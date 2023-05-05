الحرب في السودان.. منجم ذهب للميليشيات والمرتزقة

منذ عقود، تشكل الاستعانة بالميليشيات في السودان نشاطا مربحا. فالخرطوم لجأت إليهم من قبل إما لتوكل لهم قمع الأقليات الاثنية وحركات التمرد المسلحة أو لإرسالهم للمشاركة في حروب في الخارج. وقاتلت هذه الميلشيات في وقت من الأوقات في اليمن لصالح السعودية والإمارات، كما شاركت في القتال في ليبيا لمعسكرات مختلفة وحاربت في الساحل.

الآن وقد باتت الحرب على أرضها، تنشر قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمقاتلين في تشاد أو النيجر يعلنون دعمهم لها.

ويقول قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان العدو اللدود لدقلو، إن "مرتزقة جاؤوا من تشاد و(جمهورية) أفريقيا الوسطى والنيجر" يقاتلون مع قوات الدعم السريع. وأكد الجيش أخيرا أنه قتل "قناصا أجنبيا".

والأمر نفسه أورده موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، فقد صرح بأن "عدد المرتزقة الذين جاؤوا من مالي وتشاد والنيجر بدعم من قوات الدعم السريع لا يستهان به".

وأكد شهود في الخرطوم أنهم سمعوا مقاتلين من قوات الدعم السريع يتحدثون الفرنسية، وهي لغة لا يتحدث بها السودانيون، ما يشير إلى أنهم قد قد يكونوا تشاديين.

وتدير عائلة دقلو جزءا كبيرا من مناجم الذهب في السودان، ثالث أكبر منتج للمعدن الأصفر في أفريقيا، وبالتالي فهو "يستطيع أن يدفع رواتب لا يمكن لكثيرين في أفريقيا جنوب الصحراء مجاراته فيها"، كما قال لفرانس برس أندريا كريغ من "كينغز كولدج" في لندن. وأضاف أن "تشاديين انضموا فعلا خلال السنوات الأخيرة إلى قوات الدعم السريع من أجل الرواتب".

وتعتبر تشاد البلد المتاخم لاقليم دارفور بغرب السودان، امتدادا طبيعيا بالنسبة لدقلو الذي ينتمي إلى قبيلة الزريقات في دارفور حيث لا يكترث كثير من الرعاة والمزارعين المهددين بالجفاف بالحدود الرسمية.

ومعظم قادة المجموعات المسلحة، بمن فيهم دقلو لهم أصول تشادية. وعلى امتداد الأجيال جندوا رجالا ثم أبناءهم ومنحوهم جميعا "جوازات سفر سودانية وأراضي هجرها أصحابها من القبائل غير العربية الذين اضطروا للنزوح" بسبب الحرب في الإقليم، بحسب ما أكد منذ 2017 مركز أبحاث "سمول أرمز سيرفاي".

احتدام القتال في السودان رغم محادثات بين طرفي الصراع في مدينة جدة السعودية

ليبيا قاعدة خلفية لدقلو!

ويساند مرتزقة آخرون قوات الدعم السريع، وهم مقاتلو مجموعة فاغنر. منذ أن لجأت أفريقيا الوسطى في العام 2018 إلى هؤلاء المقاتلين الروس لقمع تمرد لديها، يقول دبلوماسيون غربيون إنهم كانوا يرون قوافل من المرتزقة الروس في مطار الخرطوم وفي فنادق العاصمة السودانية.

ويشكل السودان قاعدة خلفية، ولكن كذلك مصدر تمويل لفاغنر. فقد وقعت مناجم الذهب التابعة لعائلة دقلو عقودا مع شركات تعمل كواجهات لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، وفق وزارة الخزانة الأمريكية. وأكد الخبير الأمريكي كاميرون هدسون لفرانس برس أن "مجموعة فاغنر لا تحارب اليوم في السودان ولكن لديها مستشارين فنيين".

القاعدة الخلفية لدقلو تقع في واقع الأمر في ليبيا. ويؤكد كريغ أن المناطق الخاضعة لسيطرة اللواء خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق ليبيا، تشكل "ملتقى لتسليم الأسلحة إلى قوات الدعم السريع".

ويتابع الخبير أن دولة الأمارات أرسلت إلى حفتر في 2019 و2021 أطنانا من الأسلحة التي يمكن أن تمنح الآن لقوات الدعم السريع من دون أن يتم رصدها". ويشير إلى وجود "صور تظهر فيها أسلحة إماراتية في السودان".

وجاء أجانب آخرون إلى السودان وسط الفوضى التي عمت بسبب مغادرة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والأجانب الآخرين. ويؤكد هدسون أن "شركات صغيرة خاصة عدة تضم أساسا متقاعدين من القوات البريطانية الخاصة قاموا بإجلاء أشخاص (من السودان) مقابل ما يراوح أحيانا بين 20 ألف و50 ألف دولار".

ويقول ألكس دوفال الخبير في الشؤون السودانية، إن "المال والقتال قابلان للتبادل في السوق السياسية السودانية". ويضيف في نشرة "لندن ريفيو أوف بوكس"، أن "حميدتي يتاجر في الإثنين".

وهو يعتبر أن "قوات الدعم السريع باتت الآن شركة خاصة للمرتزقة عابرة للحدود". و"شركة لاستخراج وبيع الذهب" و"الذراع المسلحة للإمبراطورية التجارية لحميدتي". واذا ما ربح دقلو الحرب "ستصبح الدولة السودانية فرعا لهذه الشركة العابرة للحدود".

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب)