الحريري: لن أترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

عشية استشارات مخصصة لتكليف شخصية تأليف الحكومة، وسط انقسام سياسي حاد ومطالبة المتظاهرين بحكومة اختصاصيين، قال سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2019) إنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه أصر على إجراء المشاورات الرسمية لاختيار رئيس جديد للوزراء يوم غد الخميس كما هو مقرر.

وغرد الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف في تغريدته "ولما تبين لي أنه رغم إلتزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أانني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتابع "وأنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت. وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

وجاءت خطوة الحريري في وقت لا يلوح في الأفق اسم أي مرشح بديل، ما يزيد من تعقيدات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان. كما أن توافق القوى السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة لا يعني أن ولادتها ستكون سهلة، خصوصاً مع عدم التوافق على شكل الحكومة التي يريدها المتظاهرون.



ص.ش/أ.ح (د ب ا، رويترز، أ ف ب)