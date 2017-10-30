تعد الحرب الإعلامية من أخطر أنواع الحروب بسبب تطور أساليبها وتعدد وسائلها. تقوم هذه الحرب على الدعاية والإشاعات بهدف التلاعب بالرأي العام وقناعاته. وتسبق هذه الحرب في الغالب تغيرات سياسية تم تحضير الرأي العام للقبول بها.

تتجلى أساليب الحرب الإعلامية في سعي كل طرف إلى إبراز أهميته ومكامن قوته من كل الجوانب. ويعتبر الكثير من المحللين و الخبراء في ميدان العلوم السياسية أنه يمكن بمساعدة هذه الحرب تغيير مجريات أحداث كثيرة في مقدمتها تغيير أنظمة الحكم وسير المعارك. ويمكن أن يكون للحرب الإعلامية نتائج إيجابية من خلال رفع معنويات الناس ودفعهم إلى سلوك تم بفضله تجنب خسائر في الأرواح والممتلكات.