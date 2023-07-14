الحرمان من النوم.. آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية

إذا كنت تعاني من اضطرابات النوم وتمضي الليل في التقلب من جهة لأخرى، فستشعر حتما في اليوم التالي بالتعب والإرهاق وضعف التركيز، وقد يتفاقم الوضع ويتسبب بحدوث مشكلات صحية خطيرة. لهذا السبب ينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلا لتتجنب الآثار الصحية السيئة للحرمان من النوم.

وتشمل العلامات الملحوظة للحرمان من النوم ما يلي:

النعاس المفرط

التثاؤب المتكرر

الغضب

التعب أثناء النهار

الإفراط بتناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن

آثار طويلة المدى للحرمان من النوم

يحتاج الجسم إلى النوم ، تماما كما يحتاج إلى الهواء والطعام ليعمل في أفضل حالاته. أثناء النوم، يشفي الجسم نفسه ويعيد توازنه الكيميائي. وبدون قسط كافٍ من النوم، لن يعمل الدماغ والجسم بشكل طبيعي. الأمر الذي يؤدي بدوره أيضا إلى انخفاض جودة حياتك بشكل كبير.

فالحصول على أقل من 7 ساعات من النوم بشكل منتظم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى عواقب صحية تؤثر على جسمك بالكامل، فقد وجدت إحدى الدراسات السابقة أن قلة النوم في الليل يزيد من خطر الموت المبكر.

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي المركزي

أثناء النوم تتشكل مسارات بين الخلايا العصبية في الدماغ، والتي تساعد بدورهاعلى تذكر المعلومات. ويؤدي الحرمان النوم إلى إرهاق الدماغ وتعطيل تشكل هذه المسارات، والطريقة التي يرسل بها الجسم المعلومات ويعالجها.

كما يؤثر الحرمان من النوم أيضا سلبا على قدراتك العقلية وحالتك العاطفية. وقد تشعر بالضيق والتقلبات المزاجية. كما يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات متسرعة وخاطئة.

وإذا استمر الحرمان من النوم لفترة طويلة، فقد تبدأ بالهلوسة، رؤية أو سماع أشياء ليست موجودة بالفعل، بالإضافة إلى مخاطر نقسية مثل الاكتئاب والأفكار الانتحارية أخرى.

النوم بشكل أفضل

التأثير على الجهاز المناعي

تؤثر قلة النوم على وظيفة الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة والسيتوكينات، التي يستخدمها الجسم في مكافحة الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات. وفي حال عدم الحصول على قسط كاف من النوم سيستغرق الجسم وقتًا أطول للتعافي من المرض ويزداد خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب.

وبحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني، ينصح الخبراء بالنوم باكرا للحصول على مدة كافية من النوم، وتجنب احتساء القهوة قبل موعد النوم بأربع ساعات، وأيضا عدم مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف المحمول بسبب تأثير الإضاءة المزعج.

كما يُنصح بأن تكون غرفة النوم مظلمة تماما وهادئة.

ر.ض