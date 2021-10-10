تشكل الحرب العالمية الثانية من 1939 ولغاية 1945 أكبر نزاع عسكري شهدته البشرية. شارك في الحرب 60 دولة وسقط خلالها 70 مليون إنسان. ومن أبرز مراحلها اجتياح باريس صيف 1940 وبدء الهجوم على الاتحاد السوفيتي بعد ذلك بعام.

بدأت الحرب العالمية الثانية بهجوم ألمانيا النازية على بولندا في أول سبتمبر/ أيلول 1939. بعد ست سنوات أي في 2 سبتمبر/ أيلول 1945 انتهت هذه الحرب التي تعد أكبر كارثة للبشرية باستسلام اليابان بعدما استسلمت ألمانيا أمام قوات الحلفاء في مايو/ أيار من نفس العام. وضم الحلفاء مجموعة من الدول المناهضة للنازية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية.