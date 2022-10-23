الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ثلث اقتصاد البلاد

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الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا رائدا في تشغيل اقتصاد البلاد. ويهيمن الحرس على المطارات والموانئ بشكل يضمن نوع البضائع ووجهتها. كما يدير الحرس شركات تدين بالولاء للنظام.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج إن "185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلا، قُتلوا" في الاحتجاجات، هذا في وقت اخترق نشطاء التلفزيون الحكومي ووضعوا إشارة مناوئة للمرشد الأعلى علي خامنئي.
تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك. فما الذي قد دفع إيران للدخول إلى هذا المعترك؟ وأي مكاسب ترجوها طهران من دعم روسيا؟
جهّز الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على إيران لتزويدها روسيا بمسيّرات حربية، وذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الهجمات التي تشنها روسيا بالمسيّرات في أوكرانيا.
حين يقدم أحدهم 40 مليار دولار لشراء موقع تويتر، وتفكك جسور لعبور يخت عملاق، وحين يزداد الأثرياء ثراء؛ يرى بعض الفلاسفة أن هناك مشكلة وشيء ما غير صحيح في النظام الاقتصادي. هل تقدم نظرية الشمولية الاقتصادية الحل؟
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