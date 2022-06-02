الحرب تمنع المحلب السوري من الوصول إلى السودان

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تتطلب شجرة المحلب في سوريا عناية فائقة ومناخاً خاصاً وثمارها كانت مرغوبة في السودان، قبل أن تأتي الحرب وتمنع التصدير مما أدى إلى معاناة لدى المزارعين
بعد فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، بات مستقبل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا مقلقا بشكل كبير، لكن هل يوجد بدائل أخرى أمام المنظمات المعنية؟
اختتمت القمة العربية في جدة بعد أن سرق أضواءها حضور الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري بشار الأسد، وتصدر جدول أعمالها النزاعان السوداني واليمني.
قالت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إن عدد من اضطروا للفرار من بلادهم والنازحين داخلياً ارتفع إلى 100 ملايين شخص حول العالم في رقم غير مسبوق، وأن الحرب في السودان وأوكرانيا والوضع في أفغانستان من أهم أسباب الأزمة.
يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.
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