 الحرمان من النوم.. آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.07.2023

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صحة

الحرمان من النوم.. آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يستنزف قدراتك العقلية ويعرض صحتك الجسدية للخطر. وقد ربطت العديد من الدراسات قلة النوم بعدد من المشاكل الصحية، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة.

صورة رمزية

إذا كنت تعاني من اضطرابات النوم وتمضي الليل في التقلب من جهة لأخرى، فستشعر حتما في اليوم التالي بالتعب والإرهاق.

مختارات

قيلولة بعد الظهر على الأريكة يمكن أن تكون شيئًا لطيفًا. لكن ليس لأجل هذا تُصنع الأرائك. فهي مصممة للاسترخاء في وضع مستقيم. لماذا نحب النوم على الأريكة وهل هو أمر صحي، ولماذا يحذر الخبراء من ذلك؟

يعتقد كثيرون أنهم يستطيعون تعويض ما فاتهم من نوم، في عطلة نهاية الأسبوع مثلًا! لكن خبراء يحذرون من المبالغة في الاعتقاد بأنه يمكن "تعويض" ساعات النوم الفائتة بسهولة! فماذا يقول العلم عن "تعويض النوم"؟

إذا كنت تعاني من  اضطرابات النوم  وتمضي الليل في التقلب من جهة لأخرى، فستشعر حتما في اليوم التالي بالتعب والإرهاق وضعف التركيز، وقد يتفاقم الوضع ويتسبب بحدوث مشكلات صحية خطيرة. لهذا السبب ينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلا لتتجنب الآثار الصحية السيئة للحرمان من النوم.

وتشمل العلامات الملحوظة للحرمان من النوم ما يلي:

النعاس المفرط

التثاؤب المتكرر

الغضب

التعب أثناء النهار

الإفراط بتناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن

 

آثار طويلة المدى للحرمان من النوم

يحتاج الجسم إلى  النوم ، تماما كما يحتاج إلى الهواء والطعام ليعمل في أفضل حالاته. أثناء النوم، يشفي الجسم نفسه ويعيد توازنه الكيميائي. وبدون قسط كافٍ من النوم، لن يعمل الدماغ والجسم بشكل طبيعي. الأمر الذي يؤدي بدوره أيضا إلى انخفاض جودة حياتك بشكل كبير.

فالحصول على أقل من 7 ساعات من النوم بشكل منتظم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى عواقب صحية تؤثر على جسمك بالكامل، فقد وجدت إحدى الدراسات السابقة أن قلة النوم في الليل يزيد من خطر الموت المبكر.

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي المركزي

أثناء النوم تتشكل مسارات بين الخلايا العصبية في الدماغ، والتي تساعد  بدورهاعلى تذكر المعلومات. ويؤدي الحرمان النوم إلى إرهاق الدماغ وتعطيل تشكل هذه المسارات، والطريقة التي يرسل بها الجسم المعلومات ويعالجها.

كما يؤثر الحرمان من النوم أيضا سلبا على قدراتك العقلية وحالتك العاطفية. وقد تشعر بالضيق والتقلبات المزاجية. كما يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات متسرعة وخاطئة.

وإذا استمر الحرمان من النوم لفترة طويلة، فقد تبدأ بالهلوسة، رؤية أو سماع أشياء ليست موجودة بالفعل، بالإضافة إلى مخاطر نقسية مثل الاكتئاب والأفكار الانتحارية أخرى.

النوم بشكل أفضل

التأثير على الجهاز المناعي

تؤثر قلة النوم على وظيفة الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة والسيتوكينات، التي يستخدمها الجسم في مكافحة الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات. وفي حال عدم الحصول على قسط كاف من النوم سيستغرق الجسم وقتًا أطول للتعافي من المرض ويزداد خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب.

وبحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني، ينصح الخبراء بالنوم باكرا للحصول على مدة كافية من النوم، وتجنب احتساء القهوة قبل موعد النوم بأربع ساعات، وأيضا عدم مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف المحمول بسبب تأثير الإضاءة المزعج.

كما يُنصح بأن تكون غرفة النوم مظلمة تماما وهادئة.

ر.ض

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


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