 الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ثلث اقتصاد البلاد | DW الأخبار | DW | 24.10.2022

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DW الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ثلث اقتصاد البلاد

الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا رائدا في تشغيل اقتصاد البلاد. ويهيمن الحرس على المطارات والموانئ بشكل يضمن نوع البضائع ووجهتها. كما يدير الحرس شركات تدين بالولاء للنظام.

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