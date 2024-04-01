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تاريخألمانيا

الحرب العالمية الثانية - البحث عن جنود مفقودين

١٤ أبريل ٢٠٢٤

البحث عن جنود سقطوا في الحرب العالمية الثانية مستمر، وهناك أكثر من 35 ألف استفسار تتلقاه الرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب سنويا. وغالبًا ما يُحرك عجلة البحث العثور صدفة على رفات ما.

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لم تتوقع إدلا سي أن تحصل على ما قد يدل على شقيقها مرة أخرى. كان يكبرها بعشر سنوات، وقتل عام 1945 وأصبح أسطورة بنظر أخته الصغيرة. والآن، وهي تبلغ من العمر 86 عامًا، تحمل في يدها طبعة الختم الذي يُعتقد أنه كان معه عند وفاته. فجأة، عادت الصورة الوحيدة المتبقية لديها إلى الحياة، وأصبحت اللحظات القليلة المشتركة في حياتها معه ملموسة. أوليفر برايتهاوبت وكاترين كرابس، من الرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب، يعملان من أجل لحظات كهذه، فهي التي تعطي قيمة لجهودهما. يتلقى موظفو الرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب 35 ألف استفسار كل عام من أشخاص، يريدون توضيح مصير ذويهم المفقودين. غالبًا ما يبدأ الأمر بالعثور على أشياء صغيرة تبدو غير مهمة كصورة، أو رسالة، أو إعلان وفاة، أو بطاقة الهوية المعدنية. وأحياناً يصادف أن يعثر عمّال بناء على بقايا عظام أثناء الحفر، فيقوم موظفو الرابطة الشعبية بانتشالها بحرص وإجلال. لا يعرف أوليفر برايتهاوبت وفريقه إلى أين ستقودهم الاكتشافات. غالبًا ما يستغرق الأمر سنوات قبل أن ينجحوا في التحقق من هوية المُتوفي، ووضع اسم على شاهد القبر، ويُصبح للعائلة مكان للذكرى. يعتني فريق أوليفر برايتهاوبت بقتلى الحرب - بغض النظر عن الحرب التي سقطوا فيها، وبغض النظر عن رتبهم وأسمائهم، والذنوب التي ارتكبوها. إنهم يحاولون تجميع قطع اللغز الصغيرة، لتكتمل الصورة، أما مصيرهم فهو ذكرى وعظة بعدم الخوض في حرب مُجددا.

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Polen Reuven Rivlin in Auschwitz

ذكرى المحرقة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى

بعد ما يقرب من ثمانية عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت معاداة السامية في أوروبا في الارتفاع مرة أخرى.
تاريخ٢٤ يناير ٢٠٢٤02:49 دقيقة
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Rätsel der Steinzeit

ألغاز العصر الحجري - شواهد خالدة ، الجزء الثاني

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ألغاز العصر الحجري - من الصيد إلى الزراعة، الجزء الأول

قبل حوالي 12000 عام عرف الانسان الزراعة والاستقرار بعد حياة الصيد المتنقلة. في ذلك العصر؛ أي العصر الحجري تم تشييد المباني الضخمة. يلقي الجزء الأول من هذا الوثائقي الضوء على الجوانب الثقافية للمباني ويوضح الصعوبات التي واجهها أسلافنا.
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