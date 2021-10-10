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الحرب العالمية الثانية

تشكل الحرب العالمية الثانية من 1939 ولغاية 1945 أكبر نزاع عسكري شهدته البشرية. شارك في الحرب 60 دولة وسقط خلالها 70 مليون إنسان. ومن أبرز مراحلها اجتياح باريس صيف 1940 وبدء الهجوم على الاتحاد السوفيتي بعد ذلك بعام.

بدأت الحرب العالمية الثانية بهجوم ألمانيا النازية على بولندا في أول سبتمبر/ أيلول 1939. بعد ست سنوات أي في 2 سبتمبر/ أيلول 1945 انتهت هذه الحرب التي تعد أكبر كارثة للبشرية باستسلام اليابان بعدما استسلمت ألمانيا أمام قوات الحلفاء في مايو/ أيار من نفس العام. وضم الحلفاء مجموعة من الدول المناهضة للنازية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية.

German Chancellor Angela Merkel, and Israeli Prime Minister Naftali Benett, give a joint press conference following a cabinet meeting at the King David hotel in Jerusalem, on October 10, 2021. - Germany's outgoing Chancellor Angela Merkel said Israel's security will be a top priority for every German government during a farewell tour in the Jewish state today, as she prepares to end a 16-year term in office. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

في زيارتها الوداعية.. ميركل تؤكد مجددا التزام بلادها بأمن إسرائيل 10.10.2021

خلال زيارتها لإسرائيل، أكدت ميركل بأن بلادها ستحافظ على التزامها تجاه إسرائيل وسيبقى أمنها أولوية "لأي حكومة ألمانية"، وتحدثت عن اختلاف في مسائل واتفاق حول أخرى. فيما وصف رئيس وزراء إسرائيل ميركل بأنها "بوصلة أخلاقية".
Gastarbeiter aus der Türkei sitzen nach ihrer Schicht auf einer Bank auf dem Gelände der Zeche Neu-Monopol in Bergkamen im Kreis Unna. (Undatiert). | Verwendung weltweit

60 عاما على اتفاقية استقدام عمالة تركية إلى ألمانيا.. ماذا تغير؟ 07.10.2021

بعد الحرب العالمية الثانية، عانت ألمانيا من نقص شديد في العمالة ما دفعها إلى إستحداث برنامج لاستقدام العمالة من الخارج. وفي هذه الأيام تحل ذكرى مرور 60 عاماً على توقيع الاتفاقية مع تركيا لاستقدام العمالة.
Crematory furnace is seen in former Nazi German Concentration Camp Stutthof on 17 March 2012 in Sztutowo, Poland Stutthof was the first Nazi concentration camp built outside of Germany. Completed on September 1939, it was located in a secluded, wet, and wooded area west of the small town of Sztutowo, Freie Stadt Danzig area. (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

القبض على تسعينية ألمانية هربت من المثول أمام المحكمة 30.09.2021

أعلنت محكمة ألمانية أن الشرطة ألقت القبض على مسنة تبلغ من العمر 96 عاما متهمة بتقديم المساعدة على القتل في معسكر اعتقال نازي إبان الحرب العالمية الثانية. العجوزة لم تمثل أمام المحكمة وغادرت منزلها قبل بدء محاكمتها.
Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
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"بلد الآخرين" رواية تاريخية تحكي قصة مهاجرة فرنسية في المغرب 22.08.2021

في روايتها الجديدة التاريخية، تتناول الروائية الفرنسية-المغربية ليلى سليماني، الحائزة على جائزة غونكور للأدب، قصة جدتها الفرنسية التي هاجرت إلى المغرب بعد الحرب العالمية الثانية، لتتزوج وتعيش هناك مع زوجها المغربي.
Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

شتاينماير: بناء جدار برلين "كان يوما مصيريا لنا وللعالم" 13.08.2021

تحيي ألمانيا الذكرى الـ 60 لتشييد جدار برلين الذي قسم ألمانيا وكان رمزا رئيسيا للحرب الباردة وانقسام أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. رئيس ألمانيا اعتبر أن الجدار كان "علامة" على وجود دولة "دون شرعية في نظر مواطنيها".
Zwischen Backsteinen liegen in einer Wand Dokumente aus nationalsozialistischer Zeit. Das verheerende Hochwasser in NRW hat in einem Hagener Wohnhaus in der Wand versteckte Unterlagen aus der nationalsozialistischen Zeit freigespült. (zu dpa:««Seltener Fund»: Hochwasser spült Nazi-Unterlagen hinter Wand frei») +++ dpa-Bildfunk +++

انهيار جدار منزل بسبب الفيضان يكشف عن "كنوز" نازية 05.08.2021

اكتشاف يعود تاريخه لعقود طويلة في مدينة هاغن الألمانية التي تضررت بالفيضانات التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي. إذ أدى انهيار جدار أحد المنازل القديمة إثر الفيضان للكشف عن الكثير من " المواد" والوثائق التابعة للحزب النازي.
Besucher gehent am 27.01.2017 in Oranienburg (Brandenburg)über das Gelände der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wird am 27. Januar begangen. Foto: Maurizio Gambarini/ZB | Verwendung weltweit

ألمانيا.. محاكمة حارس نازي سابق عمره قرن 02.08.2021

من المنتظر بدء محاكمة حارس سابق في معسكر الاعتقال النازي "زاكسنهاوزن" الواقع قرب برلين بتهمة المساعدة عن علم وطوعا في قتل معتقلين، بما في ذلك إطلاق النار على أسرى حرب سوفييت في عام 1942 وقتل آخرين بغاز سام.
The President of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra (C), greets his supporters at the 20,000-seat stadium for an electoral rally, escorted by the presidential guard, Russian mercenaries, and Rwandan UN peacekeepers, in Bangui, on December 19, 2020. - One week before the first round of the presidential election, scheduled on December 27, 2020, the security situation is deteriorating rapidly and the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) is on high alert. (Photo by ALEXIS HUGUET / AFP)

