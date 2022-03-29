 الحرب في أوروبا - الدراما الأوكرانية | تقارير جديدة | DW | 30.03.2022

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تقارير جديدة

الحرب في أوروبا - الدراما الأوكرانية

أصبحت أوكرانيا مسرحاً لحرب بالوكالة بين روسيا والغرب. وانتهى ذلك بهجوم روسيا على أوكرانيا. الفيلم الوثائقي المؤلف من جزئين يسلط الضوء على كيفية وصول الأمر إلى هذا المستوى.

Ukraine-Krieg - Mykolajiw

Russland Putin

ينصب التركيز على اللاعبيّن السياسييّن الدولييّن: بوتين الذي يُنظر إليه في أوكرانيا على أنه إما بطل أو مسبب للحرب، وخصمه فولوديمير زيلينسكي الذي بدأت حياته المهنية غير العادية بدور رئيس أوكراني في مسلسل تلفزيوني والذي أصبح بالفعل رئيسا لأوكرانيا في عام 2019 - وهدفه الوحيد هو إنهاء الحرب. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان تأمل أوكرانيا في دعمهما لها، يسعيان لتحقيق مصالحهما الخاصة. 

Ukraine-Konflikt - Wolodymyr Selenskyj

تقدم المقابلات الحصرية مع خبراء وسياسيين دوليين في أوكرانيا ومع الرئيس الأوكراني زيلينسكي نفسه، وجهة نظر متعددة للحرب التي تعكس العلاقة الصعبة بين أوروبا والولايات المتحدة وروسيا. 
 


مواعيد البث
الجزء الثاني

DW  عربية

الأربعاء 06 أبريل/نيسان2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 06 أبريل/نيسان2022 – 22:15 UTC
الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 01:15 UTC
الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 03:00 UTC
الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 05:15 UTC
الخميس 07 أبريل/نيسان2022 – 09:15 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 06:15 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 10:15 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 15:15 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان2022 – 23:15 UTC
الأحد 10 أبريل/نيسان2022 – 13:15 UTC
الأحد 10 أبريل/نيسان2022 – 19:15 UTC
الإثنين 11 أبريل/نيسان2022 – 16:15 UTC
 

لجزء الثاني

DW  عربية

الأربعاء 13 أبريل/نيسان2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 13 أبريل/نيسان2022 – 22:15 UTC
الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 01:15 UTC
الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 03:00 UTC
الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 05:15 UTC
الخميس 14 أبريل/نيسان2022 – 09:15 UTC
السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 06:15 UTC
السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 10:15 UTC
السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 15:15 UTC
السبت 16 أبريل/نيسان2022 – 23:15 UTC
الأحد 17 أبريل/نيسان2022 – 13:15 UTC
الأحد 17 أبريل/نيسان2022 – 19:15 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 16:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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