الحرس الثوري الإيراني.. قوة عسكرية ضاربة ونفوذ سياسي كبير

شنت أمريكا ضربات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف على صلة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم ألقي باللوم فيه على جماعات مسلحة مدعومة من إيران. فما النفوذ الذي يمتلكه الحرس الثوري والدور الذي يلعبه داخل إيران وخارجها؟

منذ بدء الجماعات الموالية لإيران شن هجمات على أهداف أمريكية في المنطقة، تكثر الأسئلة عن الحرس الثوري الإيراني والنفوذ الذي يتمتع به والدور الذي يلعبه في إيران وخارجها. إذ يعتبر الحرس الثوري، القوة العسكرية المهيمنة في إيران، بقواته البرية والبحرية والجوية وجناحه المخابراتي. وقد ازداد الاهتمام والحديث عن هذا الموضوع بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جوية أمس الجمعة (الثاني من فبراير/ شباط 2024) في العراق وسوريا ضد أهداف على صلة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التي تدعمها طهران. وهذه بعض الحقائق والأسئلة والأجوبة عن هذه القوة الضاربة لإيران:

* ما هي قوات الحرس الثوري الإيراني؟

تشكل الحرس الثوري عقب قيامالثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية النظام الديني الشيعي الحاكم وتوفير ثقل مقابل للقوات المسلحة التقليدية. ويتبع الحرس الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وله نحو 125 ألف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية. ويقود الحرس أيضا ميليشيا (الباسيج) وهي قوة من المتطوعين موالية للمؤسسة الدينية وتُستخدم في كثير من الأحيان لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونفذت ميليشيا الباسيج هجمات "الموجات البشرية" على القوات العراقية خلال حرب الثمانينيات. وفي زمن السلم، تفرض القوانين الاجتماعية الإسلامية في إيران. ويقول محللون إن متطوعي الباسيج قد يصل عددهم إلى الملايين، منهم مليون عضو نشط.

وفيلق القدس هو ذراع التجسس الخارجي وشبه العسكري للحرس الثوري الإيراني الذي يؤثر بشدة على الجماعات المسلحة المتحالفة معه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من لبنان إلى العراق ومن اليمن إلى سوريا. ويقاتل أعضاؤه لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية ودعموا قوات الأمن العراقية في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات القليلة الماضية.

وقتلت الولايات المتحدة قائد الفيلق، الميجر جنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في العراق عام 2020. وأثار موته مخاوف من اندلاع صراع كبير. وقال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني في وقت لاحق إن قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكفي للانتقام لاغتيال سليماني.

يمتلك الحرس الثوري الكثير من معدات القتال التقليدية وقدرات ظهرت خلال مشاركته في الصراعين بسوريا والعراق. صورة من: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

وعلى مدار سنوات، سعى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية وتفرض عليه عقوبات، إلى تشكيل الشرق الأوسط وصياغته بصورة تخدم مصالح طهران. وعلى سبيل المثال، أسس حزب الله اللبناني في عام 1982 لتصدير الثورة الإسلامية الإيرانية ومحاربة القوات الإسرائيلية التي غزت لبنان في العام نفسه. وحزب الله يمثل الآن قوة عسكرية كبيرة تلعب دورا في الصراعات الإقليمية.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول عربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

يتبع الحرس الثوري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مباشرة صورة من: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

* ما القدرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني؟

يشرف الحرس على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانيةالذي يعتبره خبراء الأكبر في الشرق الأوسط. واستخدم الحرس هذه الصواريخ في هجمات ضد المسلحين في سوريا وجماعات إيرانية كردية معارضة في شمال العراق. وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم على إيران في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة عام 2019 أدى إلى تعطيل أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط في السعودية. ونفت إيران أي تورط في الهجوم.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى برنامج إيران الصاروخي بوصفه واحدا من الموضوعات التي لم يتناولها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقال إنه انسحب من الاتفاق لهذا السبب في عام 2018. ويمتلك الحرس الثوري الكثير من معدات القتال التقليدية وقدرات ظهرت خلال مشاركته في الصراعين بسوريا والعراق.

* ما موقع الحرس الثوري في النظام السياسي؟

يشغل ضباط الحرس الثوري السابقون مناصب رئيسية في المؤسسة الإيرانية، من الحكومة إلى البرلمان. معظم أعضاء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي هم ضباط سابقون في الحرس الثوري الإيراني. وكان تفويض الحرس الثوري بحماية مبادئ الثورة يدفعه إلى التحدث عندما يشعر بأن النظام معرض للخطر.

* ماذا عن المصالح في قطاع الأعمال؟

بعد حرب العراق في الثمانينيات، شارك الحرس الثوري بقوة في عمليات إعادة الإعمار في إيران ووسع نطاق مصالحه الاقتصادية لتشمل شبكة واسعة من الشركات بدءا من مشروعات النفط، والغاز وانتهاء بالتشييد والاتصالات. وتقدر مصالحه الاقتصادية بمليارات الدولارات.

ع.أج/ ع ج (رويترز)