لماذا يزداد اعتماد روسيا على المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة؟ 25.07.2021

تنامى دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلف أنحاء العالم، والتي يرى بعض الباحثين أنها بدأت في الظهور في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت الآن قطاعا مهما يسعى الكثيرون للحصول على خدماته المتعددة.
Zsolt Balla, Landesrabbiner von Sachsen, steht nach seiner Einführung in das Amt des Militärrabbiners der Bundeswehr mit Ernennungsurkunde und einer Tasche für eine Reisetora in der Synagoge. Die Einführung fand in einer feierlichen Zeremonie statt. Damit gibt es nach Angaben des Zentralrates der Juden zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder jüdische Militärseelsorge in Deutschland.

بعد عقود على الهولوكست.. تعيين أول حاخام في الجيش الألماني 22.06.2021

تم تعيين تسولت بالا أول حاخام في الجيش الألماني بعد 76 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية. ويأتي ذلك وسط حديث عن تطرف يميني داخل الجيش الألماني وتزايد حوادث معاداة السامية في المجتمع. فما دلالات هذا التعيين؟
Vertriebene /Ostpreussen, um 1946. Nachkriegszeit/ Vertreibung aus den ehem. deutschen Ostgebieten (Ostpreussen, Schlesien, Pommern und Brandenburg). - Eine Gruppe Vertriebener zieht durch ein Dorf in Ostpreussen.- Foto (Al. Less), Fruehjahr 1946 (?)

متحف لتوثيق طرد ملايين الألمان عقب الحرب العالمية الثانية 19.06.2021

يروي متحف في برلين مصير حوالي 14 مليون من الأقليات الألمانية طردوا من أوروبا الوسطى والشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. ما قصتهم؟ ولماذا تأخر افتتاح هذا المركز التوثيقي كل هذه السنوات؟
26.06.2014, Hamburg, Fußballfans feiern am 26.06.2014 beim Fanfest in Hamburg während des WM-Gruppenspiels Deutschland gegen die USA das 1:0 für das deutsche Team. Das Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld der Hansestadt gilt als eines der größten in Deutschland. Foto: Daniel Reinhardt/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

ألوان العلم الألماني الثلاثة.. خلفيتها التاريخية ودلالتها 19.06.2021

يميل عشاق كرة القدم إلى رفع أو ارتداء أعلام بلدانهم ما يزيدهم حماساً وشعورا بالفخر. ويتألّق المشجعون الألمان بألوان علمهم الذي يتكون من الأسود والأحمر والذهبي، الألوان التي تمتلك تاريخاً متقلباً، فما قصتها؟
10.02.2021+++ Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht bei einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Thema sind die jüngsten Entwicklungen in Russland. Ein weiterer Schwerpunkt ist ein bundesweiter Stufenplan zur Bewältigung der Pandemie.

ماس: "بكل حزن وخجل" أنحني أمام ضحايا النازية من السوفييت 09.06.2021

أحيا البرلمان الألماني ذكرى ملايين الأشخاص الذين راحوا ضحية هجوم قوات ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب العالمية الثانية. وقال وزير الخارجية الألماني إنه ينحني "بكل حزن وخجل" أمام الضحايا.
Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen zur Absicherung vor einem Fundort einer Fliegerbombe. Bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer früheren US-Kaserne ist in Mannheim eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. (zu dpa: Fliegerbombenfund: 3000 Menschen müssen in Mannheim Wohnung verlassen) +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. إجلاء آلاف الأشخاص بعد العثور على قنبلة تزن نصف طن 22.04.2021

عثرت السلطات الألمانية مجددا على مخلفات خطيرة من الحرب العالمية الثانية، وهذه المرة على قنبلة تزن نصف طن، ما أدى إلى إجلاء 3 آلاف شخص.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 06.04.21 *** In einem Fitness-Studio in Saarbrücken trainieren wieder Menschen. Seit heute dürfen Saarländer im Rahmen eines Modellprojektes mit tagesaktuellem, negativem Corona-Test wieder in Fitness-Studios gehen. +++ dpa-Bildfunk +++

منشطات محظورة في مكملات إنقاص الوزن في الأسواق الأمريكية 08.04.2021

كشفت دراسة أمريكية وجود منشطات محظورة في المكملات الغذائية التي تباع من أجل حرق الدهون والتنحيف. الباحثون رصدوا تسعة أنواع من العقاقير الخطرة يعود صنع بعضها إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
ARCHIV - 10.06.2014, Hessen, Frankfurt am Main: Ein Teilnehmer der Veranstaltung Award of Merit 2014 des jüdischen Ordens B'Nai B'rith trägt eine Kippa mit eingearbeiteten israelischen und deutschen Fahnen. (zu dpa «Antisemitismus: Zentralrat fordert Solidarität mit jüdischer Gemeinde» vom 25.04.2018) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كيف تطورت الحياة اليهودية في ألمانيا بعد الهولوكوست؟ 21.02.2021

بعد جريمة النازيين بقتل 6 ملايين يهودي في الهولوكوست، كان مستقبل الجالية اليهودية في ألمانيا موضع شك. وبينما تحتفل البلاد بمرور 1700 عام على بدء حياة اليهود فيها، تستعرض DW أبرز تطورات حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
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