 الحرب الليبية.. إدارة ترامب غير معنية بتحريك عملية السلام | سياسة واقتصاد | DW | 16.07.2019

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سياسة واقتصاد

الحرب الليبية.. إدارة ترامب غير معنية بتحريك عملية السلام

المشهد الليبي يكشف حقيقة أن أطراف الأزمة غير مهتمة بحل دبلوماسي. فيما تستطيع الولايات المتحدة استخدام نفوذها لتحريك الحل السياسي بهذا الاتجاه، لكنها تفعل عكس ذلك فيما يخص الحرب الأهلية في ليبيا.

Libyen Tripolis nach dem Luftangriff auf das Tajoura Detention Center (Getty Images/AFP/M. Turkia)

الحرب الأهلية تمسك بزمام الأمور في ليبيا. فمنذ نيسان/ أبريل تحاصر ميليشيات بقيادة الجنرال خليفة حفتر العاصمة طرابلس. والهجوم الأخير يشكل ذروة التوتر بين جماعتين تدعي كل واحدة منها الأحقية في قيادة ليبيا: من الشرق نجد الجنرال خليفة حفتر وميليشياته يواجهون "حكومة الوحدة الوطنية" بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج في شمال غرب البلاد.

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في مطلع تموز/ يوليو تعرض مخيم اللاجئين في تاجوراء إلى قصف جوي اسفر، حسب معلومات الأمم المتحدة، عن مقتل 53 شخصا وإصابة قرابة 130 آخرين بجروح مختلفة. في وقتها قالت الأمم المتحدة إن الهجمات يمكن أن تقيم كجرائم حرب، وأن احتمال الهجوم عن طريق الخطأ أمر مستبعد، لأن الطرفين حصلا على إحداثيات المعسكر مسبقا لتجنب تعرضه لهجوم من هذا النوع. من جانبها حمّلت حكومة السراج المعترف بها دوليا الجنرال حفتر وجيشه الوطني الليبي مسؤولية الهجوم، لكن حفتر رفض أية مسؤولية عن الحادث.

وبغض النظر عن هوية المهاجمين على مخيم اللاجئين في تاجوراء، فإن مجلس الأمن الدولي أدان الهجوم بشدة ورغب في توثيق ذلك في إعلان أممي رسمي، إلا أن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن عارض صدور إعلان بهذا المعنى ودون توضيح الأسباب. لكن إدانة بهذا الشكل كانت يمكن أن تعتبر نقدا للجنرال حفتر، الذي وعده الرئيس ترامب في نيسان/ابريل الماضي بدعم علني.

تحول في سياسة الولايات المتحدة

وكان البيت الأبيض قد أعلن بعد أيام من اتصال هاتفي بين ترامب والجنرال حفتر الذي جرى في 15 من نيسان/أبريل أن الرئيس ترامب قد ثمن في الاتصال الهاتفي أهمية دور الجنرال حفتر في مكافحة الإرهاب وفي حماية الثروة النفطية في ليبيا، حسب تعبير البيان الرسمي. وأضاف البيان أن الجانبين تحدثا عن تصوراتهما بشأن مرحلة انتقالية في ليبيا تمهد لنظام سياسي ديمقراطي مستقر في البلاد.

Libyen General Chalifa Haftar (picture-alliance/dpa/M. Elshaiky)

الرجل القوي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر

حفتر يقدم نفسه في الخارج على أنه المكافح من أجل ليبيا حرة بدون متطرفين، حيث يعتبر الجنرال نفسه الرجل القوي الذي يطارد الجماعات الإرهابية في ليبيا، مثل ما يسمى "بالدولة الإسلامية". وهو أمر ينال اعجاب الرئيس ترامب طبعا. ورغم ذلك، فإن الإعلان الرسمي عن الاتصال الهاتفي بين حفتر وترامب كانت خطوة غير مالوفة، فواشنطن مازالت رسميا تعترف بشرعية بحكومة السراج كممثلة لليبيا دوليا.  وحتى قبل أيام من الاتصال الهاتفي المذكور، وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادات حادة للجنرال حفتر بسبب هجومه على طرابلس. وفي حينها قال بومبيو إن "مسؤولين حكوميين على مستوى رفيع" أوضحوا "إننا نرفض الهجوم العسكري".

لكن الاتصال الهاتفي اللطيف لترامب مع حفتر يشير إلى موقف مغاير، وهو ما يشكل موقفا "كارثيا"، حسب رأي جيفري فيلتمان، الدبلوماسي الذي عمل ما بين الأعوام 2012 و2018 كسكرتير ثان للشؤون السياسية لدى الأمم المتحدة. وكان أيضا ما بين أعوام 2009 و2012 نائبا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط.

Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär (Getty Images/AFP/R. Arboleda)

الدبلوماسي المخضرم لدى الأمم المتحدة جيفري فيلتمان

حفتر لا يعير أي أهمية للديمقراطية

لكن الولايات المتحدة ليس العضو الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي يدعم حفتر. فروسيا وفرنسا قد أوضحتا رسميا دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية، ولكن، وحسب رأي خبراء، تدعم الدولتان في نفس الوقت الجنرال حفتر. إلى ذلك لا تلتزم دول إقليمية بقرار حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وفق القرار الأممي الصادر في عام 2011. مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تزودان حفتر بالسلاح وتمولان "جيشه الوطني الليبي" بالمال، حسب تقارير إعلامية. والدولتان من أبرز حلفاء ترامب في المنطقة، لكن ترامب لا يمارس نفوذه لمنع شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

ويوضح الخبير الأكاديمي في مؤسسة كارينيغ الفكرية فريدريك ويراي أن تصرف حكومة الولايات المتحدة أعطى الضوء الأخضر لحلفاء حفتر الإقليميين لخرق قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والاستمرار فيما يفعله لحد الآن. ويقول الخبير الأمريكي: "إن ذلك يؤثر سلبا وبشكل كبير على عملية السلام في ليبيا".

ويتابع الخبير الأمريكي ويراي الذي التقى شخصيا حفتر في عام 2014، أنه من غير المحتمل أن يوقف الجنرال حفتر حملته العسكرية الجارية دون ضغط من الخارج". وقال الخبير في حديث مع DW " حفتر يقول من منذ فترة طويلة إنه يريد حكم البلاد". ويوضح الخبير في حديثه "أن حفتر لا يعير الديمقراطية أي أهمية، وهو يعتقد أن ليبيا يجب أن تحكم بقبضة قوية، ويقصد بذلك قبضته القوية".

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الأمم المتحدة تدين الغارة الجوية التي استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين قرب العاصمة الليبية

النفوذ الخارجي هو الحاسم

ولا بد من القول إن لا حفتر وجيشه الوطني الليبي ولا حكومة الوحدة الوطنية بقيادة السراج تولدان انطباعا بانهما معنيان أو مهتمان بحل دبلوماسي للأزمة. ولهذا تأخذ الجهود الدبلوماسية لدول أخرى أهمية استثنائية. ويرى الخبير الأمريكي ويراي أن على حكومة ترامب أن "تطالب بوقف لإطلاق النار"، إضافة إلى التأثير على الأطراف الإقليمية التي تصب الزيت على النار بتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية.

بيد أن الخبير الأمريكي لا يعتقد حقا بأن واشنطن ستمارس فعلا ضغطا على أهم حلفائه في المنطقة، مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الصدد. "فهناك علاقات وروابط شخصية بين حكومة ترامب والدولتين المذكورتين. عدا ذلك تلعب بعض العوامل الإقليمية دورا كبيرا، مثل القلق بشأن إيران"، حسب ما يقول الخبير ويراي.

لكن الدبلوماسي الأممي السابق فيلتمان يحذر من الحرب الأهلية ستكون لها تبعات دراماتيكية على السكان المدنيين في ليبيا، إذا لم تسارع القوى العظمى، مثل الولايات المتحدة، إلى جمع الأطراف المتصارعة حول مائدة المشاورات من أجل إيجاد حل سلمي. ويضيف الدبلوماسي المخضرم أنه يجب على طرفي الصراع البدء جديا بالبحث عن حل سياسي. و"إلا، كما يقول الدبلوماسي الأممي، " ستكون هناك حلب ثانية". " ومن يريد ذلك؟".

كارلا بلايكر/ حسن.ع. حسين 

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


 

مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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