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الحزب المسيحي الديمقراطي

يعد الحزب المسيحي الديمقراطي CDU، وهو حزب المستشارة أنغيلا ميركل الحزب الأقوى في ألمانيا. ويتحالف هذا الحزب مع شقيقه الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري منذ عقود في الانتخابات البرلمانية وعلى صعيد الحكم.

قام الحزب المسيحي الديمقراطي بتعيين كونراد أديناور كأول مستشار ألماني للجمهورية الاتحادية، وأدى منذ تأسيسه سنة 1945 إلى طبع المنهج السياسي في ألمانيا. وحتى الآن ينتمي خمسة من مستشاري ألمانيا الثمانية لهذا الحزب. يتولى أرمين لاشيت رئاسة الحزب وهو مرشحه للانتخابات البرلمانية الألمانية 2021.

The leader of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party and candidate for Chancellor Armin Laschet leaves the stage after giving a statement in Berlin on October 7, 2021. - The beleaguered chief of Germany's CDU party signalled that he was ready to step aside as leader of the conservatives, after an election debacle that has left them on the brink of the opposition. (Photo by Tobias Schwarz / AFP)

لأول مرة منذ 16 عاما.. حزب ميركل يقترب من المعارضة ويعترف بالهزيمة 16.10.2021

بعد توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز في الانتخابات إلى اتفاق أولي لتشكيل الحكومة دون الحزب المسيحي الديمقراطي، خرج رئيس هذا الأخير ليقرّ أن الحزب أضحى قريبا جدا من المعارضة.

In this photo taken with a television camera control light in the foreground, Christian Democratic Union party chairman Armin Laschet speaks to media at the party's headquarters in Berlin, Thursday, Oct. 7, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

بعد خسارته التاريخية.. حزب ميركل يقرر انتخاب قيادة جديدة 11.10.2021

بعد فشل الحزب التاريخي في الانتخابات البرلمانية بقيادة المرشح الرئيسي آرمين لاشيت، يسعى الحزب المسيحي الديمقراطي لإعادة تنظيم نفسه من حيث المضمون والشخصيات القيادية. وقدم الأمين العام للحزب جدولا زمنيا للبداية الجديدة.
North Rhine-Westphalia's State Premier and head of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party, Armin Laschet, right, and Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder talk to the media prior to a CDU/CSU leadership meeting of the Christian Democratic Union (CDU) and the Bavarian Christian Social Union (CSU) in Berlin, Sunday June 20, 2021, on the eve of the unveiling of their electoral program ahead of the September general election. (Odd Andersen/Pool via AP)

زودر: خسرنا الانتخابات بسبب عدم شعبية لاشيت وضعف الاستراتيجية! 09.10.2021

أكد رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر أن هزيمة الاتحاد المسيحي، الذي ينتمي إليه مع المستشارة ميركل، في الانتخابات، تعود لعدم شعبية مرشحهم للمستشارية أرمين لاشيت فضلاً عن ضعف استراتيجية الحملة الانتخابية.
ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ائتلاف "إشارة المرور" 05.10.2021

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.
Links: Bildnummer: 51305939 Datum: 08.12.2005 Copyright: imago/Metodi Popow Bundeskanzlerin Angela Merkel (GER/CDU) anl‰sslich einer Pressekonferenz , Personen , optimistisch; 2005, Berlin , Pressekonferenz , Pressetermin, Politiker, Bundesregierung, Politikerin, l‰cheln, verschmitzt; , hoch, Kbdig, Portr‰t, Bundespolitik, Politik, Deutschland, Randbild, People Rechts: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, aufgenommen im Rahmen eines Pressestatements zum Ergebnis der US-Wahl, in Berlin, 09.11.2020. Berlin Deutschland *** Angela Merkel, German Chancellor, recorded as part of a press statement on the outcome of the US election, in Berlin, 09 11 2020 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة 01.10.2021

بعد 16 عاما من وجودها في السلطة وإجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2021 تنتهي حقبة أنغيلا ميركل. قادت أربع حكومات وأدارت أزمات صعبة بحنكة سياسية أبهرت العالم وكانت أول امرأة في تاريخ بلادها تشغل منصب مستشارة ألمانيا.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

أغلب الألمان يؤيدون استقالة لاشيت وشولتس متفائل إزاء "إشارة المرور" 01.10.2021

كشف استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يؤيدون استقالة رئيس الحزب المسيحي، أرمين لاشيت، من منصبه بعد خسارته في الانتخابات. وعبر منافسه الاشتراكي أولاف شولتس عن تفاؤله بتشكيل ائتلاف "إشارة المرور"، قبل محادثات لتشكيل الحكومة.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

+++نتائج رسمية أولية: فوز الاشتراكيين بفارق ضئيل على المحافظين+++ 26.09.2021

كشفت النتائج الرسمية الأولية عن فوز بفارق ضئيل للحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل، والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا، هذا فيما حل حزب الخضر في المركز الثالث.
Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin, füttert australische Loris im Vogelpark Marlow und wird dabei gebissen.

"أردت أن أقول وداعا".. لقطات طريفة لميركل مع الطيور 24.09.2021

بعد أكثر من 30 عاما تنتهي حقبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كنائبة عن دائرتها الانتخابية. وقبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية، وفي يوم غنّي باللقطات الطريفة مع المؤيدين والطيور، ميركل تودع ناخبيها.

14.08.2006 DEUTSCHLAND, BONN, 14.08.2006 Muslima mit Kopftuch in einer Fussgängerzone. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الألمان-العرب والانتخابات البرلمانية: الدوران في حلقة مفرغة؟ 22.09.2021

يتوجه الألمان بعد أيام لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ما سيحدد شكل الحكومة المقبلة والشخصية التي ستخلف المستشارة أنغيلا ميركل. فأين الألمان من أصول عربية، مرشحين وناخبين، من هذا الاستحقاق؟
Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg): 13. MyFest im Ortsteil Kreuzberg. Alljaehrlich findet am Maifeiertag das über die Grenzen Berlins hinaus bekannte Straßenfest statt. Zahlreiche Buehnen und Vorfuehrungen bieten ein buntes und vielfaeltiges Programm. Rund 45.000 Besucher kamen um friedlich miteinander zu feiern. Den ganzen Tag blieb es entspannt auf der Oranienstraße, wie auch auf den Plaetzen und Straßen der Umgebung. Mit Beginn der Dunkelheit ging es vereinzelt etwas ruppiger zu. Die Revolutionaere 1. Mai-Demo blieb ueberwiegend friedlich, es kam nur vereinzelt zu Festnahmen. | Verwendung weltweit

انتخابات البرلمان الألماني: كيف سيصوت الألمان من أصول مهاجرة؟ 18.09.2021

في انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) لعام 2021، يحق لـ 7.4 مليون ألماني من أصول مهاجرة التصويت لانتخاب ممثليهم الجدد. فما مدى إقبال الناخبين من أصول مهاجرة على التصويت؟ وهل هم ضمن دائرة اهتمام الأحزاب الألمانية؟
29.08.2021, Berlin: Die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (l-r, CDU), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) stehen bei der Sendung im Fernseh-Studio in Berlin-Adlershof mit den Moderatoren Pinar Atalay und Peter Kloeppel. Die Kanzlerkandidaten von Bündnis 90/Grüne, CDU und SPD, - Baerbock, Laschet, Scholz treffen in einer ersten TV Diskussion bei RTL und ntv aufeinander. Foto: --/RTL/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits Screenshots sind ausschließlich für redaktionelle Zwecke in direktem Bezug zu der RTL-Sendung ·Das Triell: Baerbock, Laschet, Scholz - Im direkten Schlagabtausch!· und der Quellenangabe ·Foto: RTL· zu nutzen. Es dürfen ausschließlich unbeschnittene Bilder, immer im dem RTL-Logo-Insert oben links im Bild, verbreitet werden. Bilder und Texte dürfen nicht sinnentstellend oder verfälscht verwendet werden. Jede Verfälschung sowie Verwendung, die zur Herabwürdigung abgebildeter Personen führen kann, ist unzulässig und macht den Journalisten schadensersatzpflichtig +++ dpa-Bildfunk +++

مناظرة انتخابية ثانية.."فرصة الأمتار الأخيرة" أمام لاشيت لخلافة ميركل؟ 12.09.2021

وفق استطلاعات للرأي هناك كتلة مهمة من الناخبين الألمان لم تحدد بعد لمن سوف تصوت، وبالتالي يشتد التركيز على مناظرة ثلاثية هي الثانية قبل عملية الاقتراع. وأهميتها بالغة جدا بالنسبة لمرشح المحافظين على وجه الخصوص.

Elfriede Seefeld receives the first of two injections with a dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine from doctor Elke Obst at a care home DRK-Seniorenwohnpark Grossraeschen, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in Grossraeschen, Germany, December 27, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

ألمانيا- شبان يدافع عن "جرعة ثالثة" من لقاحات كورونا لفئات معينة 04.09.2021

أكد وزير الصحة الألماني أن إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر ضعفاً حتى قبل صدور توصية بهذا الأمر هو لحماية حياة الناس. هذا في وقت واصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفاعه.
Armin Laschet, State Premier of North-Rhine Westphalia and a leader of the Christian Democratic Union party CDU reacts during a CDU party convention in NRW's capital Duesseldorf, Germany, June 5, 2021. Picture taken June 5, 2021. Marcel Kusch/Pool via REUTERS

محطات هامة في مسيرة مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة ميركل 18.08.2021

منذ ترشيحه للمنافسة على منصب المستشار بقي أرمين لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي متردداً في اتخاذ الكثير من القرارات. من يكون هذا المرشح الذي يوصف بالحزم والقوة؟ وما هي أهم المحطات في مسيرته السياسية الطويلة؟

ضحك المرشح الألماني الأوفر حظا لاشيت أدى لتراجعه في استطلاعات الرأي 06.08.2021

تأثير الفيضانات المدمرة في غرب ألمانيا لم يقتصر على سكان المنطقة المتضررة فحسب. إذ ألقى بظلاله أيضاً على الحملات الانتخابية للأحزاب وعلى مرشحيها لمنصب المستشار. فبعد سلسلة من الزلّات، تراجعت تقييمات المرشح عن الحزب المسيحي الديمقراطي الأوفر حظاً أرمين لاشيت، بعد انتشار صور له وهو يضحك خلال زيارة لبلدة اجتاحتها الفيضانات، وأثارت انتقادات لاذعة له ولحزبه، وكذلك لغيره من الأحزاب ومرشحيها.
Thuringia's leader of far-right Alternative for Germany (AfD) party Bjoern Hoecke addresses an election rally in Haldensleben, eastern Germany on May 28, 2021. - Saxony-Anhalt will go to the polls in the regional elections on June 6, 2021. (Photo by Ronny Hartmann / AFP) (Photo by RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images)

لماذا يدعم الناخبون الشباب "حزب البديل" في شرق المانيا؟ 12.06.2021

إذا امتلك الناخبون الشباب في شرق ألمانيا كلمة الفصل والأغلبية اللازمة، لحقق حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي فوزا كبيرا هناك. وهذا يدفع للسؤال لماذا يميل شباب شرق ألمانيا إلى اليمين الشعبوي أكثر؟
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