الحرب في أوروبا - الدراما الأوكرانية

ينصب التركيز على اللاعبيّن السياسييّن الدولييّن: بوتين الذي يُنظر إليه في أوكرانيا على أنه إما بطل أو مسبب للحرب، وخصمه فولوديمير زيلينسكي الذي بدأت حياته المهنية غير العادية بدور رئيس أوكراني في مسلسل تلفزيوني والذي أصبح بالفعل رئيسا لأوكرانيا في عام 2019 - وهدفه الوحيد هو إنهاء الحرب. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان تأمل أوكرانيا في دعمهما لها، يسعيان لتحقيق مصالحهما الخاصة.





تقدم المقابلات الحصرية مع خبراء وسياسيين دوليين في أوكرانيا ومع الرئيس الأوكراني زيلينسكي نفسه، وجهة نظر متعددة للحرب التي تعكس العلاقة الصعبة بين أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.





مواعيد البث

الجزء الثاني

DW عربية

الأربعاء 06 أبريل/نيسان2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 06 أبريل/نيسان2022 – 22:15 UTC

الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 01:15 UTC

الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 03:00 UTC

الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 05:15 UTC

الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 09:15 UTC

السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 06:15 UTC

السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 10:15 UTC

السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 15:15 UTC

السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 23:15 UTC

الأحد 10 أبريل/نيسان2022 – 13:15 UTC

الأحد 10 أبريل/نيسان2022 – 19:15 UTC

الإثنين 11 أبريل/نيسان2022 – 16:15 UTC



لجزء الثاني

DW عربية

الأربعاء 13 أبريل/نيسان2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 13 أبريل/نيسان2022 – 22:15 UTC

الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 01:15 UTC

الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 03:00 UTC

الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 05:15 UTC

الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 09:15 UTC

السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 06:15 UTC

السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 10:15 UTC

السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 15:15 UTC

السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 23:15 UTC

الأحد 17 أبريل/نيسان2022 – 13:15 UTC

الأحد 17 أبريل/نيسان2022 – 19:15 UTC

الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 16:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق