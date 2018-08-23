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الحرب التجارية

تثير حرب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب ضد الصين وغيرها مخاوف على التجارة العالمية المهددة بالركود جراء ذلك. ويذهب خبراء إلى التحذير من اندلاع حرب تجارية تشمل منع تبادل الكثير من السلع بين واشنطن ومنافسيها.

الحرب التجارية مصطلح يعكس استخدام الرسوم الجمركية والاجراءات الحمائية التي تعيق أو تعطل تدفق السلع بين بلدين أو أكثر. ومع وصول ترامب إلى سد الرئاسة الأمريكية اتخذت هذه الحرب مجالات خطيرة تشمل الحظر والعقوبات والتهديدات حتى ضد حلفاء كالاتحاد الأوروبي. وتذهب تقديرات إلى أن كلفة حرب كهذه لوحدها على الصين والولايات المتحدة ستكون بحدود 600 مليار دولار.

--FILE--Beef steaks imported from U.S. are for sale at a supermarket in Guangzhou city, south China's Guangdong province, 7 July 2018. China on Friday unveiled the new sets of additional tariffs on 60 billion U.S. dollars' worth of U.S. goods in response to the U.S. tariff threat of 200 billion U.S. dollars' worth of Chinese imports. The additional 25 percent tariffs cover the largest share of the overall list and are mainly imposed on vegetables, meat, metals and chemicals, which could bring harm to the U.S. farming and mining industries. China°Øs tariff list unveiled on June 16 took effect earlier in July, some U.S. food producers have already felt the punch from one of the largest export markets. The list of 659 additional items, worth 50 billion U.S. dollars and facing a 25 percent tariff, covers a wide range of products, among which agricultural products and foods are in the majority. Foto: Li Zhihao/Imaginechina/dpa |

واشنطن وبكين تتبادلان فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 16 مليار 23.08.2018

في تصعيد جديد "للحرب التجارية" وتزامناً مع محادثات ثنائية اقتصادية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار، فيما ردت بكين فوراً بإجراء مماثل.
Fahnen von den USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein, drohender Handelskrieg zwischen den Wirtschaftsmächten | Verwendung weltweit

مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟ 06.07.2018

بكين ترد بالمثل على فرض واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار. بوادر حرب تجارية أم مجرد مناوشات؟
ARCHIV - 17.03.2017, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Ein Stahlarbeiter prüft am Hochofen 8 bei ThyssenKrupp die Stahlqualität nach dem Abstich. Die G20-Staaten haben sich nach ihrem Finanzminister-Treffen in Argentinien nicht auf die Verurteilung von Donald Trumps Strafzöllen verständigen können. In der Abschlusserklärung gingen sie nicht auf die Zölle ein, sondern hoben lediglich den internationalen Handel als Wachstumslokomotive hervor. (zu dpa «Finanzminister des G20 vermeiden Konfrontation wegen Handelskrieg» vom 20.03.2018) Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

هل تضع أوروبا حداً لخطر ترامب على حرية التجارة؟ 02.06.2018

ترامب يفعلها ويفرض الرسوم الجمركية حتى على صادرات حلفائه الأوروبيين من الألمنيوم والصلب، هل تستغل أوروبا الأزمة لاتخاذ موقف موحد يضع حداً لجنوح ترامب نحو حرب تجارية تؤدي إلى كساد عالمي ونتائج لا تُحمد عقباها على أحد؟
Amerikanische Flagge steht vor dem Slogan America First und vielen Flaggen anderer Länder. | Verwendung weltweit

عقوبات ترامب الجمركية وأثرها على تجارة الدول العربية 17.03.2018

من المتوقع أن يؤدي قرار ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية إلى انخفاض فاتورة واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم من الدول العربية. فما فوائد ذلك؟ وما هي الأضرار، التي ستلحق بالجميع في حال تطورت الأمور إلى حرب تجارية عالمية؟
09.03.2018, Bayern, München: Ilse Aigner (l-r, CSU), Wirtschaftsministerin von Bayern, Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) kommen vor dem Münchener Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft 2018 in die Messehalle. Merkel und Vertreter der Wirtschaft trafen sich im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse IHM. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تحذيرات من حرب تجارية .. وميركل تطالب باستثناء أوروبا من رسوم الصلب 09.03.2018

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار الرئيس الأمريكي فرض ضرائب على واردات الصلب، طالبت المستشارة الألمانية باستثناء أوروبا، وذلك لـ"نزع فتيل" حرب تجارية. هذا في وقت صدرت تحذيرات من تصاعد حمى الإجراءات الحمائية.

Quelle: JUWI Fotograf: Jan Hosan JUWI Wind PV und Solaranlagen Ort: Wörrstadt Deutschland

حرب تجارية خفية بين أوروبا والصين في قطاع الطاقة الشمسية 01.02.2013

يشهد قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا و أوروبا منذ شهور تدهورا ملحوظا في عائدات المبيعات. ويعود السبب في ذلك إلى المنافسة الصينية التي تنتج بتكاليف رخيصة ما دفع السلطات الأوروبية للتحرك في مواجهة ذلك.