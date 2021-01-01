الحساسية تجاه لقاح كورونا.. ما تحتاج إلى معرفته!

بعد تلقي لقاح بيونتيك-فايزر المضاد لفيروس كورونا، أصيب شخصان في بريطانيا بردود فعل تحسسية شديدة، كما ظهرت حالة مشابهة في الولايات المتحدة أيضاً.
هذه الحالات وغيرها أثارت مخاوف كبيرة لدى الألمان من إمكانية ظهور أعراض مماثلة عليهم عند تلقي اللقاح، كما ذكر موقع "شبيغل" الألماني.
ويرى أخصائي أمراض الحساسية لودغر كليميك في حديث لـ"شبيغل" أن "ردود الفعل التحسسية هي أخطر آثار جانبية للقاح حتى الآن". لكن كليميك يطمئن الألمان ويقول: "على الرغم من أن نحو 24 مليون ألماني يعانون من الحساسية، إلا أن القليل منهم فقط يعاني من حساسية شديدة قد تمنع التطعيم".
وقد أصيب بعض الذين تلقوا اللقاح بما يعرف بـ"صدمة الحساسية"، وهي رد فعل تحسسي شديد قد يشكل خطراً على الحياة، إذ يعاني المصابون من الدوار والقيء وهبوط في الدورة الدموية. وتحدث الصدمة بسرعة كبيرة بعد التلامس مع مسببات الحساسية.
من يمكن أن يتلقى اللقاح دون خوف؟
يقول كليميك إنه لا داع للخوف من تلقي اللقاح إذا كان المرء يعاني من حمى القش (التهاب الأنف التحسسي) أو من حساسية تجاه الغبار فقط، لكنه يؤكد على ضرورة أن يتأكد المرء من وضعه الصحي إذا كانت لديه حساسية تجاه بعض الأغذية أو الأدوية، قبل أن يتلقى اللقاح.
ويفترض الخبير الألماني أن ما بين واحد إلى ثلاثة في المائة من الألمان فقط معرضون لخطر الحساسية المفرطة، ولذلك "يجب ألا يتم تطعيمهم أو أن يتم تطعيمهم عبر اتخاذ إجراءات وقائية".
ويرى كليميك أن "المشتبه الرئيسي" الذي يسبب الحساسية عند تلقي اللقاح هو المركب الحيوي "بولي إيتيلين غلايكول" الذي يدخل في تركيب اللقاح، والمعروف بأنه يسبب الحساسية، إذ يستخدم في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل أيضاً.
ما الحل؟
يقترح الخبير الألماني أن يتم تقسيم الأشخاص بناء على معلومات الحساسية المتعلقة بهم في نظام يحمل إشارات المرور. فالأشخاص الذين يظهر لهم اللون الأخضر يمكنهم أن يتلقوا اللقاح دون مشاكل. أما الذين يظهر لهم اللون الأصفر فيمكنهم تلقي اللقاح، على أن يبقوا في مركز التطعيم لمدة نصف ساعة بعد تلقي اللقاح، من أجل أن يتدخل فريق طبي مجهز فوراً في حال ظهور الأعراض لديهم.
أما بالنسبة الذين يظهر لهم اللون الأحمر، يقترح كليميك أن يتم إجراء اختبار حساسية لهم قبل التطعيم، فإذا تبين أن لديه حساسية من أي مادة تدخل في تركيب اللقاح، عندها يجب عدم تطعيمه، كما يقول الخبير.
م.ع.ح/خ.س
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أسواق مزدحمة
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رقص في الشوارع
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نقطة الصفر
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في مهب الريح
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نقص في السلع الطازجة
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بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل
الباعة المتجولون إلى الشارع
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مهرج غير مقنّع
على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.
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تفاؤل في ووهان بالعام الجديد
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ووهان تحتفل
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