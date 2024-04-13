الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة "مرتبطة" بإسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري احتجز سفينة "مرتبطة" بإسرائيل قرب مضيق هرمز". وأكدت كل من الشركتين المشغلة والمالكة للسفينة العملية، التي وصفتها إسرائيل بأنها "قرصنة" و "انتهاك للقانون الدولي".

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم السبت (13 أبريل/نيسان 2024) أن الحرس الثوري سيطر على السفينة إم.إس.سي أريس التي قالت إنها "مرتبطة بإسرائيل" وإنه يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة التي ترفع علم البرتغال واحتجزتها.

وأعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات "مرتبطة" بإسرائيل في مياه الخليج على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة أن "العملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز" موضحة أن السفينة "ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر" و"يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية" الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالتا "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" البريطانيتان للأمن البحري، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل "سلطات إقليمية" على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

ولفتت "أمبري" إلى أنها اطلعت على "لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن"، لافتة إلى أن هذا الأسلوب "استُخدم سابقاً من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

تأكيد احتجاز السفينة

من جانبها، قالت شركة الشحن الدولية زودياك ماريتايم في بيان إن " إم.إس.سي" هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية.

وقالت الشركة التي يملك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر جزءا فيها إن "إم.إس.سي هي المسؤولة عن جميع أنشطة السفينة بما فيها عمليات الشحن والصيانة.. ملكية السفينة المحتجزة تعود لشركة غورتال شيبينغ كونها الممول وتم تأجيرها لشركة إم.إس.سي تأجيراً طويل الأجل. وغورتال شيبنغ تابعة لزودياك ماريتايم".

من جانبها أكدت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة للسفينة "ميديتيرنيان شيبينغ كومباني" (ام اس سي) في بيان اعتلاء السلطات الإيرانية السفينة إم.إس.سي أريس بواسطة هليكوبتر في أثناء مرورها بمضيق هرمز، وقالت "نأسف لتأكيد أن السلطات الإيرانية اعترضت السفينة ام اس سي أريز (MSC Aries) (...) المستأجرة من قبل ام اس سي" و"هناك 25 من أفراد الطاقم على متنها". وأوضحت أن السفينة "مملوكة لشركة غورتال شيبينغ لتابعة لشركة زودياك ماريتايم.

إسرائيل: إيران نفذت عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي

وفي أول رد من جانب إسرائيل قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها. وأضاف كاتس "نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي".

وتابع كاتس: "أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور". ولم يعلق الوزير الإسرائيلي على هوية السفينة.

وفي أعقاب صدور بيان يشير إلى احتجاز سفينة في المياه بين الإمارات وإيران، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان، دون أن يشير إلى عملية احتجاز السفينة، إن "إيران ستتحمل العواقب في حالة اختيارها المزيد من التصعيد... إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر.. مستعدون أيضا للرد".

تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسباً لهجوم إيراني محتمل رداً على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى، ونُسبت لإسرائيل، التي لم تؤكد أو تنف ذلك.

ع.ح/ع.ج.م (رويترز ، أ ف ب)