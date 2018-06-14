 ″الحركة بركة″ـ خبراء يحذرون من مخاطر جلوس النساء لفترات طويلة | عالم المنوعات | DW | 03.07.2018

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منوعات

"الحركة بركة"ـ خبراء يحذرون من مخاطر جلوس النساء لفترات طويلة

" الحركة بركة".. هكذا نسمع عن أهمية التحرك وعدم اتباع نمط الحياة المعتمد على وسائل الترفيه والتي ربما تؤدي إلى الراحة مؤقتاً، ولكن على المدى الطويل قد تصيب الإنسان بأمراض عدة، خاصة السيدات، طبقاً لدراسة علمية حديثة.

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حذرت دراسة علمية حديثة أجريت في جامعة كوينزلاند الأسترالية من مخاطر جلوس المرأة لفترات طويلة حتى لو مارست الرياضة في أوقات أخرى.

مختارات

وأوضح الباحثون في موقع ميديكال نيوز الأمريكي، أن الكثير من السيدات وخاصة من هن في سن متقدمة يجلسن لفترت طويلة، سواء كان ذلك لمشاهدة التلفاز أو لاستخدام أجهزة الكمبيوتر أو القراءة أو لأسباب تتعلق بالصحة وعدم القدرة على التحرك. وأشار الباحثون إلى أن المدة التي أصبح الإنسان يقضيها بشكل عام في الجلوس ازدادت بمرور الوقت، فمع توفير العديد من سبل الراحة المتمثلة في خدمات توصيل الطعام على سبيل المثال أو تناول الوجبات السريعة، وكذلك قيادة السيارات، تقل أيضا الفترات التي تتحرك فيها المرأة.

وأكد المشرفون على هذه الدراسة، والتي نشرت نتائجها في دورية علم الأوبئة الأمريكية، أن الجلوس لفترة طويلة لا يعوضه ممارسة الرياضة، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السمنة والسكري وأمراض القلب وربما يؤدي إلى ضمور المخ في بعض الحالات المتقدمة في العمر، بحسب الموقع المهتم بالدراسات العلمية والأخبار الطبية.

ووفقاً لموقع توب هيلث جورنال الأمريكي، والذي نشر الدراسة أيضاً، تتبع الباحثون النمط الحياتي لـ 5462 سيدة في منتصف العمر لمدة 12 عاماً للتنبؤ بالنتائج. ووجدوا أن جلوس السيدات لفترات طويلة من شأنه أن يؤثر على قدرتهن على التماثل للشفاء في حالة الإصابة بأي  نوع من الأمراض أو في حالة تعرضهن لإصابات. ونصح الخبراء بضرورة التحرك كل نصف ساعة وعدم الجلوس باستمرار لأداء مهمة ما، دون إغفال ممارسة الرياضة أيضاً، كما أوضح الموقع.

س.م

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    الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    الجري للأصحاء فقط

    تساعد الرياضة على تجنب الإصابة بالبرد، إلا أن الأطباء المختصين ينصحون بعدم ممارستها مباشرة بعد الشفاء من نزلة البرد، فإرهاق الجسم يسهل لفيروسات البرد مهاجمة عضلة القلب.

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    الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    لا بد من توخي الحذر

    تعد رياضة الجري من أكثر أنواع الرياضة التي يمارسها الألمان للحفاظ على لياقتهم البدنية، وقد تبدو هذه الرياضة بسيطة إلا أن الأطباء يشددون على ضرورة توخي الحذر لدى ممارستها.

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    الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    في الهواء الطلق ... لزيادة المتعة

    ينصح خبراء الرياضة بممارسة الجري لمسافات طويلة في الطبيعة فوق الحجارة والأغصان المتساقطة من الأشجار. فالجري في الطبيعة ممتع أكثر من الجري في القاعات الرياضية، لأنه يساعد على تحسين القدرة على التوازن، ويفعل جميع حواس الجسم. أما بالنسبة للمبتدئين فمن الأفضل لهم الجري على أرض منبسطة.

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    الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    لا تبذل جهدا أكثر من اللازم

    يتوجب على المبتدئين تعويد أجسامهم على الأعباء غير المألوفة. فكثيرون يبذلون جهدا أكثر من اللازم، ويرغبون في تحقيق الكثير بسرعة. وهو ما لا ينصح به خبراء الرياضة. إذ يتوجب أن تكون اللياقة البدنية للمرء كافية حتى يتمكن من الجري بدون مشاكل.

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    الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    شروط البدء

    الشرط الأساسي للجري بدون مشاكل هو تهيئة الجهاز الحركي، وهنا ينصح خبراء الرياضة بإجراء اختباران حركيان للتأكد من مدى استعداد الجسم. الأول هو اختبار الانحناء للأمام، لاحتبار مدى مرونة المفاصل والأربطة، أما الثاني فهو اختبار القرفصة التي تظهر مدى القدرة على التوازن والتنسيق.

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    الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    حذار من إجهاد العضلات

    يشدد خبراء الرياضة على ضرورة أن تكون رؤوس أصابع القدم بالاتجاه الصحيح، والجذع مستقيم. فإنحناء المرء بشدة نحو الأمام أو الخلف يجهد عضلات الجذع.

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    الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    الحذاء المناسب

    ولاختيار الحذاء الرياضي المناسب دور مهم أيضا. إذ يساعد على امتصاص الصدمة التي تصيب القدم عند كل خطوة، كما أن الحذاء الرياضي المناسب له تأثير على المعلومات القادمة عبر باطن القدم وعضلاته إلى الجهاز العصبي والعضلات الأخرى ما يساعد على الجري بشكل متوازن ومريح.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

مختارات

الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

تساعد رياضة الجري على التغلب على السمنة والضغط وانسداد الشرايين، إلى جانب فوائد أخرى كثيرة، لكن الخبراء يشددون على ضرورة ممارستها بشكل سليم. جولة مصورة تعرفكم على بعض النصائح والإرشادات الضرورية للجري بالشكل الصحيح. (25.01.2014)  

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