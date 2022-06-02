الحرب تمنع المحلب السوري من الوصول إلى السودان

الأمم المتحدة: عدد النازحين في العالم يصل لمستوى قياسي جديد

قالت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إن عدد من اضطروا للفرار من بلادهم والنازحين داخلياً ارتفع إلى 100 ملايين شخص حول العالم في رقم غير مسبوق، وأن الحرب في السودان وأوكرانيا والوضع في أفغانستان من أهم أسباب الأزمة.