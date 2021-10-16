يعد الحزب المسيحي الديمقراطي CDU، وهو حزب المستشارة أنغيلا ميركل الحزب الأقوى في ألمانيا. ويتحالف هذا الحزب مع شقيقه الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري منذ عقود في الانتخابات البرلمانية وعلى صعيد الحكم.

قام الحزب المسيحي الديمقراطي بتعيين كونراد أديناور كأول مستشار ألماني للجمهورية الاتحادية، وأدى منذ تأسيسه سنة 1945 إلى طبع المنهج السياسي في ألمانيا. وحتى الآن ينتمي خمسة من مستشاري ألمانيا الثمانية لهذا الحزب. يتولى أرمين لاشيت رئاسة الحزب وهو مرشحه للانتخابات البرلمانية الألمانية 2021.