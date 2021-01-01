 الحساسية تجاه لقاح كورونا.. ما تحتاج إلى معرفته! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.01.2021

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صحة

الحساسية تجاه لقاح كورونا.. ما تحتاج إلى معرفته!

بعض الناس الذين تلقوا لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا في بريطانيا وأمريكا أصيبوا بردود فعل تحسسية شديدة بعد التطعيم مباشرة. فكيف يمكن التعامل مع مثل هذه الحالات، وهل يمكن لمن يعاني من الحساسية أن يتلقى لقاح كورونا؟

امرأة ألمانية تتلقى لقاح كورونا

بعض الذين يتلقون لقاح كورونا تظهر عليهم ردود فعل تحسسية شديدة، فما الحل؟ (الصورة لامراة ألمانية تتلقى لقاح كورونا)

بعد تلقي لقاح بيونتيك-فايزر المضاد لفيروس كورونا، أصيب شخصان في بريطانيا بردود فعل تحسسية شديدة، كما ظهرت حالة مشابهة في الولايات المتحدة أيضاً.

مختارات

هذه الحالات وغيرها أثارت مخاوف كبيرة لدى الألمان من إمكانية ظهور أعراض مماثلة عليهم عند تلقي اللقاح، كما ذكر موقع "شبيغل" الألماني.
ويرى أخصائي أمراض الحساسية لودغر كليميك في حديث لـ"شبيغل" أن "ردود الفعل التحسسية هي أخطر آثار جانبية للقاح حتى الآن". لكن كليميك يطمئن الألمان ويقول: "على الرغم من أن نحو 24 مليون ألماني يعانون من الحساسية، إلا أن القليل منهم فقط يعاني من حساسية شديدة قد تمنع التطعيم".
وقد أصيب بعض الذين تلقوا اللقاح بما يعرف بـ"صدمة الحساسية"، وهي رد فعل تحسسي شديد قد يشكل خطراً على الحياة، إذ يعاني المصابون من الدوار والقيء وهبوط في الدورة الدموية. وتحدث الصدمة بسرعة كبيرة بعد التلامس مع مسببات الحساسية.
من يمكن أن يتلقى اللقاح دون خوف؟
يقول كليميك إنه لا داع للخوف من تلقي اللقاح إذا كان المرء يعاني من حمى القش (التهاب الأنف التحسسي) أو من حساسية تجاه الغبار فقط، لكنه يؤكد على ضرورة أن يتأكد المرء من وضعه الصحي إذا كانت لديه حساسية تجاه بعض الأغذية أو الأدوية، قبل أن يتلقى اللقاح.
ويفترض الخبير الألماني أن ما بين واحد إلى ثلاثة في المائة من الألمان فقط معرضون لخطر الحساسية المفرطة، ولذلك "يجب ألا يتم تطعيمهم أو أن يتم تطعيمهم عبر اتخاذ إجراءات وقائية".
ويرى كليميك أن "المشتبه الرئيسي" الذي يسبب الحساسية عند تلقي اللقاح هو المركب الحيوي "بولي إيتيلين غلايكول" الذي يدخل في تركيب اللقاح، والمعروف بأنه يسبب الحساسية، إذ يستخدم في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل أيضاً.

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أوروبا تبدأ التطعيم والبداية مع الفئات الاكثر عرضة للإصابة


ما الحل؟
يقترح الخبير الألماني أن يتم تقسيم الأشخاص بناء على معلومات الحساسية المتعلقة بهم في نظام يحمل إشارات المرور. فالأشخاص الذين يظهر لهم اللون الأخضر يمكنهم أن يتلقوا اللقاح دون مشاكل. أما الذين يظهر لهم اللون الأصفر فيمكنهم تلقي اللقاح، على أن يبقوا في مركز التطعيم لمدة نصف ساعة بعد تلقي اللقاح، من أجل أن يتدخل فريق طبي مجهز فوراً في حال ظهور الأعراض لديهم.
أما بالنسبة الذين يظهر لهم اللون الأحمر، يقترح كليميك أن يتم إجراء اختبار حساسية لهم قبل التطعيم، فإذا تبين أن لديه حساسية من أي مادة تدخل في تركيب اللقاح، عندها يجب عدم تطعيمه، كما يقول الخبير.

م.ع.ح/خ.س

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