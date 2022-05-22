الحرس الثوري الإيراني

هل يعتبر النفط الإيراني بديلاً للنفط الروسي؟

من أين ستحصل ألمانيا على النفط والغاز إذا كانت تريد إنهاء اعتمادها على روسيا؟ يخضع هذا السؤال حاليًا للنقاش الساخن في ألمانيا. استوردت ألمانيا أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام من روسيا كل يوم في عام 2020، وهو ثلث إجمالي الواردات. من الناحية النظرية، يمكن لإيران أن تحل محل روسيا، رغم تعقيد المشهد.