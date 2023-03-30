الحرس الثوري يعترف بمقتل مستشار عسكري في هجوم "إسرائيلي" على سوريا

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن أحد مستشاريه العسكريين قُتل في هجوم اتهمت فيه إسرائيل على العاصمة السورية دمشق الجمعة (31 مارس/آذار 2023).

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة، القصف على بعض المراكز في دمشق وضواحيها فجر يومي أمس الخميس واليوم الجمعة.

وكانت صواريخ قد استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا متهمة إسرائيل بشنها.

وهذه ثاني ضربة تتهم فيها إسرائيل قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ كان عسكريان سوريان قد أصيبا في قصف ليل الأربعاء الخميس قرب العاصمة السورية.

واستهدفت الصواريخ بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق. وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.

ونفذت إسرائيل ست غارات جوية في سوريا هذا الشهر حسب المرصد.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا عبر حزب الله اللبناني وميليشيات أخرى.

ز.أ.ب/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)