest against what they say is U.S. presence and violations in Iraq, during a demonstration in Baghdad, Iraq January 24, 2020. REUTERS/Alaa al-Marjani

بغداد: تظاهرات الصدريين – رفض الأمريكيين أو الولاء لإيران! 24.01.2020

مع انطلاق التظاهرات التي دعا اليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أطلق الأخير ما اسماه بمبادرة لحفظ سيادة العراق، بجدولة خروج القوات الأمريكية مع دمج الحشد الشعبي بالوزارات الامنية، دون إشارة إلى النفوذ الإيراني في البلاد.
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