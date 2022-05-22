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الحرس الثوري الإيراني

تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. ويشكل هذا التصنيف عقبة كبيرة أمام توقيع الاتفاق النووي مع إيران. ويتبع للحرس الثوري قوات الباسيج شبه العسكرية والتي تضم ألويتها عشرات الميليشات المسلحة.

تتمثل مهمة الحرس الثوري الإيراني / باسداران في الدفاع في حماية نظام الجمهورية الإسلامية عن طريق منع التدخل الأجنبي والانقلابات ومحاربة التطرف وقمع المظاهرات. ويُقدر عدد قواته بحوالي 125 ألف عسكري تضم ألوية برية وبحرية وجوية.

الحرس الثوري الإيراني يعترف بمقتل أحد ضباطه في طهران

الحرس الثوري الإيراني يعترف بمقتل أحد ضباطه في طهران 22.05.2022

اعترف الحرس الثوري الإيراني بمقتل أحد ضباطه في طهران في عملية وصفها بـ "الإرهابية". والضابط المذكور برتبة عقيد ويدعى "صياد خدائي" وكان حارب في سوريا والعراق. الحرس اتهم في بيان "الاستكبار العالمي" بالوقوف وراء العملية.

هل يعتبر النفط الإيراني بديلاً للنفط الروسي؟ 05.04.2022

من أين ستحصل ألمانيا على النفط والغاز إذا كانت تريد إنهاء اعتمادها على روسيا؟ يخضع هذا السؤال حاليًا للنقاش الساخن في ألمانيا. استوردت ألمانيا أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام من روسيا كل يوم في عام 2020، وهو ثلث إجمالي الواردات. من الناحية النظرية، يمكن لإيران أن تحل محل روسيا، رغم تعقيد المشهد.
إيران: الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا بات وشيكا

إيران: الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا بات وشيكا 03.04.2022

أكد وزير الخارجية الإيراني أن "الكرة في ملعب الولايات المتحدة" بخصوص إعادة إحياء الاتفاق النووي لبلاده. وتشير تقارير إلى أن وضع الحرس الثوري الذي تدرجه الولايات المتحدة ضم قائمة الإرهاب هو نقطة الخلاف الرئيسية حاليا.
برزاني: كردستان تواجه مقاومة إيرانية لتطوير قطاع النفط والغاز

برزاني: كردستان تواجه مقاومة إيرانية لتطوير قطاع النفط والغاز 29.03.2022

تقارير إعلامية تضع الهجوم الإيراني منتصف الشهر الجاري على أربيل في سياق مصالح الطاقة للأطراف الإقليمية، وليس كما أعلن الحرس الثوري بأنه ردّ عسكري على هجوم إسرائيلي سابق. رئيس إقليم كردستان يؤكد هذا الطرح في منتدى الطاقة.
بلينكن في إسرائيل للقاء وزراء عرب مع تقدم مفاوضات النووي الإيراني

بلينكن في إسرائيل للقاء وزراء عرب مع تقدم مفاوضات النووي الإيراني 28.03.2022

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات المتحدة في صحراء النقب لمناقشة عدة ملفات على رأسها مباحثات الملف النووي الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني حجر عثرة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي

الحرس الثوري الإيراني حجر عثرة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي 27.03.2022

هل بات الاتفاق النووي الإيراني وشيكا؟ الطرف الإيراني يجيب بنعم، والأمريكي يستبعد ذلك. وجهة الخلاف الرئيسية وفق تصريحات مسؤولي الطرفين، تتركز على الحرس الثوري وما إن كان سيُرفع من على قائمة الإرهاب.
هل يرضخ بايدن للضغوط بشأن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب؟

هل يرضخ بايدن للضغوط بشأن رفع الحرس الثوري من "قائمة الإرهاب"؟ 19.03.2022

وسط إصرار إيران على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" الأمريكية، ضمن أي تفاهم لإحياء الاتفاق النووي، تزداد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يدرس فعلاً القيام بهذه الخطوة التي يعتبرها خبراء رمزية.
صواريخ على أربيل واكتشاف خلية إسرائيلية - ما مغزى رسائل إيران؟

صواريخ على أربيل واكتشاف خلية "إسرائيلية" - ما مغزى رسائل إيران؟ 15.03.2022

يرى خبراء أن إيران أرادت بقصفها لمنشآت قالت إنها لإسرائيل في كردستان العراق وإعلانها عن شبكة "تجسس إسرائيلية"، إرسال رسائل لدول فاعلة إقليمياً ودولياً. فلماذا هذا التوقيت وما تأثير ذلك على مفاوضات "النووي الإيراني"؟
بعد استهداف أربيل .. طهران تقول إنها حذرت بغداد مرارا

بعد استهداف أربيل .. طهران تقول إنها حذرت بغداد مرارا 14.03.2022

طهران تعلن أنها حذرت بغداد من استخدام أراضيها من أطراف أخرى لشن هجمات ضد إيران، بعد استهداف الحرس الثوري مدينة أربيل بصواريخ باليستية. تطور يأتي على ضوء توقف محادثات النووي الإيراني بعد طلب روسي.

العراق يستدعي سفير إيران احتجاجا على قصف أربيل

العراق يستدعي سفير إيران احتجاجا على قصف أربيل 13.03.2022

استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن هجوم بالصواريخ الباليستية على أربيل، تبناه الحرس الثوري الإيراني. كما نددت الولايات المتحدة بالهجوم مؤكدة دعم شركائها في بغداد وأربيل.
الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف أربيل بالصواريخ الباليستية

الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف "أربيل" بالصواريخ الباليستية 13.03.2022

أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف ما قال إنه "مركز استراتيجي إسرائيلي" في إقليم كردستان شمالي العراق بـ 12 صاروخاً باليستياً في عملية قال إنها تأتي كرد على مقتل اثنين من ضباطه في بقصف إسرائيلي قرب دمشق.
الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل إسرائيل اثنين من ضباطه في سوريا

الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل إسرائيل اثنين من ضباطه في سوريا 08.03.2022

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي قرب دمشق، متوعدا إسرائيل بدفع "ثمن جريمتها". وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت إن هجوما إسرائيليا استهدف دمشق أودى بحياة مدنيين اثنين وتسبب في خسائر مادية.
الملف النووي - طهران تتمسك بـخطوطها الحمراء وتطلق قمرا عسكريا

الملف النووي - طهران تتمسك بـ"خطوطها الحمراء" وتطلق قمرا عسكريا 08.03.2022

أكدت إيران مجددا تمسكها بـ"الخطوط الحمراء" في مفاوضاتها بشأن ملفها النووي التي بلغت مرحلة حاسمة. تزامن ذلك مع إعلان طهران نجاح وضع قمر اصطناعي عسكري ثانٍ في المدار، مما يثير مخاوف بشأن برامجها النووية والصاروخية.
اتهامات متبادلة بين طهران وواشنطن.. ماذا يحدث في خليج عمان؟

اتهامات متبادلة بين طهران وواشنطن.. ماذا يحدث في خليج عمان؟ 03.11.2021

أعلنت إيران أن البحرية التابعة لحرسها الثوري أحبطت محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط، الأمر الذي نفاه البنتاغون بشدة. يأتي ذلك في أوج توتر بين البلدين اللذين يتبادلان باستمرار الاتهامات "باستفزازت" في مياه الخليج.
عقوبات أمريكية على شبكات مالية تدعم حزب الله والحرس الثوري

عقوبات أمريكية على شبكات مالية "تدعم" حزب الله والحرس الثوري 17.09.2021

صنّفت واشنطن كيانات وأعضاء قالت إنهم يعملون في شبكة مالية تقوم بتمويل حزب الله، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الميسّرين الماليين وشركات وهمية تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
إيران والرهائن.. تلاعب بمصير المعتقلين للضغط على بلدانهم

إيران والرهائن.. تلاعب بمصير المعتقلين للضغط على بلدانهم 11.08.2021

بشكل منهجي وتعسفي، يتم في إيران اعتقال أجانب أو إيرانيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة وتقديمهم للمحاكمة. وتستخدم القيادة في طهران هؤلاء كورقة ضغط ضد دول عديدة، من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
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