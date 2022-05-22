تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. ويشكل هذا التصنيف عقبة كبيرة أمام توقيع الاتفاق النووي مع إيران. ويتبع للحرس الثوري قوات الباسيج شبه العسكرية والتي تضم ألويتها عشرات الميليشات المسلحة.
تتمثل مهمة الحرس الثوري الإيراني / باسداران في الدفاع في حماية نظام الجمهورية الإسلامية عن طريق منع التدخل الأجنبي والانقلابات ومحاربة التطرف وقمع المظاهرات. ويُقدر عدد قواته بحوالي 125 ألف عسكري تضم ألوية برية وبحرية وجوية.
من أين ستحصل ألمانيا على النفط والغاز إذا كانت تريد إنهاء اعتمادها على روسيا؟ يخضع هذا السؤال حاليًا للنقاش الساخن في ألمانيا. استوردت ألمانيا أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام من روسيا كل يوم في عام 2020، وهو ثلث إجمالي الواردات. من الناحية النظرية، يمكن لإيران أن تحل محل روسيا، رغم تعقيد المشهد.