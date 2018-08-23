تثير حرب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب ضد الصين وغيرها مخاوف على التجارة العالمية المهددة بالركود جراء ذلك. ويذهب خبراء إلى التحذير من اندلاع حرب تجارية تشمل منع تبادل الكثير من السلع بين واشنطن ومنافسيها.

الحرب التجارية مصطلح يعكس استخدام الرسوم الجمركية والاجراءات الحمائية التي تعيق أو تعطل تدفق السلع بين بلدين أو أكثر. ومع وصول ترامب إلى سد الرئاسة الأمريكية اتخذت هذه الحرب مجالات خطيرة تشمل الحظر والعقوبات والتهديدات حتى ضد حلفاء كالاتحاد الأوروبي. وتذهب تقديرات إلى أن كلفة حرب كهذه لوحدها على الصين والولايات المتحدة ستكون بحدود 600 مليار دولار.