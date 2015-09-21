تعد الحروق الجلدية من أكثر الإصابات التي تتم معاينتها في العيادات الطبية والمستشفيات، ومن أبرز أسبابها التعرض لألسنة اللهب والمواد الكيميائية والسوائل ذات الحرارة المرتفعة والأجسام الحادة.

تؤثر بعض الحروق على الطبقة السطحية من الجلد، وتعرف عندها بحروق الدرجة الأولى. وحينما يصل الضرر إلى بعض الطبقات الواقعة تحت الجلد، يعرف بالحرق العميق جزئيا أو الحرق من الدرجة الثانية. فيما يطلق على الحرق الذي يصيب كافة الطبقات بحرق الدرجة الثالثة. أما حرق الدرجة الرابعة فهو يشمل إضافة إلى ذلك إصابة الأنسجة الأعمق، مثل العضلات أو العظام.